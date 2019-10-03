新光三越線上線下周年慶雙搶 南西店千人排隊血拚首日業績上看5億

2019-10-03 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



有「百貨風向球」之稱的新光三越台北南西店周年慶今日開跑，今年線上線下周年慶雙管齊下效益發酵，今早10點App隨即線上開搶，線上流量爆增，導致網速變慢。或許也導致今年南西店周年慶開店前排隊人潮少於去年，但開店前仍有千人湧入排隊。新光三越表示，今年排隊組多樣化且數量變多，加上線上加入，特惠組數變多，消費者有比較多管道購買，不用那麼早排隊，可以更從容逛周年慶。

今年新光三越用App解決周年慶「排隊」、「免蹺班蹺課」難題，打開App即可隨時用手機逛周年慶，要用數位周年慶，翻轉零售購物體驗。

今早南西店最早9點多有消費者前往排隊，一樣是為了SK-II青春露特惠組搶頭香，消費者確實不像往年般早起排隊，到了11點開店前集結千人等進場血拚。線上App的部分，飛利浦氣炸鍋半小時隨即售完，資生堂百優組、雅詩蘭黛特潤組、SK-II青春露組、祭出破盤價的Panasonic EH-NA9A奈米水離子吹風機，都是線上發燒搶手貨。