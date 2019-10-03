「永遠的第一夫人」最愛這道料理！台北圓山限期嘗鮮

2019-10-03 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



即將迎接雙十連假，台北圓山推出充滿故事的元首及夫人套餐，每套特價1,010元，延長活動期間至10月13日。

創立一甲子的圓山大飯店，不但是全台最具代表性、也是全台唯一的東方宮殿式建築飯店；值得一提的是，圓山飯店14層宮殿大樓是在1973年的10月10日國慶日落成，因此，今年業者特別推出獨具特色的的元首及夫人套餐，搭配國慶雙十優惠，讓民眾一起品嘗圓山特有的故事料理。

「永遠的第一夫人」、也是圓山大飯店的創辦人蔣宋美齡女士，除了陪同蔣總統到飯店參加國宴外，也經常到飯店視察業務、品研主廚的手藝，她最喜歡的料理是什麼呢？業者表示，由於夫人接受的是西方教育，所以習慣西式料理，而且以高纖、高蛋白、輕量、輕食為主，包括高纎果汁、蔬菜條優格、杏仁茶、高纖土司、水果，偶爾點一份牛排，最後來上一杯無咖啡因的咖啡。

台北圓山以當時為夫人準備的套餐為基礎，延伸設計出「夫人套餐」，不僅吃得巧，也要吃得飽。例如夫人習慣食用的蔬菜條加優格，主廚以季節鮮蔬佐優格醬調製出口味清爽、滑順的開胃菜，接著法式洋蔥湯上桌暖胃；經典主餐以香烤美國菲力牛排搭配主廚特調紅酒醬汁。而夫人餐中所喝的杏仁茶溫順潤喉，主廚調整以新鮮木瓜盛裝杏仁茶，並隔水蒸，搭以油條沾著吃的古早味吃法，不但養顏美容，也結合台灣料理特色，很有食趣。至於餐後甜點則是夫人最喜愛的御饌點心，鬆軟彈牙、甜而不膩的「圓山紅豆鬆糕」，搭配低咖啡因咖啡，完成此套經典的「圓山夫人套餐」。

前總統蔣經國先生生性節儉，推行「梅花餐」，飲食風格簡約質樸，主廚所呈現的「元首套餐」，即以蔣經國總統特別喜歡的料理呈現。開胃拼盤以鎮江肴肉、冬菇烤麩及寧式燻魚作為開場，接著搭配「四色燒賣」、「四禧肉」、重工夫的名菜「口袋豆腐」及蔣經國夫婦最愛的料理「元首雞麵」，完成「元首套餐」。