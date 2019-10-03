松露白色系鑄鐵鍋上市 電商搶先百貨通路推出

2019-10-03 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



全世界米其林餐廳與主廚所青睞鑄鐵鍋，又有新顏色了！德國雙人集團旗下法國Staub鑄鐵鍋品牌，今年秋冬在台灣上市全新顏色松露白系列，與過去予人的沈穩飽滿顏色相比，相當醒目顯眼，今年在德國法蘭克福首次問試便已受到許多收藏家、廚師、高級飯店的喜愛。

台灣經過半年的等待終於正式引進，並率先由大品公司與電商MOMO購物網推出多種松露白新品套裝組合，由於有超值早鳥價，在網路上引發了熱烈搶購與討論。

松露白新色發想來自有「餐桌上的鑽石」美稱的白色松露，以優質陶土施以多次工序，輔以特殊琺瑯釉彩技術，透過反覆燒製表現出與天然白松露相同的自然光澤，呈現反璞歸真的意象；也正因為多道琺瑯的工法，每一只餐盤與鑄鐵鍋在光影變化下會有略微不同的視覺效果，做到與一般瓷器不同的剔透感，是Staub獨有的特色，看似簡單卻充滿藝術與工藝。