松露白色系鑄鐵鍋上市 電商搶先百貨通路推出
全世界米其林餐廳與主廚所青睞鑄鐵鍋，又有新顏色了！德國雙人集團旗下法國Staub鑄鐵鍋品牌，今年秋冬在台灣上市全新顏色松露白系列，與過去予人的沈穩飽滿顏色相比，相當醒目顯眼，今年在德國法蘭克福首次問試便已受到許多收藏家、廚師、高級飯店的喜愛。
台灣經過半年的等待終於正式引進，並率先由大品公司與電商MOMO購物網推出多種松露白新品套裝組合，由於有超值早鳥價，在網路上引發了熱烈搶購與討論。
松露白新色發想來自有「餐桌上的鑽石」美稱的白色松露，以優質陶土施以多次工序，輔以特殊琺瑯釉彩技術，透過反覆燒製表現出與天然白松露相同的自然光澤，呈現反璞歸真的意象；也正因為多道琺瑯的工法，每一只餐盤與鑄鐵鍋在光影變化下會有略微不同的視覺效果，做到與一般瓷器不同的剔透感，是Staub獨有的特色，看似簡單卻充滿藝術與工藝。
貼心的是，Staub本次針對亞洲人的飲食習慣、料理方式與常用尺寸挑選了包括了24公分經典圓形鑄鐵鍋與七個由大至小多功能圓型餐盤。除了在台灣各大百貨公司同步展示之外，也與MOMO購物網合作推出獨家的販售組合，首賣限量優惠24公分鑄鐵鍋加瓷器套組6999元起，碗盤瓷器任選三件七折 ，五件五折。
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