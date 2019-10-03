每天挑戰走7千步抽iPhone 11 加入「70有愛 遠東HAPPY GO」公益挑戰

2019-10-03 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 顏甫珉 ╱即時報導



想要iPhone 11、Gogoro VIVA機車、Apple Watch 5嗎？現在只要完成走路挑戰就有機會得到，還能幫忙做公益。遠東集團舉辦「70有愛，遠東HAPPY GO」公益挑戰，下載HAPPY GO App後，每天只要走7,000步並透過App記錄，有機會抽中大獎。遠東集團預計募集50億步，可繞行地球70圈，將捐出HAPPY GO點數700萬點，幫助台灣促進兒童教育的公益團體。 遠東集團慶祝70周年，舉辦「70有愛，遠東HAPPY GO」公益挑戰，邀請民眾下載HAPPY GO的App，一起做公益。圖／遠東提供 分享 facebook

遠東集團今年慶祝70周年，希望台灣社會越來越好，為回饋社會，也長期關注大家的健康，今年10月發起每天7,000步的公益挑戰，邀請民眾包括各行各業、學生、家庭主婦等，一起為自己的健康多走路，還能透過走路做公益，也有機會抽得大獎。

即日起至10月31日前，快先下載或打開「HAPPY GO App」，完成登入找到「70有愛，遠東HAPPY GO」專區，開放App記錄步數後，每天記得回來登錄走路步數，只要超過7,000步，就能完成公益挑戰。

遠東集團為鼓勵民眾參與，還有準備多項好禮讓民眾抽獎，包括iPhone 11、Gogoro VIVA機車、Apple Watch 5、東京雙人來回機票，還有旗下集團提供的贈品，如遠東商銀2萬元刷卡金、亞東醫院價值3萬元健檢特別方案、遠東飯店住宿券、遠東禮券1萬元等。10月之中，完成7,000步的日子越多，中獎機率越高。 快下載HAPPY GO App，一起加入「70有愛，遠東HAPPY GO」公益挑戰，有機會抽中大獎，還能做公益。圖／摘自手機 分享 facebook

另外，遠東集團還加碼「遠東禮券天天抽」，每一天只要走滿7,000步，每一日抽出「10位各1,000元遠東禮券」得主，總計有310個中獎機會，且當天達成，隔天就會知道是否中獎。

遠東成立70年，持續回饋台灣社會，公益挑戰預計最後捐出HAPPY GO點數700萬點，幫助台灣促進兒童教育的公益團體。

活動詳情，快點進去網站參考 https://www.happygocard.com.tw/official/event/HAPPYGOAPP/FE70WALK.html