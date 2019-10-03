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Club Med 2019年亞太滑雪客調查 千禧世代滑雪瘋潮來襲

2019-10-03 10:55經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

全包式滑雪假期領導品牌Club Med針對亞太區11個國家共2,200名旅客進行「2019年亞太滑雪客意向調查」，顯示2018至2019滑雪市場規模成長10%，出現1.51億龐大滑雪人次；近七成滑雪客為25-38歲千禧世代，並超過九成以家庭為主，多數人認為滑雪是近期最時髦的旅遊型態，顯然滑雪已成為千禧世代旅客心中時尚親子假期的代名詞。

調查更針對各國家進行分析，75%滑雪客渴望豐富多元的假期體驗且有不同的假期視角；超過五成國人期望在滑雪假期中和家人共度歡樂時光，四成韓國人渴望山林雪地活動親近大自然，將雪地健行列為滑雪假期中重點項目；以會吃愛吃聞名的港人，近五成傾向在滑雪假期中品嘗在地美食。因此有八成滑雪客會選擇「全包式滑雪假期」，同時滿足「享受不同類型活動」、「方便性」、「性價比高」三大要點。

Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau表示：「Club Med視推廣滑雪運動至台灣為己任，並考量國人旅遊型態，今年首次推出『歐洲精選自由配』，讓消費者彈性選擇入住Club Med精選歐洲滑雪度假村，還能安排歐洲當地精彩行程，打造最超值彈性的個人化歐洲滑雪之旅。

此外，Club Med於未來二年內持續以一年一雪村規模拓展世界雪村版圖，在中國長白山、河北張家口太舞帶來二座全新滑雪度假村，並進行北大壺拓建計畫；也首度設村於加拿大、持續擴展法國滑雪度假村，2021年Club Med於全球將有25座滑雪度假村，為旅客帶來更多不同的選擇。」

根據Club Med 2019年亞太滑雪客意向調查指出，近七成滑雪客為25-38歲千禧世代，75%滑雪客將冬季滑雪假期視為一種時髦的旅遊型態，有八成願意為滑雪假期舒適度而付出較高旅費，平均每日花費300美元。

調查顯示，近八成亞太區雪客甚至計畫未來三年內前往阿爾卑斯山脈朝聖，又以瑞士和法國為夢幻地點Top 2。Club Med從內部銷售數據發現，台灣七成滑雪客是以五天四夜亞洲行程為大宗，但選擇前往歐洲滑雪度假人數也逐年增加中，今年７月底前歐洲雪村銷售成績已創下較去年338%成長。去年12月全新開幕Club Med Les Arcs Panorama法國萊薩爾克座落於海拔1,600公尺的適中高度，並配置四個月至17歲全年齡兒童俱樂部，適合家庭客群前往渡過摩登滑雪假期，也廣受到亞洲旅客喜愛，在歐洲雪村中成長幅度最高達63%。

Club Med針對亞太區11個國家共2,200名旅客進行「2019年亞太滑雪客...
Club Med針對亞太區11個國家共2,200名旅客進行「2019年亞太滑雪客意向調查」，顯示2018至2019滑雪市場規模成長10%，出現1.51億龐大滑雪人次；近七成滑雪客為25-38歲千禧世代，並超過九成以家庭為主，多數人認為滑雪是近期最時髦的旅遊型態。　圖／Club Med提供
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