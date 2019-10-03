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現身粉紅絲帶咖啡屋 蔡依珊：一杯100元就可做公益

2019-10-03 10:33經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

多年來推動粉紅絲帶乳癌防治宣導活動不遺餘力的台灣雅詩蘭黛集團，今年一改過往城市地標點燈的盛大活動，改以更貼近人群的方式，在信義區香堤廣場打造粉紅絲帶公益咖啡屋，並將營收全數捐贈台灣癌症臨床研究發展基金會，而擔任多年「粉紅絲帶公益大使」的蔡依珊，今年依舊共襄盛舉，並親自號召大家一杯咖啡100元，就可以做公益。

再度甜美現身的蔡依珊也提醒現場女性定期檢查、注重日常保健，不要因為一時忙碌而忽略自身健康，她更感動地指出，她和台灣雅詩蘭黛集團一起走過這麼多年，每年都感受到大家為乳癌防治所做的努力和決心，真的非常感動也很感謝。特別是，今年打造了這麼可愛夢幻的粉紅咖啡屋，販售所得還全數捐贈公益使用，真的非常有意義。

蔡依珊也號召大家，希望在活動期間，都可以來買杯咖啡、拍張照，不管是喝咖啡還是拍照、hashtag，只要付出一點點心力，就能集結更多善款，期待大家發揮粉紅力量，收穫付出後的滿滿感動和溫暖。

台灣雅詩蘭黛表示，粉紅絲帶公益咖啡屋自即起至2019年10月20日，營業時間：平日13:00~20:00，假日13:00~21:00，每天限量100杯，售完為止。

此外，凡購買公益咖啡，台灣雅詩蘭黛還將贈送甜點界話題新焦點，全球第四種天然「紅寶石巧克力（Ruby Chocolate）」，以全天然莓果風味巧克力搭配濃郁咖啡。

同時，為慶祝雅詩蘭黛集團在台深耕30周年，自即日起至10月31在IG、FB、Twitter等社群媒體發佈參與粉紅絲帶相關活動的照片或影片，並標記#TimeToEndBreastCancer、#粉紅絲帶、#ELCTW30，每則發文台灣雅詩蘭黛集團會額外捐出NTD$30贊助乳癌防治公益活動（上限TWD300,000），期盼透過眾人社群響應，為乳癌防治凝聚更多關注與影響力。

擔任多年「粉紅絲帶公益大使」的蔡依珊，今年依舊共襄盛舉，並親自號召大家一杯咖啡1...
擔任多年「粉紅絲帶公益大使」的蔡依珊，今年依舊共襄盛舉，並親自號召大家一杯咖啡100元，就可以做公益。 圖／雅詩蘭黛提供
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咖啡乳癌巧克力甜點社群媒體公益活動
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