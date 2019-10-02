巴黎時裝周／迪麗熱巴、楊丞琳看LV美好年代 克羅伊摩蕾茲眼妝有勇氣

2019-10-02 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



在巴黎時裝周的壓軸日，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以不同以往的歌聲屏幕作為磅礡背景，在英國音樂製作人暨歌手Sophie演唱的「It’s Okay to Cry」樂聲中，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière再次展現以服裝穿越時空的魅力，帶領人們回溯十九世紀末至一次大戰之間，被遺忘的「美好年代（BelleÉpoque）」。

在Woodkid特別製作的加長版MV中，有澄澈的藍天、雲朵視覺畫面，Sophie清亮的歌聲破空而至，這首2018年發行的歌曲，對於同志和跨性別族群來說，是相當銘心的曲目，傳達平權與愛的力量；模特兒從畫面中走出來，履及木質地板伸展台，是來自法國朗德區的100% PEFC認證海岸松木打造而成，依照路易威登與ArtStock的合作協議，在時裝秀结束後，所有佈景裝飾木材，都將回收、循環利用，秀場内的透明佈景零件則是租用，一切都以環保的友善概念出發。

█美好年代 將浪漫進行到底

服裝回歸美好年代，緬懷歐陸在文化、藝術及生活等各方面都臻至成熟蓬勃的時光，以法式時尚本源的雍容格調，展現優雅又灑脫的造型，有著浪漫主義的法則、鋪陳新藝術的創意靈感，翻領處繪上的鳶尾花、蘭花，凝聚了奢華風情。這場春夏大秀的嘉賓包括品牌好友裴斗娜、中田英壽、艾莉西亞薇坎德、珍妮佛康娜莉等，楊丞琳則已數次獲邀前往巴黎看秀，鄧紫棋和克羅伊摩蕾茲以剪裁帥氣的造型登場，迪麗熱巴身穿奢華金燦的小洋裝成為一大亮點。

Nicolas Ghesquière以法國女演員莎拉．伯恩哈特（Sarah Bernhardt）的形象打造了本季女裝，淋漓盡致地展現桀驁、浮誇、熱情、複雜而無常多變的女性角色，甚至有著「追憶似水年華」作者普魯斯特筆下描寫的氛圍。緊鄰Asnières工坊的路易威登家族故居，是一座新藝術風格宅邸，鑲嵌的彩繪玻璃也成為服裝元素之一，以及象徵法式美學的萬國博覽會、艾菲爾鐵塔等……，都是鼓舞人心的璀璨印記，都成為春夏女裝復古的追尋，表現為浮華的印花夾克、泡袖襯衫；髮型部分來自吉普森女孩（Gibson girls）的風情，在前額頭頂梳出既高且豐盈蓬鬆的式樣，打造臉龐相形袖珍的視覺，這是延續自路易十五情婦龐帕朵（Pompadour）的髮型，相當具有時代感。

█焦點包款 奪目印花新藝術