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巴黎時裝周／迪麗熱巴、楊丞琳看LV美好年代 克羅伊摩蕾茲眼妝有勇氣

2019-10-02 23:59聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

巴黎時裝周的壓軸日，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以不同以往的歌聲屏幕作為磅礡背景，在英國音樂製作人暨歌手Sophie演唱的「It’s Okay to Cry」樂聲中，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière再次展現以服裝穿越時空的魅力，帶領人們回溯十九世紀末至一次大戰之間，被遺忘的「美好年代（BelleÉpoque）」。

在Woodkid特別製作的加長版MV中，有澄澈的藍天、雲朵視覺畫面，Sophie清亮的歌聲破空而至，這首2018年發行的歌曲，對於同志和跨性別族群來說，是相當銘心的曲目，傳達平權與愛的力量；模特兒從畫面中走出來，履及木質地板伸展台，是來自法國朗德區的100% PEFC認證海岸松木打造而成，依照路易威登與ArtStock的合作協議，在時裝秀结束後，所有佈景裝飾木材，都將回收、循環利用，秀場内的透明佈景零件則是租用，一切都以環保的友善概念出發。

█美好年代 將浪漫進行到底

服裝回歸美好年代，緬懷歐陸在文化、藝術及生活等各方面都臻至成熟蓬勃的時光，以法式時尚本源的雍容格調，展現優雅又灑脫的造型，有著浪漫主義的法則、鋪陳新藝術的創意靈感，翻領處繪上的鳶尾花、蘭花，凝聚了奢華風情。這場春夏大秀的嘉賓包括品牌好友裴斗娜、中田英壽、艾莉西亞薇坎德、珍妮佛康娜莉等，楊丞琳則已數次獲邀前往巴黎看秀，鄧紫棋和克羅伊摩蕾茲以剪裁帥氣的造型登場，迪麗熱巴身穿奢華金燦的小洋裝成為一大亮點。

Nicolas Ghesquière以法國女演員莎拉．伯恩哈特（Sarah Bernhardt）的形象打造了本季女裝，淋漓盡致地展現桀驁、浮誇、熱情、複雜而無常多變的女性角色，甚至有著「追憶似水年華」作者普魯斯特筆下描寫的氛圍。緊鄰Asnières工坊的路易威登家族故居，是一座新藝術風格宅邸，鑲嵌的彩繪玻璃也成為服裝元素之一，以及象徵法式美學的萬國博覽會、艾菲爾鐵塔等……，都是鼓舞人心的璀璨印記，都成為春夏女裝復古的追尋，表現為浮華的印花夾克、泡袖襯衫；髮型部分來自吉普森女孩（Gibson girls）的風情，在前額頭頂梳出既高且豐盈蓬鬆的式樣，打造臉龐相形袖珍的視覺，這是延續自路易十五情婦龐帕朵（Pompadour）的髮型，相當具有時代感。

█焦點包款 奪目印花新藝術

顏色醒目的翠綠、艷橘緹花外套或短大衣，則是像花果汁液流淌般帶來濃郁的流動感，在服裝的細節處都可尋覓新藝術風格。擅長打造熱賣包款的Nicolas Ghesquière，發表名為Blade的全新手袋，同樣是來自經典硬箱、輪廓圓融的設計，Dauphine則有全新造型與材質，而托特包款、復古樣貌的口金包、靈感來自錄音帶的側背小包都是焦點，鞋履則以色彩豐富的莫卡辛鞋為主，用以致敬浪漫的美好年代。

口金包輪廓洋溢著美好年代的復古風情。圖／LV提供
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克羅伊摩蕾總是勇氣可嘉嘗試多樣妝髮與造型。圖／LV提供
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2020春夏托特包是搶眼配件。圖／LV提供
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迪麗熱巴一身金燦洋裝奢華迷人。圖／LV提供
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Nicolas Ghesquière以燦爛奪目的印花緬懷美好年代。圖／LV提供
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材質、顏色的混搭與碰撞，是Nicolas Ghesquière鍾愛的設計元素。圖...
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氣質高雅的帽飾與洋裝，以法國女演員莎拉．伯恩哈特為靈感。圖／LV提供
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楊丞琳與女裝藝術總監Nicolas Ghesquière合影。圖／LV提供
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楊丞琳已多次獲邀出席路易威登時裝秀。圖／LV提供
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以環保理念打造的木質場地、Sophie的音樂屏幕，造就路易威登2020春夏女裝發...
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蘭花胸針、裙上的白色大口袋、全新Blade包款都是2020春夏識別元素。圖／LV...
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鄧紫棋以帥氣造型現身路易威登2020春夏女裝大秀。圖／LV提供
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路易威登發表2020春夏女裝。圖／LV提供
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複雜多變的造型，呼應美好年代女性的個性張力。圖／LV提供
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以錄音帶為靈感的小提包相當復古可愛。圖／LV提供
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迪麗熱巴、鄧紫棋為路易威登2020春夏女裝大秀嘉賓。圖／LV提供
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裴斗娜的獨特氣質總是能輕鬆駕馭路易威登女裝。圖／LV提供
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多樣風格的女性角色，呈現在2020春夏系列。圖／LV提供
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