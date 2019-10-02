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蔡依珊自曝是周興哲粉絲　為雅詩蘭黛粉紅絲帶齊現身，喝咖啡能做公益

2019-10-02 23:13聯合報 記者劉小川╱即時報導

粉紅色也能超美，台灣雅詩蘭黛集團再度舉辦「粉紅絲帶乳癌防治宣導公益」，在信義區香堤大道，打造公益咖啡屋，邀請公益大使蔡依珊、數位大使理科太太及音樂創作歌手Eric周興哲，一同現身，邀請大家響應乳癌防治的重要性。

雅詩蘭黛集團資深總裁伊芙琳蘭黛，倡導的Pink Oct.（粉紅十月）「世界乳癌關懷月」，也創造了大家都知道的「粉紅絲帶」，至今已有30年，一直堅持著響應乳癌防治宣導的活動。

穿著粉紅T現身的蔡依珊提到，自己是周興哲的歌迷，常會邊運動、邊哼歌與聽著音樂，甚至還唱給自己的小孩聽，這次的感動神曲「一樣美麗」，也笑著說，這可能要偷偷練一下。

周興哲特別製作主題曲「一樣美麗」，由周興哲譜曲、吳易緯作詞，透過他的指尖與歌聲，就像是治療了大家的心，也感動了每個人的心弦。周興哲說到，自己對於乳癌防治宣導的音樂製作，特別有感觸，所以沒有用太多時間，就將這動人的音符給譜了出來，也希望藉由音樂的力量，給予正在遇到挫折、孤單的人，有正面的力量。

理科太太身為訂閱百萬知名度的YouTuber，也透露自己在前陣子因為工作太忙，累壞了，決定放慢自己的步調，想要休息充電後，給予大家最好的作品。

雅詩蘭黛集團即日起至10月20日在香堤廣場打造粉紅絲帶公益咖啡屋，每天限量販賣100杯咖啡，每杯售價100元，所得將全數捐贈台灣癌症臨床研究發展基金會。

雅詩蘭黛集團為響應乳癌防治宣導公益，打造夢幻樂園咖啡屋，與大家一同攜手做公益。圖...
雅詩蘭黛集團為響應乳癌防治宣導公益，打造夢幻樂園咖啡屋，與大家一同攜手做公益。圖／雅詩蘭黛集團提供
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希望此歌「一樣美麗」，能帶給大家正面力量的周興哲。圖／雅詩蘭黛集團提供
希望此歌「一樣美麗」，能帶給大家正面力量的周興哲。圖／雅詩蘭黛集團提供
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為了乳癌防治宣導公益，周興哲也為此次活動，特別製作動人旋律。圖／雅詩蘭黛集團提供
為了乳癌防治宣導公益，周興哲也為此次活動，特別製作動人旋律。圖／雅詩蘭黛集團提供
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乳癌咖啡理科太太
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