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全台最大的立體女神圖像 星巴克台北時代店重裝登場

2019-10-02 22:03聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

位於台北捷運市政府站的星巴克台北時代門市，今天重新改裝開幕，不僅是全台首間導入「氮氣系列」飲品的門市，更是星巴克全球第二間引進法國原料、食材，提供「新鮮現烤」糕點的門市，除了豐富的獨家商品，特別以銅金屬色系流動感的裝潢設計、全台最大的絢麗立體女神圖像，將門市打造成信義區全新地標。

新裝登場的星巴克台北時代門市室內坪數近70坪，提供室內86座席及室外20客席的座位，銅飾的天花板如同咖啡香味流竄，將門市三個空間串聯在一起。走進門市內，入門處以咖啡豆的原產地蘇門答臘虎、肯亞草原象、瓜地馬拉鳳尾綠咬鵑等作為藝術牆面，象徵著咖啡旅程的開端。順著天花板如女神髮線的波浪垂版紋路，全台最大的立體女神圖像就悠游於牆面上，不但美麗壯觀也是門市必拍的重點之一。

餐飲方面則呼應台灣市場的需求，「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品首度正式導入台北時代門市，並推出「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」四款飲品，同時也將氮氣冷萃黑咖啡飲品拓展至提供「氮氣牛奶」及「氮氣茶」系列。此外，台北時代門市也導入總計五款的紅白酒與氣泡酒飲，以及搶先全台開賣「芙蓉花神艾爾啤酒」，搭配門市限定販售12款「新鮮現烤」烘焙糕點，瞄準信義流行商圈的女性客群，讓消費者無論白天或夜晚，在台北時代門市都能享受不同的氛圍與情調。

另外，統一時代百貨台北店周年慶也在10/2展開，為歡慶星巴克台北時代門市全新改裝開幕，即日起至10/27於星巴克台北時代門市消費滿額即贈限量收納袋或保溫保冷袋，加碼回饋凡持台北時代百貨當日全館單筆消費滿1,000元之發票，即可至館內兩家星巴克門市享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，其中一杯將由星巴克招待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

星巴克台北時代門市限定販售12款「新鮮現烤」烘焙糕點。圖／星巴克提供
星巴克台北時代門市限定販售12款「新鮮現烤」烘焙糕點。圖／星巴克提供
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星巴克台北時代門市「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專區...
星巴克台北時代門市「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專區。圖／星巴克提供
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星巴克台北時代門市全台最大的絢麗立體女神圖像。圖／星巴克提供
星巴克台北時代門市全台最大的絢麗立體女神圖像。圖／星巴克提供
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星巴克台北時代門市全新店型外觀。圖／星巴克提供
星巴克台北時代門市全新店型外觀。圖／星巴克提供
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統一時代百貨星巴克咖啡
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