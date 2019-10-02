新葡苑「点心」10月10日進駐板橋 鴨仔流沙包限時只要25元

2019-10-02 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



新葡苑集團旗下新品牌「点心」，將於10月10日正式進駐GLOBALMALL板橋車站，提供一系列平價的港式餐點與點心。為慶祝開幕，開幕前3日將推出點心單顆25元的均一優惠價、便當全部99元，另外還有消費滿300送30、點心買5送1等一系列優惠。

新葡苑創業於1987年，新品牌「奌心」主打方便快速又多元的餐食選擇，推出「點心單點」的模式，採用單顆計價，方便民眾選擇。不僅有港點魚子鮮燒賣、玉米火腿燒賣、甜蜜芝麻球、家鄉咸水角、葡式焗蛋塔等選擇外，更首次特製超萌造型流沙包。除了金沙奶皇餡的豬仔流沙包，還有首次露面的「鴨仔流沙包」，以及獨家首賣的「麻辣燒賣皇」。售價20～50元不等。

点心也專為往來民眾推出冠軍三寶飯、正宗臘味飯、無敵燒鴨飯、食神叉燒飯、金牌油雞腿飯、人氣雙拼等多樣化港式燒臘便當，售價120元，另外還有99元的每日精選便當。