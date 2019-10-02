百貨行動支付激戰 環球購物中心刷1千送360元歷年最高回饋

2019-10-02 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



在北台灣有五家據點的環球購物中心，首波周年慶將於10月10日起同步開跑，由於行動支付GM pay正式在周年慶上線，環球購物中心特別祭出14年來最高回饋。手機下載GM pay App，綁定環球購物中心聯名卡，周慶期間消費滿1千元，可獲得1,200點相當於360元抵用回饋，回饋率高達36%。

Global Mall環球購物中心首波周年慶，10月10日起至11月3日由新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9率先開跑。新北中和、桃園A8會員於10月10日至10月23日全館當日累計消費滿5,000元送500元電子禮券，若刷Global Mall聯名卡，滿5,000元再加送300元電子禮券，回饋率最高達16%。

中和店再加碼推化妝品、內睡衣區滿額回饋，會員單筆消費滿3,000元送300元；家電、健康器材當日累計滿1萬元送1,000元電子禮券。而車站型的板橋車站、南港車站、林口A9，刷聯名卡單筆滿2,000元送100元電子禮券。

GM pay在周年慶上線，也祭出高回饋催下載綁定，10月10日起至10月底，用手機下載APP首次登入即可獲得100點點數，綁定信用卡首刷100元，再送100點點數，若綁定聯名卡，單筆刷卡滿1,000元，再加贈1,000點點數，換算下來共送1,200點，相當於可折抵360元。再搭配周年慶館內滿千送百回饋賺更多。