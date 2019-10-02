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新光三越超狂顛覆 夢幻花店、咖啡店成信義區美妝店王A8門面擔當

2019-10-02 20:01聯合報 記者江佩君╱即時報導

為了與網購區隔，實體百貨愈強化「體驗」，豐富商場的娛樂性與可逛性。信義區美妝店王新光三越A8睽違8年首次大改裝，直接霸氣將美妝區封26天改裝變身，並顛覆傳統百貨美妝區模樣，融入Lifestyle，大刀闊斧分別引進複合花店、咖啡店成為一樓門面顏值擔當。

現在從新光三越A8松高路大門走進，是一陣清新迷人花香撲鼻而來，曾經執行安以軒、陳妍希等名人婚禮氛圍營造的「花意空間」，首度將花店結合咖啡廳複合式型態進駐百貨，花香搭配咖啡香，讓百貨樓面呈現一個浪漫與知性氣息交織的氣場。餐點也融入花藝優雅氣息，無論空間或美食，都讓人忍不住駐足用相機捕捉。

大門另一邊引進將於10月8日開幕的「Dreamers Coffee Roaster」。花店、咖啡店成為百貨一樓門面的兩大擔當，除了打破百貨傳統印象外，極可能也是呼應消費市場中堅力量千禧世代「重視視覺、生活體驗、善於分享」的特質。透過提供消費者感興趣的空間，增加客人在百貨的停留時間。

新光三越A8美妝區全新升級改裝後，品牌從36櫃擴大至41櫃，包括7大新櫃與2大全台首發店，包括睽違15年重返台灣的頂級保養「赫蓮娜Helena Rubinstein」與「花意空間」都是百貨首店。並帶進20大全台首發最新概念店裝，12大頂級保養品牌串聯成頂級保養特區。現在新光三越台北信義新天地四店共超過130個美妝品牌、超過2千坪空間為全台最大美妝賣場，A8更是其中的美妝旗艦店。

另外，東區咖啡人氣店CAFE!N ，也將以快閃店形式進駐新光三越信義A9一樓，推出CAFE!N X Filip Pagowski聯名快閃店，除了咖啡飲品外，也帶來一系列聯名周邊，10月3日～10月31日期間限定推出。CAFE!N並與蜷尾家冰淇淋合作，帶來「冠軍海鹽拿鐵奶昔」、「冰王仙女紅茶奶昔」和A9獨家的「鐵觀音奶昔」。

新光三越A9一樓10月3日～10月31日期間限定推出CAFE!N X Filip...
新光三越A9一樓10月3日～10月31日期間限定推出CAFE!N X Filip Pagowski聯名快閃店，並與蜷尾家冰淇淋聯名推出三款奶昔。圖／摘自CAFE!N粉專
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新光三越A8美妝區改裝新開幕。圖／新光三越提供
新光三越A8美妝區改裝新開幕。圖／新光三越提供
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新光三越信義A8引進的「花意空間」，首度以花店與咖啡廳複合型態進駐百貨。記者江佩...
新光三越信義A8引進的「花意空間」，首度以花店與咖啡廳複合型態進駐百貨。記者江佩君／攝影
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新光三越A8美妝區改裝，鏡面天花板別有巧思。記者江佩君／攝影
新光三越A8美妝區改裝，鏡面天花板別有巧思。記者江佩君／攝影
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新光三越信義A8另闢美妝區新入口，不定期推出主題快閃店，首波以香奈兒頂級香氛為主...
新光三越信義A8另闢美妝區新入口，不定期推出主題快閃店，首波以香奈兒頂級香氛為主題。圖／新光三越提供
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重返台灣的頂級保養Helena Rubinstein全台首店進駐新光三越信義A8...
重返台灣的頂級保養Helena Rubinstein全台首店進駐新光三越信義A8一樓。記者江佩君／攝影
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新光三越信義A8一樓美妝改裝融入Lifestyle，一樓分別引進花店、咖啡店作為...
新光三越信義A8一樓美妝改裝融入Lifestyle，一樓分別引進花店、咖啡店作為門面擔當。記者江佩君／攝影
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新光三越信義A8一樓美妝改裝融入Lifestyle，一樓分別引進花店、咖啡店作為...
新光三越信義A8一樓美妝改裝融入Lifestyle，一樓分別引進花店、咖啡店作為門面擔當。記者江佩君／攝影
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