新光三越超狂顛覆 夢幻花店、咖啡店成信義區美妝店王A8門面擔當

2019-10-02 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



為了與網購區隔，實體百貨愈強化「體驗」，豐富商場的娛樂性與可逛性。信義區美妝店王新光三越A8睽違8年首次大改裝，直接霸氣將美妝區封26天改裝變身，並顛覆傳統百貨美妝區模樣，融入Lifestyle，大刀闊斧分別引進複合花店、咖啡店成為一樓門面顏值擔當。

現在從新光三越A8松高路大門走進，是一陣清新迷人花香撲鼻而來，曾經執行安以軒、陳妍希等名人婚禮氛圍營造的「花意空間」，首度將花店結合咖啡廳複合式型態進駐百貨，花香搭配咖啡香，讓百貨樓面呈現一個浪漫與知性氣息交織的氣場。餐點也融入花藝優雅氣息，無論空間或美食，都讓人忍不住駐足用相機捕捉。

大門另一邊引進將於10月8日開幕的「Dreamers Coffee Roaster」。花店、咖啡店成為百貨一樓門面的兩大擔當，除了打破百貨傳統印象外，極可能也是呼應消費市場中堅力量千禧世代「重視視覺、生活體驗、善於分享」的特質。透過提供消費者感興趣的空間，增加客人在百貨的停留時間。

新光三越A8美妝區全新升級改裝後，品牌從36櫃擴大至41櫃，包括7大新櫃與2大全台首發店，包括睽違15年重返台灣的頂級保養「赫蓮娜Helena Rubinstein」與「花意空間」都是百貨首店。並帶進20大全台首發最新概念店裝，12大頂級保養品牌串聯成頂級保養特區。現在新光三越台北信義新天地四店共超過130個美妝品牌、超過2千坪空間為全台最大美妝賣場，A8更是其中的美妝旗艦店。