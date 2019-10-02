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三星Galaxy Watch Active2進化登場 UNDER ARMOUR版再等一下

2019-10-02 19:09聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

不管是想要隨手掌握各種生活資訊與提醒，還是工作之餘仍不忘運動維持最佳身心靈狀態，智慧手表逐漸成為維繫工作及健康的最佳夥伴。根據市場通路調查數據顯示，台灣2019年1月至8月整體穿戴市場銷售量較去年同期成長70%，其中智慧手表則有25%的成長表現。

台灣三星今宣布新一代Galaxy Watch Active2正式在台上市，提供44mm及40mm兩種尺寸以及兩種表身材質，分別為輕量化的鋁製材質搭配運動風格的FKM材質彈性表帶，及頂級不鏽鋼材質搭配皮革表帶。不只提供多款時尚表帶可選購替換，全新「我的風格」功能，可自相片擷取色彩製作抽象表面，讓使用者依照每天服裝風格來搭配，更顯與眾不同。

Galaxy Watch Active2採用曲面Super AMOLED螢幕，擁有全新進化版觸控表圈搭配沉浸式邊框，數位化的表圈設計讓螢幕視野極大化。提供消費者高達39種的運動模式，其中7種可並可自動偵測啟用、內建跑步訓練指導、健身器材同步，還能在心跳過高或過低時跳出警示；另外，也將在2020年第一季透過軟體更新支援「跌倒偵測」功能。在智慧串聯上，還可與Galaxy智慧型手機搭配變身相機控制器、Spotify自動登錄、檢視社群甚至是即時翻譯，打造前所未有的便利生活。不僅是監測健康的好夥伴，更是實踐智慧生活的好幫手。

歡慶上市，凡於11月30日前購買Galaxy Watch Active2，隨貨附贈無線閃充充電板（建議售價1,990元）以及UNDER ARMOUR指定HOVR慢跑鞋款千元抵用券，還有指定表帶8折優惠。

可透過Galaxy Watch Active2遙控Galaxy手機拍攝。記者黃筱...
可透過Galaxy Watch Active2遙控Galaxy手機拍攝。記者黃筱晴／攝影
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全民天菜祖雄（中）出席發表會，表示透過Galaxy Watch Active2可...
全民天菜祖雄（中）出席發表會，表示透過Galaxy Watch Active2可讓自己保持在最佳狀態。圖／台灣三星電子提供
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Galaxy Watch Active2擁有44mm、40mm兩種尺寸，其中44...
Galaxy Watch Active2擁有44mm、40mm兩種尺寸，其中44mm更推出不鏽鋼與鋁製兩種材質表殼，建議售價9,500元起。將於10月13日起於全台指定通路上市。圖／台灣三星電子提供
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Galaxy Watch Active2 40mm鋁製版本玫瑰金，建議售價9,5...
Galaxy Watch Active2 40mm鋁製版本玫瑰金，建議售價9,500元。圖／台灣三星電子提供
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Galaxy Watch Active2 44mm不鏽鋼版本香檳金，建議售價13...
Galaxy Watch Active2 44mm不鏽鋼版本香檳金，建議售價13,500元。圖／台灣三星電子提供
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全新「我的風格」功能，可自相片擷取色彩製作抽象表面。記者黃筱晴／攝影
全新「我的風格」功能，可自相片擷取色彩製作抽象表面。記者黃筱晴／攝影
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