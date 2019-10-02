三星Galaxy Watch Active2進化登場 UNDER ARMOUR版再等一下

2019-10-02 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



不管是想要隨手掌握各種生活資訊與提醒，還是工作之餘仍不忘運動維持最佳身心靈狀態，智慧手表逐漸成為維繫工作及健康的最佳夥伴。根據市場通路調查數據顯示，台灣2019年1月至8月整體穿戴市場銷售量較去年同期成長70%，其中智慧手表則有25%的成長表現。

台灣三星今宣布新一代Galaxy Watch Active2正式在台上市，提供44mm及40mm兩種尺寸以及兩種表身材質，分別為輕量化的鋁製材質搭配運動風格的FKM材質彈性表帶，及頂級不鏽鋼材質搭配皮革表帶。不只提供多款時尚表帶可選購替換，全新「我的風格」功能，可自相片擷取色彩製作抽象表面，讓使用者依照每天服裝風格來搭配，更顯與眾不同。

Galaxy Watch Active2採用曲面Super AMOLED螢幕，擁有全新進化版觸控表圈搭配沉浸式邊框，數位化的表圈設計讓螢幕視野極大化。提供消費者高達39種的運動模式，其中7種可並可自動偵測啟用、內建跑步訓練指導、健身器材同步，還能在心跳過高或過低時跳出警示；另外，也將在2020年第一季透過軟體更新支援「跌倒偵測」功能。在智慧串聯上，還可與Galaxy智慧型手機搭配變身相機控制器、Spotify自動登錄、檢視社群甚至是即時翻譯，打造前所未有的便利生活。不僅是監測健康的好夥伴，更是實踐智慧生活的好幫手。