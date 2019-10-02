百達翡麗2019新加坡錶展 百年傳奇錶王展演品牌四元素的重磅大秀

2019-10-02 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 錢欽青 /專題報導



百達翡麗2019新加坡表展是展現品牌精神的重磅大秀。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

兩層樓高的「彩虹漸層剪紙花塔」從天而降，布滿猿猴、老虎、貓頭鷹及熱帶叢林鮮豔花木的紙雕，戴著面具的舞者帶來俐落鼓陣與舞蹈，氣氛高雅又氣勢磅礡！一出手便知百達翡麗（Patek Philippe）鐘錶之王的氣度與手筆，這是繼2012杜拜、2013慕尼黑、2015倫敦、2017紐約，第五屆鐘錶藝術大展於9月27日在新加坡濱海灣金沙大劇院璀璨登場。 百達翡麗2019新加坡表展的展覽現場用「彩虹漸層剪紙花塔」打造優雅氛圍。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

「鐘錶藝術大展（Watch Art Grand Exhibition）是把日內瓦帶給全世界，利用這次展出，大家可以完整認識百達翡麗這個品牌，新加坡是亞洲的首展，也是展期最長、場地最大的一次」，百達翡麗台灣總監Howard Liu說。 為這次表展而出的特刊。圖／百達翡麗提供 分享 facebook 百達翡麗2019新加坡表展的展覽現場用「彩虹漸層剪紙花塔」打造優雅氛圍。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

「組成百達翡麗品牌有四個重要元素：總廠、日內瓦沙龍專賣店、博物館、頂級藝術品，可經由這次展出一起認識」。這次展出以一千八百平方米的空間，在十個不同的房間完整呈現這四項要素，可以一次就深入百達翡麗的世界。

每屆Watch Art展覽都會融入當地文化特色，像這次適逢新加坡開埠兩百年，展場與相關製作物的主視覺都是用新加坡國旗的紅色，限量製作的新加坡限定錶款，也都有紅色的元素。 表展開幕秀是戴著面具的俐落鼓陣與舞蹈。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

十大展區總覽

第一個展區「影視展廳（Cinema Room）」是經由影片來完整認識百達翡麗的故事，譬如1845年商人百達先生和工匠翡麗先生相遇之後才改叫百達翡麗，而他們因維多麗亞女王賞識而發跡，後繼的斯登家族本來是面盤製造商。這個品牌簡史的影片製作精良，粉臘筆的插畫讓歷史回顧的畫面充滿情懷。

第二個展區「現產系列（Current Collection Room）」，有八大系列、超過一百六十個不同的線上錶款，包括超熱賣的金鷹（Nautilus）與海底探險家（Aquanaut）兩個系列。

第三個展區「頂級複雜錶款（Grand Complications Room）」，平常經銷商不會展出，且是需要填寫申請書才能購買，這次在這個房間可以欣賞到每一隻Grand Complications。包括大名鼎鼎、擁有二十一項複雜功能、全世界只有五隻的Star Calibre 2000。

第四個展區「互動展廳（Interactive Room）」，藉由VR的幫助我們可以深入百達翡麗的機芯，也可以接觸每一個不同的零件。戴上VR的頭套與感應手把，就會看到虛擬情境中的機芯組裝與各個零件，然後練習用手把零件拼上去，相當有趣有感。

第五個展區「博物館廳（Museum Room）」，和日內瓦的博物館一樣分成兩部分，第一是五百年來鐘錶史上不同品牌的里程碑作品，第二個1839年以來百達翡麗所有的物件。鐘錶早期其實時間不太準，但具備彰顯身份的功用，所以就會跟縫紉盒、香水盒、珠寶盒等結合在一起，相當有趣。號稱世界第一隻懷錶的「紐倫堡蛋」、針對中國市場製造的「成雙成對」懷錶，都有看頭。 號稱世界第一隻懷錶的「紐倫堡蛋」。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

第六個展區「機芯展廳（Movements Room）」，百達翡麗的特色是屬於「全線製錶廠」，從設計、研發、量產的每一個部分都是親力親為，十八個不同的機芯底座延伸出五十五種不同的機芯，每年超過一千五百萬個零件，這些所有肉眼看得到與看不到的成分都會出現在這個展廳。 超級複雜功能腕表的機芯分解圖。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

第七個展區「拿破崙室（Napoleon Room）」是復刻日內瓦專賣店的五樓沙龍，可以俯瞰整個日內瓦湖，這次利用24小時實景影片，帶來原汁原味的景色，在帝政風格的裝潢下，坐在芥末黃的絲絨沙發上，望著有療癒作用的湖景，幸得浮生半日閒。 「拿破崙室（Napoleon Room）」是復刻日內瓦專賣店的五樓沙龍，可以俯瞰整個日內瓦湖，這次利用24小時實景影片，帶來原汁原味的景色。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

第八個展區「珍稀工藝廳（Rare Handcrafts Room）」，這些頂級藝術品過往只會在巴塞爾錶展推出，例如機械雕刻師、掐絲珐瑯與微縮珐瑯彩繪師、金雕師、細木鑲嵌師，都在現場展演工藝並回答問題。最讓人屏息的是細木鑲嵌，他不僅要用踏板動力裁剪出絲毫不差的細小木片，而且這些木材必須符合錶盤圖案的顏色和紋理，因為百達翡麗只用天然木材，不會用人工去上色，最後再細心組裝拼接。感覺打個噴嚏，這些細木就飛光了。 最讓人屏息的是細木鑲嵌師，他用踏板動力裁剪出絲毫不差的細小木片，感覺打個噴嚏，這些細木就飛光了。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

第九的展區「製表師展廳（Watchmakers Room）」藉由這個區可以跟製錶師互動，了解百達翡麗的機芯、結構、運作原理。共有四區穿著白袍的製錶師示範不同機芯功能。 機械雕刻師的工作情境，背後螢幕是他正在雕刻的錶盤。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

第十個展區「新加坡開埠200年紀念廳（Singapore Historic Room）」，可以看到百餘年來與新加坡歷史文化有關的物品。最吸睛的是1810年的一對立體桃子形狀的掛錶，彩繪的「大明火珐瑯」還要做成弧形，難度非常高。另一個1830年用「微縮珐瑯」繪製的懷錶，畫的是當時廣州檣楫雲集的貿易盛況。 「新加坡開埠200年紀念廳（Singapore Historic Room）」內展示的新加坡風景座鐘。圖／百達翡麗提供 分享 facebook 1830年用「微縮珐瑯」繪製的懷錶，畫的是當時廣州檣楫雲集的貿易盛況。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

台灣藏家有品味但低調

這些古董錶與頂級複雜功能表在台灣的市場性？台灣總監Howard Liu說，台灣消費者的接受度非常高，台灣是一個非常成熟的鐘錶市場，大家對頂級複雜功能的認識非常深入，有非常多口袋深的藏家，只是大部分的收藏家都相對低調，所以檯面上看不到這些人。

「他們對百達翡麗都非常信任」，例如現在金鷹系列因為「運動風」全球風靡，但早在這之前小小的台灣曾經是全球銷售最好的地區，「台灣藏家很早就懂得欣賞，市場也很成熟，不會跟著潮流起舞，而是懂得欣賞工藝之美」。 重中之重，十八個不同的機芯底座延伸出五十五種不同的機芯。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

他這次最期待看到的東西？「非常難的問題，但我個人要選的話會是機芯展示間」，因為百達翡麗是全線製錶商，研發、設計、製作、生產全部in House，生產上最難的就是這種「少量多樣」，而且「平常你是看不到機芯的真面目與細節，這次可以藉由VR遊戲拆解與組裝機芯，進入氛圍之中」。

總裁泰瑞斯登：「熱誠」是百達翡麗與時俱進的秘訣

百達翡麗總裁、家族第四代接班人泰瑞斯登（Thierry Stern）個性開朗風趣：「我們是家族企業，股份不會賣掉！我們專注本業只賣錶，如果你買得到的話」，他在開幕式上這麼說。 百達翡麗總裁、家族第四代接班人泰瑞斯登（Thierry Stern）認為「熱誠」是品牌與時俱進的秘訣。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

談到品牌的DNA，他說：「百達翡麗的秘訣其實很簡單：是熱誠。」尤其是斯登家族對品牌的付出及投入，及與顧客長期建立起的信任。「我們不只是經營，而是真的參與每個環節，從設計到產出。而最重要的是我們認真傾聽世界各地每個客戶及合作夥伴的聲音」，因為只有實際到現場才能瞭解當地的情況。他不只是到各國首都，更重視偏遠地區合作了好幾代的家族錶店。「沒有什麼是天生的，都是我們一步一腳印的熱誠堆積而成的」。 美女金雕師正在雕刻一隻小鳥，小鳥在背後螢幕上可見。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

亞洲市場部分，他說亞洲客人對細節非常重視。「我們常看到亞洲客人配戴著頂級複雜功能錶款或藝術錶款。他們非常懂得欣賞錶的每一個細節」，如果有任何地方覺得不夠完美，客人會把手錶送回來希望維修。「對他們來說，百達翡麗代表的是一種完美，而他們對我們的要求更是如此」。

面對智能手機、AI、VR、AR等浪潮下的的消費者，百達翡麗的因應策略會是？「沒有任何策略！網路固然有它的優點，對我們主要只是讓我們跟客人溝通增加一個管道。」在宣傳上，新世代的渠道是有一定的優勢，但他認為傳統合作夥伴才是最重要的。「你沒法透過網路理解百達翡麗的魅力」，只有親身體驗，坐在錶店裡，跟店員聊天，聽他講解，實際操作才能懂。「對我們而言，讓客人有實際的體驗與互動才是最重要的。」

百達翡麗博物館館長：十八世紀末日內瓦鐘錶商是中國皇室購買時計的首選

百達翡麗博物館館長Peter Friess是個儒雅的紳士與博物館專家。圖／百達翡麗提供 分享 facebook 百達翡麗博物館館長Peter Friess是個儒雅的紳士與博物館專家，談到這次從日內瓦博物館帶來的古董，「我們想傳達三項重點。一、自中世紀以來，製鐘與製錶工匠和科學家交流於歐洲歷史。二、從15世紀不精確的懷錶到17世紀非常精確的擺式懷錶，再到今日原子鐘的過程。三、另一個重點是是百達翡麗創立之初的信息。百達翡麗的第一個成功故事就是研發出無鑰匙上練、就是現在的錶冠。錶冠是百達翡麗最初的創新和成功研發。 掐絲珐瑯與微縮珐瑯彩繪師也是神乎其技。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

這次Watch Art當中最珍貴、最有看頭的展品？「根據亞洲市場喜好。我們挑了50幾個鐘錶古董、50幾個百達翡麗古董。」例如瑞士在十九世紀時會製作人偶懷錶，當你注視時候，你看的不是面盤與指針、而是小人偶動畫。「這些是專為亞洲市場設計製作，它們非常難找，我們非常幸運擁有五百多個，不只人偶情景，還有悅耳聲音。」

他說，日內瓦是一個非常小的城市，當年生產量卻能達到八萬隻。原因就是不斷開發更多新市場，而中國就是其中一個大市場。「日內瓦工匠非常聰明，他們賣給客人不單單一只錶、而是賣一對錶。他們會在錶上繪畫，而且是鏡面，一隻懷錶的人物看向左側、而另一隻懷錶的人物則是看右側，展場內也展示了一系暱稱為『成雙成對』的錶款。這就是兩百年前日內瓦工匠的創新發明與開拓新市場的方式。」 成雙成對的「鏡面」懷錶是針對中國市場的創新商品。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

至於如何從瑞士賣到中國？根據導覽資料顯示：日內瓦製錶行業從十七世紀初以來，就與以君士坦丁堡為首都的鄂圖曼帝國保持良好關係，獲得活躍於鄂圖曼帝國的英國人的支持，就讓在東方貿易的英國商人作為代理商，出口時鐘和懷錶。儘管瑞士鐘錶商長期依靠英國人銷售產品，他們各自也逐漸與中國建立了貿易往來，乾隆皇帝在位期間日內瓦的製錶行業開始進軍奢華貿易。十八世紀末、十九世紀初，日內瓦鐘錶商成為中國皇帝購買時計的首選供應商，許多瑞士製錶工匠甚至定居中國，直到1839年到1842年中英鴉片戰爭爆發，貿易聯繫才全面中斷。

2019新加坡限量款

˙海底探險家的5167A，機械機芯，紅色的元素，紅色的指針，分鐘的刻度也是紅色，有濃厚的新加坡氣息，因錶帶紋路似手榴彈，當地人暱稱「手雷」，限量五百只。 （新加坡限量款）海底探險家的5167A。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

˙海底探險家的5067A，女性錶入門的石英機芯，值得一提的是百達翡麗的石英機芯百分之九十還是機械成分，這次推出桃紅色的版本，限量三百只。 （新加坡限量款）海底探險家的5067A。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

˙女性的飛行錶7234A，兩地時間，藍色表面、不鏽鋼材質，限量四百只。 （新加坡限量款）女性的飛行錶7234A。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

˙綜合專利的世界時區與專利計時碼錶的5930G，這次做成紅色漸層表面，限量三百只。 （新加坡限量款）綜合專利的世界時區與專利計時碼錶的5930G。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

˙全新的機芯與型號5303R，特別之處是鏤空設計、可以看透結構，可以從錶面看到整個機芯，功能是小秒針、陀飛輪、三問，這次的三問把音槌和調節器做在錶面，所以可以看到實際三問敲打時的運作，限量十二只。 （新加坡限量款）全新的機芯與型號5303R。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

˙頂級複雜功能，自動上鍊的三問表結合世界時區的5531R，專利是根據當地時區來報時，百達翡麗的世界時區錶的表面一定會有藝術的工藝，如掐絲珐瑯就是用金線在底盤畫線再填補顏色做烤，這次是用新加坡的灣港地圖去做設計，限量五只。 （新加坡限量款）5531R。圖／百達翡麗提供 分享 facebook

如果你想去：

百達翡麗2019年新加坡鐘錶藝術大型展覽

展覽地點：新加坡濱海灣金沙大劇院(Marina Bay Sands Theater)

展覽日期：2019年9月28日至10月13日，免費入場，中英文語音導覽