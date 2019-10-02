秋天大口吃螃蟹！台北這3家Buffet螃蟹吃到飽

2019-10-02 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



時序已邁入秋天，正是大口品嘗螃蟹的好時機。近來有不少飯店Buffet推出螃蟹吃到飽，像是台北士林萬麗酒店的入秋限定超級敢蟹、福華飯店花園大道的蟹Bar料理、大倉久和歐風館的無限供應旭蟹與三點蟹，讓愛蟹饕客可以盡情享用。

台北士林萬麗酒店

台北士林萬麗酒店即日起到11月30日間推出入秋限定超級敢蟹主題活動，主廚使用時令螃蟹，設計高達30多種秋蟹料理，每日替換，口味則從中式、西式、東南亞等皆有，麻油小卷螃蟹麵線、西西里風味燴鮮蟹、酥炸手工蟹肉可樂餅、焗烤蟹肉通心麵、酥炸咖哩軟殼蟹、鮮味蝦蟹海鮮粥、新加坡香辣蟹、紅蟳米糕、松露蟹肉茶碗蒸等。此外，還有創新口味蟹肉墨魚披薩、菠菜風味美味蟹堡以及鹹蛋黃蟹肉馬卡龍，提供饕客品嘗。

台北士林萬麗酒店表示，此次入秋限定的超級敢蟹秋蟹主題活動，平日晚間、假日全日會特別提供6款現點現蒸的肥美秋蟹，有萬里蟹、藍鑽蟹、梭子蟹、旭蟹等選擇，入籠大夥蒸煮約10到15分鐘，提供民眾自行夾取。另在假日全天加碼供應扎實飽滿的帝王蟹腳無限品嘗。價位每人1,180元起，服務費另計。活動期間加入酒店官方Line@帳號，並將活動照片拍照打卡上傳個人FB或IG，即可享該位用餐79折優惠。

福華飯店

福華飯店旗下的美式自助餐廳花園大道，推出蟹BAR料理，其中，羅德島酥炸黃金軟殼蟹、密西西比辣醬炒螃蟹以及馬里蘭咖哩螃蟹等，是人氣排行榜前3名螃蟹料理。此外，若喜歡清爽口味，還有維吉尼清蒸旭蟹、新澤西蟹肉酪梨沙拉、華盛頓蟹肉馬鈴薯提供選擇。熱食提供了新加坡胡椒蟹、辣椒蟹、越式香辣蟹、醬爆蟹、泰式河粉蒸蟹，而海鮮吧則有三點蟹、牛角蟹、旭蟹各式綜合蟹肉料理。

大倉久和飯店