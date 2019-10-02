親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜民調下滑 台師大教授：國民黨浪子該回頭了

親民黨若不給門票選總統 王金平：上天不讓我選

秋天大口吃螃蟹！台北這3家Buffet螃蟹吃到飽

2019-10-02 17:47聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

時序已邁入秋天，正是大口品嘗螃蟹的好時機。近來有不少飯店Buffet推出螃蟹吃到飽，像是台北士林萬麗酒店的入秋限定超級敢蟹、福華飯店花園大道的蟹Bar料理、大倉久和歐風館的無限供應旭蟹與三點蟹，讓愛蟹饕客可以盡情享用。

台北士林萬麗酒店

台北士林萬麗酒店即日起到11月30日間推出入秋限定超級敢蟹主題活動，主廚使用時令螃蟹，設計高達30多種秋蟹料理，每日替換，口味則從中式、西式、東南亞等皆有，麻油小卷螃蟹麵線、西西里風味燴鮮蟹、酥炸手工蟹肉可樂餅、焗烤蟹肉通心麵、酥炸咖哩軟殼蟹、鮮味蝦蟹海鮮粥、新加坡香辣蟹、紅蟳米糕、松露蟹肉茶碗蒸等。此外，還有創新口味蟹肉墨魚披薩、菠菜風味美味蟹堡以及鹹蛋黃蟹肉馬卡龍，提供饕客品嘗。

台北士林萬麗酒店表示，此次入秋限定的超級敢蟹秋蟹主題活動，平日晚間、假日全日會特別提供6款現點現蒸的肥美秋蟹，有萬里蟹、藍鑽蟹、梭子蟹、旭蟹等選擇，入籠大夥蒸煮約10到15分鐘，提供民眾自行夾取。另在假日全天加碼供應扎實飽滿的帝王蟹腳無限品嘗。價位每人1,180元起，服務費另計。活動期間加入酒店官方Line@帳號，並將活動照片拍照打卡上傳個人FB或IG，即可享該位用餐79折優惠。

福華飯店

福華飯店旗下的美式自助餐廳花園大道，推出蟹BAR料理，其中，羅德島酥炸黃金軟殼蟹、密西西比辣醬炒螃蟹以及馬里蘭咖哩螃蟹等，是人氣排行榜前3名螃蟹料理。此外，若喜歡清爽口味，還有維吉尼清蒸旭蟹、新澤西蟹肉酪梨沙拉、華盛頓蟹肉馬鈴薯提供選擇。熱食提供了新加坡胡椒蟹、辣椒蟹、越式香辣蟹、醬爆蟹、泰式河粉蒸蟹，而海鮮吧則有三點蟹、牛角蟹、旭蟹各式綜合蟹肉料理。

大倉久和飯店

大倉久和飯店歐風館自助餐即日起午晚餐期間推出當季螃蟹，午餐無限量提供旭蟹及三點蟹，晚餐除了前2種螃蟹外，再加碼提供青蟳，以清蒸原味上桌。若是喜歡不同滋味，餐廳內同步提供薑醋汁、雞尾酒醬、五味醬、或是醬油，可挑選自己喜歡的口味。

福華飯店旗下的美式自助餐廳花園大道推出蟹BAR料理。圖／台北福華飯店提供
福華飯店旗下的美式自助餐廳花園大道推出蟹BAR料理。圖／台北福華飯店提供
分享
秋天就是要大口品嘗螃蟹。圖／台北士林萬麗酒店提供
秋天就是要大口品嘗螃蟹。圖／台北士林萬麗酒店提供
分享
台北士林萬麗酒店即日起到11月30日間推出入秋限定超級敢蟹主題活動。圖／台北士林...
台北士林萬麗酒店即日起到11月30日間推出入秋限定超級敢蟹主題活動。圖／台北士林萬麗酒店提供
分享

海鮮新加坡萬里蟹
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

找回懷舊的初心！《2020老派的生活日曆》嘖嘖募資上線

2019-10-02 17:46

爬個山也要很潮！ 秋冬「山系」潮履大玩聯名

2019-10-02 17:22

「IKEA宜家卡卡友日」5日登場！經典熱銷商品「1元競標」快買一波

2019-10-02 17:20

入手「旅平險」4要點 保險公司報你知！

2019-10-02 17:19

第二鍋半價！網美火鍋「好室鍋物」10月限定優惠

2019-10-02 17:09

終於不用找代購！頂級保養品HR赫蓮娜登台

2019-10-02 17:05

誰說漢堡只能配汽水！ 樂檸漢堡首創「大人系微醺餐酒組合」

2019-10-02 16:53

卡地亞「時之結晶」東京開展 陳庭妮力挺掛保證的好看

2019-10-02 16:50

「貓貓蟲咖波」、「好想兔」進軍7-ELEVEN！快搶買

2019-10-02 16:38

重陽敬老！美福彩匯自助餐10月7日推優惠贈 長者用餐送貼心小禮

2019-10-02 16:19

快時尚秋冬聯名新品 「呸姐」第二彈重磅登場！

2019-10-02 15:18

巴黎時裝周／翻開老奶奶的衣櫃 MIU MIU女孩大玩舊衣新穿

2019-10-02 14:56

品牌玩創意 看時尚與藝術對話

2019-10-02 14:35

老建物新生命！「華山町」獲老屋新生網路人氣冠軍

2019-10-02 14:22

梵克雅寶2019年度吊墜限量現身！天藍色陶瓷絕美

2019-10-02 14:20

孔曉振文青美 網紅Nicole Warne霸氣 平平戴伯爵珠寶

2019-10-02 13:47

日本超人氣甜點選品店登台 《BAKE WORKS》快閃152天

2019-10-02 13:16

女性運動內衣市場熱夯 MOLLIFIX從電商進軍新光三越

2019-10-02 13:15

香濃好滋味 全家「鮮乳坊小農拿鐵」北部限定販售

2019-10-02 12:01

全球首家「BAKE WORKS」開幕 4大超人氣日系甜點輪番上陣

2019-10-02 00:39

陳庭妮現身Cartier東京特展 見珠寶「公主心大爆發」想婚惹

2019-10-01 23:08

不明女子闖香奈兒謝幕 被超模Gigi請下台

2019-10-01 20:41

男人有氣質才帥氣！6個小技巧讓宅男變帥哥 從襪子的選擇開始

2019-10-01 19:58

新光三越用APP 破解周年慶「蹺班排隊、人擠人」難題

2019-10-01 19:03

巴黎時裝周／Stella McCartney跨世代女力 古力娜扎花衫看McQueen

2019-10-01 17:46

京華城商場熄燈倒數計時 封館拍賣最低1.3折

2019-10-01 17:03

當海鹽碰上焦糖！ GODIVA秋季限定「海鹽焦糖霜淇淋」登場

2019-10-01 16:55

嗜辣族最愛！金鴨「四川麻辣什錦脆片」最對味

2019-10-01 16:35

國外就醫核退件數 呼吸道感染、腎衰竭居前2名

2019-10-01 14:30

歐美IG打卡熱銷款登台！ 復古老爹鞋秋冬繼續夯

2019-10-01 14:00

Bose進軍時尚圈？！ 推出結合音響的太陽眼鏡 還有AR體驗

2019-10-01 12:39

在地金融新標竿 台灣Pay打造行動支付版高速公路

2019-10-01 00:26

周年慶買美鑽 送你去沖繩

2019-10-01 00:23

當社會新鮮人 車銀優帥背新包

2019-10-01 00:19

肉類買1送1！一個人也能吃的「燒肉Like」超狂優惠 限時1個月

2019-09-30 21:38

巴黎時裝周／超模凱亞葛柏為GIVENCHY秀性感 內衣背心挖空外穿超美啦！

2019-09-30 18:13

「芝加哥米其林指南」公佈了！5間餐廳首摘一星 Alinea獨奪三星

2019-09-30 18:10

巴黎時裝周／BALENCIAGA超誇張羽絨外套剩一顆頭、Kitty包登場太有趣

2019-09-30 17:42

巴黎時裝周／白色控瘋狂～VALENTINO打造白色、螢光仙女風

2019-09-30 17:12
看更多

熱門文章

好市多中和店收停車費了 奇幻畫面讓網友敲碗：全台跟進

2019-10-02 10:29

10月4大超好運星座來了！處女終於可以脫單、摩羯財運滾滾來

2019-10-01 21:59

星宇首架飛機編號B58201 最快12月中對外售票

2019-10-02 11:05

回收手機參加抽獎 環保署送iPhone手機

2019-10-02 11:53

兩個月消費26張發票就有4張中獎 她大方分享秘訣

2019-10-01 21:35

月入12萬！苗栗外送員曬血汗明細最高一天69單

2019-10-02 13:57

眼睛也有「在地病」 竹科人特別容易得這些眼疾

2019-10-02 10:42

「大樂透」號碼出爐 頭獎上看5.5億

2019-10-01 21:20

全球最好用護照排名出爐 日本、新加坡打敗眾歐美大國

2019-10-02 13:22

男子美國就醫獲健保核退35.5萬 實際金額恐破千萬

2019-10-01 19:00

還有颱風嗎？賴忠瑋：有擾動發展 未來兩周持續觀察

2019-10-02 07:27

劍湖山世界擴大優惠！ 國慶四天連假身分證號「1」、「0」入園只要299

2019-10-01 18:34

延遲篩檢新生兒劇增...錯過出生黃金期 傷害不可逆

2019-10-02 01:05

不明女子闖香奈兒謝幕 被超模Gigi請下台

2019-10-01 20:41

每日星座運勢／獅子運勢不錯的一天　賺錢的機會多

2019-10-02 00:00

【生活見聞】藍月／他的第一次大人味

2019-10-02 06:00

【婚內心事】林初／我想讓他當上好爸爸

2019-10-02 06:00

魚油養生？ 北市抽驗1件魚油膠囊塑化劑超標

2019-10-01 18:33

工研院自駕車將在南寮公開場域測試 勿好奇干擾

2019-10-01 19:58

【我見我思】劉愛玲／善用美麗的雙眼

2019-10-02 06:00

Uber轉型 攜手多元計程車

2019-10-02 01:05

宜蘭昨創83年來10月最高溫 竟跟米塔有關

2019-10-02 07:22

小米克斯未開眼就送收容 奶爸奶媽爆肝照料「求包養」

2019-10-01 20:22

全球首家「BAKE WORKS」開幕 4大超人氣日系甜點輪番上陣

2019-10-02 00:39

獨／新措施！民眾轉診不必再怕看不到資料了

2019-10-02 13:21

新光三越用APP 破解周年慶「蹺班排隊、人擠人」難題

2019-10-01 19:03

歡慶國慶！13處國家森林遊樂區 國慶連假半票入園

2019-10-02 11:59

新生兒投保 出生前後有眉角

2019-10-02 01:05

男人有氣質才帥氣！6個小技巧讓宅男變帥哥 從襪子的選擇開始

2019-10-01 19:58

陳庭妮現身Cartier東京特展 見珠寶「公主心大爆發」想婚惹

2019-10-01 23:08

60歲伯脖子腫不會痛 竟是罹癌轉移到淋巴

2019-10-01 21:50

楊麗花挑戰歌仔戲眼球革命 大金空調冠名贊助支持正能量

2019-10-01 22:10

吃紅肉有害健康？新研究：未必

2019-10-02 11:52

50萬近視者逃不出失明命運 醫籲下課教室淨空政策化

2019-10-02 13:15

不會買不到？限量悠遊卡將採預購制

2019-10-02 16:36

迪士尼公主分析／永遠為家操勞的王妃 - 仙杜瑞拉

2019-10-02 08:46

不願意面對失智 請備妥1300萬

2019-10-02 16:52

看得廣想得遠！全因為你有「做大事」的格局？

2019-10-02 09:03

巴黎時裝周／慵懶露香肩 Jennie把香奈兒大蝴蝶結穿上身

2019-10-01 18:47

靠自己最穩！哪些面相的女人會在事業上出頭天？

2019-10-02 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top