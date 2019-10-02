爬個山也要很潮！ 秋冬「山系」潮履大玩聯名

2019-10-02 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



Outdoor戶外熱潮持續發燒，「山系」風格或帶點軍裝的時尚穿搭，更是秋冬街頭潮流不可或缺的元素，品牌也選在此時，大推聯名單品，透過跨界合作的加乘魅力，吸引潮人目光。

運動品牌 PUMA 旗下的SELECT 聯名系列，近年來嘗試與眾多知名時裝潮牌合作，看好近來 Outdoor熱潮，找來北歐挪威知名街頭品牌 HELLY HANSEN 攜手聯名，推出秋冬系列潮流戶外風穿搭單品。

PUMA X HELLY HANSEN 推出包含三款聯名鞋款，其中Trailfox MTS 鞋款將 PUMA 田徑跑鞋 Trailfox 簡化設計，鮮明的橡膠鋸齒狀鞋底是一大特色，並以特殊戶外纜繩造型取代傳統繫帶系統增添山系風格；聯名服飾系列則有採滿版印花圖騰及色彩拼接雙面設計的立領外套，以及多款長厚連帽T恤，胸前聯名 Logo更是吸睛重點。

此外，PUMA另推出全新 PUMA Trail Wolf 都會山系潮履，搶眼的鋸齒厚實大底搭配多重異材質及色彩拼接，還有多款Trail山系時尚潮流服飾，並邀請男神周柏豪及時尚 ICON 林映唯共同演繹山系時尚單品。

至於法國軍靴品牌PALLADIUM則攜手當紅怪美潮模Jazzelle Zanaughtt，以PALLAKIX概念潮鞋為原型量身打造「PALLADIUM x UGLYWORLDWIDE限量聯名系列」，鞋身細節皆以Jazzelle為設計靈感，像腳後跟的「真皮OK繃設計」源自她左大腿同款刺青圖騰；鞋側Logo則以她左腳踝的刺青圖騰「UGLY標誌」以刺繡方式呈現。全台限量120雙，即日起全台指定門市限量發售。