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「IKEA宜家卡卡友日」5日登場！經典熱銷商品「1元競標」快買一波

2019-10-02 17:20聯合報 記者陳立儀╱即時報導

IKEA宜家家居歡慶來台25周年，10月4日起全台6家店同步舉辦「歡慶家年華」活動，宜家卡卡友10月4日至11月13日不限金額消費可獲得驚喜刮刮卡，最大獎為當筆消費整單免費；10月5日還將舉辦IKEA FAMILY宜家卡卡友日，各店都有IKEA經典商品「1元競標會」、家具投籃遊戲等，邀請粉絲同歡。

自1994年全台的第一家分店敦南店開始，IKEA現今已擴展至全台共6家分店，25年來共銷售出高度超過920座台北101大樓的IVAR層架組、長年熱銷的FARGRIK馬克杯更是每3個人就有1人擁有，廣受大家喜愛的瑞典肉丸排列起來足以環繞台灣本島3圈。

10月4日至11月13日IKEA 25周年慶活動期間推出宜家卡卡友獨享的驚喜刮刮卡，持宜家卡到店消費家具家飾，每人每日不限消費金額皆可獲得刮刮卡一張，除了最大獎的整單全免之外，還有機會獲得IKEA pop-up hotel一日住宿體驗，另推出「歡聚全家餐」、「風格浴室組」、「家的靈感書」等多項驚喜好康。活動期間持宜家卡消費滿2,500元可免費兌換限量版25周年慶紀念帆布袋。

10月5日於各店登場的IKEA FAMILY宜家卡卡友日推出「1元競標會」，僅此一檔，包括家家戶戶必備的BILLY書櫃、讓家人相聚的KARLSTAD三人座沙發、經典POÄNG扶手椅、學生與小資族最愛的KALLAX收納櫃等皆1元起標，各店詳細活動時間可上官網查詢；活動當天宜家卡卡友憑手機電子優惠券或紙本優惠券可兌換闖關卡一張，憑卡參加店內闖關遊戲，闖關成功集滿3枚印章可獲得一次扭蛋機會，人人有獎。

此外，為了提供更愉快便利的購物經驗，10月4日起IKEA運費再創低價，店內運費、網購運費同步降價，平均降幅達30%。

IKEA KARLSTAD三人座沙發，10月5日IKEA FAMILY宜家卡卡友...
IKEA KARLSTAD三人座沙發，10月5日IKEA FAMILY宜家卡卡友日1元起標（實際顏色以各店為主）。圖／IKEA提供
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IKEA POÄNG扶手椅，10月5日IKEA FAMILY宜家卡卡友日1元起標...
IKEA POÄNG扶手椅，10月5日IKEA FAMILY宜家卡卡友日1元起標（實際顏色以各店為主）。圖／IKEA提供
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IKEA歡慶來台25周年，10月5日將舉辦IKEA FAMILY宜家卡卡友日，推...
IKEA歡慶來台25周年，10月5日將舉辦IKEA FAMILY宜家卡卡友日，推出「1元競標會」，KARLSTAD三人座沙發等多款經典熱銷產品1元起標（沙發實際顏色以各店為主）。圖／IKEA提供
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IKEA BILLY書櫃，10月5日IKEA FAMILY宜家卡卡友日1元起標（...
IKEA BILLY書櫃，10月5日IKEA FAMILY宜家卡卡友日1元起標（實際顏色以各店為主）。圖／IKEA提供
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IKEA KALLAX收納櫃，10月5日IKEA FAMILY宜家卡卡友日1元起...
IKEA KALLAX收納櫃，10月5日IKEA FAMILY宜家卡卡友日1元起標（實際顏色以各店為主）。圖／IKEA提供
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以組裝家具聞名的IKEA精心準備了組裝蛋糕DIY組，全台限量10個只送不賣，網路...
以組裝家具聞名的IKEA精心準備了組裝蛋糕DIY組，全台限量10個只送不賣，網路活動將於10月8日開跑。圖／IKEA提供
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IKEA歡慶來台25周年，10月4日至11月13日持宜家卡消費滿2,500元，即...
IKEA歡慶來台25周年，10月4日至11月13日持宜家卡消費滿2,500元，即可免費兌換限量版25周年慶紀念帆布袋。圖／IKEA提供
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