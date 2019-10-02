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韓國瑜民調下滑 台師大教授：國民黨浪子該回頭了

終於不用找代購！頂級保養品HR赫蓮娜登台

2019-10-02 17:05聯合報 記者劉小川╱即時報導

喜歡保養的人，都會認識「HR赫蓮娜」，發明美妝史上第一罐乳霜、第一款防水睫毛膏，10多年前曾經在台上市，但後來暫時撤台。終於在2019年10月，HR赫蓮娜帶著榮光回台灣了。HR赫蓮娜以「高效、傳奇、新奢華」將品牌定位重新調整，於新光三越台北信義新天地A8館開設全台首櫃，台灣消費者再也不用找代購了，而且搭配著即將開打的百貨周年慶，這時下手HR赫蓮娜，根本超划算。

讓我們來一探HR赫蓮娜三大經典明星產品，「高光精華」、「黑繃帶乳霜」、「綠寶瓶」3款經典的明星產品，讓女性頂級保養，有更好的選擇，對於肌膚的呵護，更是達到了巔峰，可說是頂級保養領域裡，最閃亮的一顆星。

對於女性要展現自己的自信與美麗，赫蓮娜女士說到：「我要全世界的女人都擁有獨一無二的美麗。」赫蓮娜女士用自己的發明改變世界，不僅有全球第一瓶乳霜、第一支防水睫毛膏，最重要的是，近年最夯的肌膚三分類法（乾性、油性、中性膚質分類），也是由她所首次提出，讓肌膚保養的進化史，更踏進了一大步。

這回重回台灣，HR赫蓮娜帶來經典明星商品，當然還有全新系列的產品。

旗下三款明星商品中，最夯的就是被暱稱為「綠寶瓶」的植萃超導原生修護精華，是品牌第一瓶以植物萃取的濃縮抗老精華，採用高蓄能鹽生植物「珊瑚草」，蘊含大量維他命C與礦物質，能夠強化肌膚屏障與保護，一用就會上癮。

從大陸小紅書爆紅的「白、黑繃帶霜」，幾乎被稱為零負評，由HR赫蓮娜與瑞士醫學美容中心LACLINIC-MONTREUX跨界合作，推出「re-PLASTY 瑞士醫學美容系列」，最紅的首推黑繃帶修護乳霜，主打術後修護為主，內含提升肌膚修護能力的「普拉斯鏈」，一瓶能改善肌膚9種狀況，包括保濕、舒緩等，難怪雖然50ML要價13,200元，還是超多人愛用。

另一款「白繃帶修護乳霜」，主打以「養護延緩老化」，含有積雪草精萃與多種修護精華，號稱猶如隱形美容繃帶細心呵護，滋潤、舒緩、防禦肌膚。

而「高光精華」則是極致高光全能精華，HR赫蓮娜採用α 雪絨花，這種植物生長在瑞士阿爾卑斯雪山之巔，被稱為永生之花，從中萃取出三重 α 雪絨花精萃，一抹就讓肌膚發光，難怪被稱為高光精華。

HR赫蓮娜最著名的就是防水睫毛膏，目前共推出3款，全都強調防水，而且纖長效果，讓人一刷就愛上。

HR赫蓮娜POWERCELL植萃超導原生系列。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜POWERCELL植萃超導原生系列。圖／HR赫蓮娜提供
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HR 赫蓮娜打造多款防水睫毛膏。圖／HR赫蓮娜提供
HR 赫蓮娜打造多款防水睫毛膏。圖／HR赫蓮娜提供
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HR赫蓮娜re-PLASTY 科學美容新生系列，白繃帶修護乳霜50ML／12,0...
HR赫蓮娜re-PLASTY 科學美容新生系列，白繃帶修護乳霜50ML／12,000元、黑繃帶修護乳霜50ML／13,200元。圖／HR赫蓮娜提供
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HR赫蓮娜永生α雪絨花原晶眼霜15ML／5,100元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜永生α雪絨花原晶眼霜15ML／5,100元。圖／HR赫蓮娜提供
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HR赫蓮娜極致高光全能精華50ML、9,300元。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜極致高光全能精華50ML、9,300元。圖／HR赫蓮娜提供
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HR赫蓮娜永生α雪絨花頂極系列。圖／HR赫蓮娜提供
HR赫蓮娜永生α雪絨花頂極系列。圖／HR赫蓮娜提供
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