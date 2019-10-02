卡地亞「時之結晶」東京開展 陳庭妮力挺掛保證的好看

2019-10-02 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



睽違十年，卡地亞（Cartier）第四度於日本舉辦盛大展覽，「卡地亞。時之結晶」特展找來近90位私人藏家借展，一共呈現多達331件的典藏作品，其中私人典藏部分就佔了約1/3。連身兼品牌珠寶形象大使的陳庭妮也特別來力挺，她更掛保證說「這是一個值得大家親眼來看的展覽」，此外，時尚名媛Melody也一同現身活動會場

首次以形象大使的身份來看展，陳庭妮表示非常榮幸之外，還能看到非常多讓人驚嘆的私人典藏作品。參觀之後對品牌工藝感到讚嘆，陳庭妮也忍不住的說「這是一個非常值得大家來親眼見證的展覽」，亦覺得此次展覽中不只作品具生命力之外，由新素材研究所操刀的空間也是，帶出了震撼力，讓人感受到時間在流動。陳庭妮還提到如果有天要在同一空間展出自己的品牌收藏，那就是招牌的三環戒，她認為「最有意義的東西，往往都不是最貴的」，還開玩笑說「若是真的展出了，我會天天來幫它拍寫真集」。

「卡地亞。時之結晶」特展，選在擁有日本最大樓地板面積的東京國立新美術館展出。此次聚焦於七〇年代後的品牌經典作品，而這也是自1989年Cartier舉辦典藏展後，初次關注現代設計。為此，品牌特意找來日本攝影大師杉本博司與榊田倫之共同成立的的新素材研究所來擔任展場規劃，由東京國立新美術館的主任研究員本橋彌生，和卡地亞形象、風格與文化傳承總監Pierre Rainero先生合作，在共同近3,000件的藏品中挑選出，最能符合品牌當代精神的作品，和過去的設計共同映照出，時間對於美學觀點的改變。

因為把重點放在七〇年代後的品牌經典作品，連Pierre Rainero先生也表示「因為需要和很多私人藏家邀展不知道是否能及時完成」，這是此次展覽的最大挑戰。以「時間」為主軸，從「色彩與素材變幻」、「型態與設計」、「萬物好奇心」等三個視角來窺看品牌的作品。最能代表過去卡地亞在藝術性、創造性以及技術性象徵的神秘鐘與稜鏡鐘並置，陳列於入口處，說明的不只是品味，12道光柱的展場，包含對於時間顯示的浪漫想像。這也是Pierre Rainero先生認為最不可錯過的部分，並以此當作主軸，由「新素材研究所」延伸出不同的展場規劃。

在色彩與素材變幻部分，刻意讓人重新審視卡地亞的設計，因此展示了品牌所擅長的鉑金材質在不同的作品與年代的詮釋技巧，同時以水果錦囊彩色寶石項鍊與不同彩寶作品做對比，凸顯卡地亞在寶石上繽紛色彩調和能力。而型態與設計，則是以幾何線條、球體與視覺效果等面向來了解卡地亞如何透過珠寶搭配方式，呈現上述的美學觀點。風靡三〇、四〇年代，受到裝飾主義（Art Deco）影響的幾何圖形作品，也是展覽的一部分，強調了對稱、平行抑或是左右不對稱等特徵性概念。