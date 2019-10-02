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「貓貓蟲咖波」、「好想兔」進軍7-ELEVEN！快搶買

2019-10-02 16:38聯合報 記者陳立儀╱即時報導

可愛商品一波接一波的7－ELEVEN，10月9日起獨家限量推出超高人氣的插畫貼圖角色「貓貓蟲咖波」、「好想兔」周邊商品，不必集點直接買，其中「貓貓蟲咖波」系列全台限定2,000店推出，「好想兔」的「宮廷真煩傳」珪藻土吸水杯墊系列不僅實用，每個角色的造型和經典宮廷劇台詞更是令人噴飯。

有著詼諧逗趣性格和萌呆外型的「貓貓蟲咖波」，這次化身環保小天使，呼籲大家一起環保愛地球，7－ELEVEN於10月9日起全台限定2,000店開賣的周邊商品首推超吸睛的咖波雙層隔熱玻璃杯，是咖波粉必收，售價490元；立體造型的咖波矽膠杯蓋、雙面設計的咖波琺瑯杯不論居家、辦公都可使用，售價分別為250元、320元；另有咖波玻璃吸管小麥盒組、咖波飲料提袋。

「好想兔」則上演宮鬥劇，推出6款「好想兔之宮廷真煩傳」珪藻土吸水杯墊，採用幽默風趣的宮廷風設計，除了當杯墊之外，也可放置於抽屜或櫥櫃中吸濕，就連吊掛背板都發揮巧思，可當做吊掛收納使用，非常適合整套收藏，共有吃貨皇后、賤賤皇上、苦命公公、兔妃娘娘、無奈侍衛、奴小小官兵等6款，每款售價139元，7－ELEVEN獨家限量販售，10月9日上午11點起開放ibon預購，可購買整套6入售價834元，10月22日起於門市上架。

咖波琺瑯杯，售價320元，10月9日起7－ELEVEN全台限定2,000店獨家開...
咖波琺瑯杯，售價320元，10月9日起7－ELEVEN全台限定2,000店獨家開賣。圖／7－ELEVEN提供
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咖波矽膠杯蓋售價250元、咖波雙層隔熱玻璃杯售價490元，10月9日起7－ELE...
咖波矽膠杯蓋售價250元、咖波雙層隔熱玻璃杯售價490元，10月9日起7－ELEVEN全台限定2,000店獨家開賣。圖／7－ELEVEN提供
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「好想兔之宮廷真煩傳」珪藻土吸水杯墊，共6款、每款售價139元，7－ELEVEN...
「好想兔之宮廷真煩傳」珪藻土吸水杯墊，共6款、每款售價139元，7－ELEVEN獨家限量販售，10月9日上午11點起開放ibon預購、10月22日起於門市上架。圖／7－ELEVEN提供
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「好想兔之宮廷真煩傳」珪藻土吸水杯墊，共6款、每款售價139元，7－ELEVEN...
「好想兔之宮廷真煩傳」珪藻土吸水杯墊，共6款、每款售價139元，7－ELEVEN獨家限量販售，10月9日上午11點起開放ibon預購、10月22日起於門市上架。圖／7－ELEVEN提供
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咖波飲料提袋，售價220元，10月9日起7－ELEVEN全台限定2,000店獨家...
咖波飲料提袋，售價220元，10月9日起7－ELEVEN全台限定2,000店獨家開賣。圖／7－ELEVEN提供
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「好想兔之宮廷真煩傳」珪藻土吸水杯墊系列採用幽默風趣的宮廷風設計，就連吊掛背板都...
「好想兔之宮廷真煩傳」珪藻土吸水杯墊系列採用幽默風趣的宮廷風設計，就連吊掛背板都發揮巧思。圖／7－ELEVEN提供
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咖波雙層隔熱玻璃杯，售價490元，10月9日起7－ELEVEN全台限定2,000...
咖波雙層隔熱玻璃杯，售價490元，10月9日起7－ELEVEN全台限定2,000店獨家開賣。圖／7－ELEVEN提供
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咖波玻璃吸管小麥盒組，售價199元，10月9日起7－ELEVEN全台限定2,00...
咖波玻璃吸管小麥盒組，售價199元，10月9日起7－ELEVEN全台限定2,000店獨家開賣。圖／7－ELEVEN提供
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「好想兔之宮廷真煩傳」珪藻土吸水杯墊，共6款、每款售價139元，7－ELEVEN...
「好想兔之宮廷真煩傳」珪藻土吸水杯墊，共6款、每款售價139元，7－ELEVEN獨家限量販售，10月9日上午11點起開放ibon預購、10月22日起於門市上架。圖／7－ELEVEN提供
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