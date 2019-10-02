「貓貓蟲咖波」、「好想兔」進軍7-ELEVEN！快搶買

2019-10-02 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



可愛商品一波接一波的7－ELEVEN，10月9日起獨家限量推出超高人氣的插畫貼圖角色「貓貓蟲咖波」、「好想兔」周邊商品，不必集點直接買，其中「貓貓蟲咖波」系列全台限定2,000店推出，「好想兔」的「宮廷真煩傳」珪藻土吸水杯墊系列不僅實用，每個角色的造型和經典宮廷劇台詞更是令人噴飯。

有著詼諧逗趣性格和萌呆外型的「貓貓蟲咖波」，這次化身環保小天使，呼籲大家一起環保愛地球，7－ELEVEN於10月9日起全台限定2,000店開賣的周邊商品首推超吸睛的咖波雙層隔熱玻璃杯，是咖波粉必收，售價490元；立體造型的咖波矽膠杯蓋、雙面設計的咖波琺瑯杯不論居家、辦公都可使用，售價分別為250元、320元；另有咖波玻璃吸管小麥盒組、咖波飲料提袋。