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不斷更新／尋獲第5具遺體！ 南方澳斷橋仍有1人失聯搜救中

快時尚秋冬聯名新品 「呸姐」第二彈重磅登場！

2019-10-02 15:18聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

快時尚與潮牌秋冬聯名新品再一發！繼先前釋出「呸姐」聯名單品後，Gap日前再度推出第二彈，包含長袖上衣及帽T等；而本土潮牌STAYREAL則找來潮流界新寵 「Sesame Street」合作，帶大家重新兒時芝麻街的美好回憶！

美式平價時尚Gap歡慶50周年，繼7月推出Gap x Jolin蔡依林聯名系列後，日前再推出全新秋冬聯名系列，款式以經典休閒上衣與帽T為主，帽T以搶眼的紫羅蘭色為主色系，正面與帽子則搭上變形迷彩花紋與黃色Logo字樣，呈現出亮眼的撞色設計；另一款則以百搭的黑色為主，雙邊袖子滾上以蔡依林英文名字Jolin Tsai為縮寫的JT字樣，呈現出酷似拉鍊的視覺效果；休閒上衣部分則提供黑白兩色選擇，新品將於10月5日在全台門市開賣。

從卡通人物變身潮流標籤，芝麻街人氣角色突然成為潮牌聯合新寵！這次STAYREAL 以芝麻街人氣角色—Elmo、Cookie Monster、Oscar 和 Big Bird 的主色調，融入落肩版型的帽 T、棒球帽、漁夫帽及配件中，而聯名系列中，鼠小小也與芝麻街中人氣角色 Elmo 合作，像是「Elmo 鼠小小變裝厚棉 T」將鼠小小變裝成 Elmo，手上還抱著超萌的 Cookie Monster，成為重點單品。

至於H&M 也與蘇格蘭頂尖針織品牌 Pringle of Scotland 攜手合作，主打運動休閒風的針織系列「Pringle of Scotland x H&M」，將 Pringle of Scotland 著名蘇格蘭高地多色菱形圖案及緹花運用至該系列，將於10月3日起於台北微風松高店、台北西門旗艦店、台中中友店、台中遠百店、高雄漢神巨蛋店及網路門市同步販售。

Gap x Jolin全新秋冬聯名系列帽T，售價2,999元。圖／Gap提供
Gap x Jolin全新秋冬聯名系列帽T，售價2,999元。圖／Gap提供
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Elmo鼠小小變裝厚棉。圖／STAYREAL提供
Elmo鼠小小變裝厚棉。圖／STAYREAL提供
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飛人Elmo厚棉T，售價2,080元。圖／STAYREAL提供
飛人Elmo厚棉T，售價2,080元。圖／STAYREAL提供
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蔡依林先前出席上海舉辦的Gap 50周年生日派對，以聯名商品搭配經典牛仔褲時髦亮...
蔡依林先前出席上海舉辦的Gap 50周年生日派對，以聯名商品搭配經典牛仔褲時髦亮相。圖／Gap提供
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Gap x Jolin全新秋冬聯名系列休閒上衣，售價2,999元。圖／Gap提供
Gap x Jolin全新秋冬聯名系列休閒上衣，售價2,999元。圖／Gap提供
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Elmo毛毛漁夫帽，售價1,280元。圖／STAYREAL提供
Elmo毛毛漁夫帽，售價1,280元。圖／STAYREAL提供
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Pringle of Scotland x H&M聯名系列單品，售價999元。圖...
Pringle of Scotland x H&M聯名系列單品，售價999元。圖／H&M提供
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