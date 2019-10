快時尚秋冬聯名新品 「呸姐」第二彈重磅登場!

2019-10-02 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



快時尚與潮牌秋冬聯名新品再一發!繼先前釋出「呸姐」聯名單品後,Gap日前再度推出第二彈,包含長袖上衣及帽T等;而本土潮牌STAYREAL則找來潮流界新寵 「Sesame Street」合作,帶大家重新兒時芝麻街的美好回憶!

美式平價時尚Gap歡慶50周年,繼7月推出Gap x Jolin蔡依林聯名系列後,日前再推出全新秋冬聯名系列,款式以經典休閒上衣與帽T為主,帽T以搶眼的紫羅蘭色為主色系,正面與帽子則搭上變形迷彩花紋與黃色Logo字樣,呈現出亮眼的撞色設計;另一款則以百搭的黑色為主,雙邊袖子滾上以蔡依林英文名字Jolin Tsai為縮寫的JT字樣,呈現出酷似拉鍊的視覺效果;休閒上衣部分則提供黑白兩色選擇,新品將於10月5日在全台門市開賣。

從卡通人物變身潮流標籤,芝麻街人氣角色突然成為潮牌聯合新寵!這次STAYREAL 以芝麻街人氣角色—Elmo、Cookie Monster、Oscar 和 Big Bird 的主色調,融入落肩版型的帽 T、棒球帽、漁夫帽及配件中,而聯名系列中,鼠小小也與芝麻街中人氣角色 Elmo 合作,像是「Elmo 鼠小小變裝厚棉 T」將鼠小小變裝成 Elmo,手上還抱著超萌的 Cookie Monster,成為重點單品。