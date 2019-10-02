巴黎時裝周／翻開老奶奶的衣櫃 MIU MIU女孩大玩舊衣新穿

2019-10-02 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



巴黎時裝周進入最後一天，MIU MIU按慣例在奧古斯特佩雷特（August Perret）設計的耶納宮發表最新系列作品。2020春夏，Miuccia Prada希望傳遞更多女性的穿搭創意，在特定某種輪廓的打扮建議下又讓人們可以自由地按照自己的意願去調整搭法，像是「舊衣新穿」、「創造自我風格」的概念。包括英國女星Rita Ora、雙胞胎鈴木姊妹花Aya及Ami、台灣模特兒部落客李函等人都現身看秀。

這場秀像是翻開老奶奶的衣櫃，模特兒們頂著四、五○年代那種家庭婦女自己上捲的髮型出場，穿著宛如物資匱乏時代女性發揮創造力所拼湊搭配出來的服裝，充滿手作感、即興意味。像是剪裁大衣變成的背心洋裝，還配上自己加上的釦子裝飾；毛衣外套也可當作一字領的內搭，配寬肩帶的吊帶裙或荷葉邊小背心。散落的褶邊褶皺和褶皺拼貼、藝術家手作抽象花卉、珠寶配飾等等，都展現了創意和隨興風格。極簡與復雜，珍貴與原始，最小與最大，都可以自由組合，這一季的MIU MIU女孩透過未完成與自由實踐全新的美學。