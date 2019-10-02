老建物新生命！「華山町」獲老屋新生網路人氣冠軍

2019-10-02 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



2019台北老屋新生大獎結果出爐，「天成文旅-華山町」一舉奪下「網路人氣獎」冠軍殊榮，更從44件「非住宅類」作品中入圍前6名，成為全場最亮眼的那顆星。為期一個月票選競爭激烈，華山町不僅獲得近800個讚、1100多次分享，更透過網路發揚傳統建築的美學工藝。

今年老屋新生大獎以「台北溫度・溫暖你」為主題，共計95件作品參賽，透過FB官方網站投票方式，爭奪「網路人氣獎」頭銜。「華山町」以旅行、文化、住宿為出發點，巧妙結合在地文化與都市紋理，透過為老建築注入新靈魂，勾勒出人文與都市空間的溫度，帶給旅客美好旅程體驗。

「華山町」為第一銀行舊址，找來台北基礎設計中心（TBDC : Taipei Base Design Center）操刀，以「貯藏華山1950」為理念設計，「貯」代表與銀行連結性，「藏」以日據時期華山酒廠藏酒為寓意，享受文化與時代記憶之美。