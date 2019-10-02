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梵克雅寶2019年度吊墜限量現身！天藍色陶瓷絕美

2019-10-02 14:20聯合報 記者孫曼╱即時報導

每年梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的限量版Vintage Alhambra吊墜是許多人銘記歲月、珍藏紀念的首選。今年梵克雅寶再度與法國裝飾藝術品牌Sèvres國家瓷器製造局攜手合作，推出由Celestial Blue天藍色陶瓷及與代表和煦陽光的黃K金組成的幸運吊墜，吊墜背面還能鐫刻個人化印記，銘刻名字、日期或個人信息，為2019年的幸運時刻綴以紀念。

以四葉幸運草為靈感的Alhambra系列是梵克雅寶的經典，自1968年至今，以各種優雅的姿態演繹不同材質。今年限量版作品鑲嵌Celestial Blue天藍色陶瓷，由Sèvres國家瓷器製造局的法國傳統工藝打造。Sèvres於1740年在龐巴度夫人的支持下創辦，250年來一直為法國皇室、法國重要機構、以及歐洲其他皇室打造陶瓷餐具及藝術品。梵克雅寶自2012年開始持續與Sèvres合作，曾經推出多款限量作品如鑲嵌莓果粉紅、bleu de Sèvres藍調及淺粉紅陶瓷的各款Alhambra珠寶，深受歡迎。Celestial Blue天藍色由Sèvres調製創作，曾點綴1752年初次為法王路易十五御製的餐具。以Sèvres陶瓷製成Alhambra幸運四葉圖騰，需經包括窰燒、打磨及上釉等共約20項工序，梵克雅寶更研發獨特的鑲嵌技術，確保難鑲嵌的陶瓷能與金屬完美接合。

Sèvres國家瓷器製造局及博物館。圖／梵克雅寶提供
Sèvres國家瓷器製造局及博物館。圖／梵克雅寶提供
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工匠於Sèvres陶瓷上鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
工匠於Sèvres陶瓷上鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
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限量版Vintage Alhambra吊墜可於背後鐫刻個人印記。圖／梵克雅寶提供
限量版Vintage Alhambra吊墜可於背後鐫刻個人印記。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶限量版Vintage Alhambra吊墜，11萬6,000元。圖／梵克...
梵克雅寶限量版Vintage Alhambra吊墜，11萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
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鑲嵌Sèvres陶瓷於K金上。圖／梵克雅寶提供
鑲嵌Sèvres陶瓷於K金上。圖／梵克雅寶提供
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工匠在Sèvres陶瓷片加工前作準備。圖／梵克雅寶提供
工匠在Sèvres陶瓷片加工前作準備。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶限量版Vintage Alhambra吊墜，11萬6,000元。圖／梵克...
梵克雅寶限量版Vintage Alhambra吊墜，11萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
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打磨以Sèvres陶瓷製成的Alhambra幸運圖騰。圖／梵克雅寶提供
打磨以Sèvres陶瓷製成的Alhambra幸運圖騰。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶限量版Vintage Alhambra吊墜，11萬6,000元。圖／梵克...
梵克雅寶限量版Vintage Alhambra吊墜，11萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
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