梵克雅寶2019年度吊墜限量現身！天藍色陶瓷絕美

2019-10-02 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



每年梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的限量版Vintage Alhambra吊墜是許多人銘記歲月、珍藏紀念的首選。今年梵克雅寶再度與法國裝飾藝術品牌Sèvres國家瓷器製造局攜手合作，推出由Celestial Blue天藍色陶瓷及與代表和煦陽光的黃K金組成的幸運吊墜，吊墜背面還能鐫刻個人化印記，銘刻名字、日期或個人信息，為2019年的幸運時刻綴以紀念。