日本超人氣甜點選品店登台 《BAKE WORKS》快閃152天

2019-10-02 13:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



攻佔秋冬甜點季！來自日本，催生多種超人氣創意甜點瘋潮的BAKE lnc.即日起在微風南山Atre 2樓開出全球首間品牌集合店《BAKE WORKS》，集結BAKE旗下四大人氣品牌，包含今年2月於自由之丘開幕的巧克力磅蛋糕Chocolaphil、風靡日本的焦糖奶油夾心餅乾PRESS BUTTER SAND首度登台外，還有現烤起司塔BAKE CHEESE TART、新尺寸的Mini RAPL，僅來台快閃152天。

除了152 天營業日限定外，《BAKE WORKS》更採二波段接力上市，各波段皆有一個現烤品牌搭配一個伴手禮品牌。

首波自即日起以台人熟悉的BAKE CHEESE TART與自由之丘巧克力磅蛋糕Chocolaphil限定販售，第二波則將於2020年1月10日起以全新尺寸的Mini RAPL搭配全球海外首發東京人氣伴手禮PRESS BUTTER SAND重磅登台搶攻過年春節送禮旺季。

在152天的營業日中，每個販賣波段中不同的品牌也有不同的限定口味。例如BAKE CHEESE TART除了「經典北海道起司塔」外，還精選「抹茶起司塔」、「瀨戶內檸檬起司塔」、「焙茶起司塔」、「草莓甜心起司塔」共4種口味，約2個月有2種新口味登場，Chocolaphil為101天販售限定。