女性運動內衣市場熱夯 MOLLIFIX從電商進軍新光三越

2019-10-02 13:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



女「力」崛起，也炒熱女性運動內衣市場。鎖焦東方女性身材特色設計，並強調與每日衣著混搭的台灣自創運動內衣品牌-MOLLIFIX瑪莉菲絲，2019年秋天從過去以經營電商通路為主，正式跨足實體通路，並同步進軍新光三越南西與A8。

繼春夏主打簡約大理石印花布料，營造都會冷調印象，MOLLIFIX瑪莉菲絲今年早秋系列選用大自然叢林元素拼接展露時尚風格，再巧妙配襯以Y字美背設計來展現出背部線條，無論外搭西裝外套、露肩背心都時髦有型，大膽展露時尚女力。

同時，隨時序進入秋日時節，呼應時尚舞台動物圖騰正熾，MOLLIFIX瑪莉菲絲也推出時尚豹紋設計，狂野豹紋化身浪漫花卉，除了美背剪裁的運動內衣，亦有同套搭配具美臀修飾效果的小尻修飾訓練動塑褲，與適合外搭的立領短版長袖上衣，鮮活的紅與冷洌藏青，為秋日注入時尚活力。

除了訴求時尚設計，MOLLIFIX瑪莉菲絲亦針對低、中、高等不同運動強度需求，量身設計功能款式，如針對慢跑、拳擊、球類等高強度運動，採用一體成型塑模罩杯搭配不同時尚背帶設計，提供穩定支持同時更兼顧時尚搭配美感，細看更會發現，MOLLIFIX瑪莉菲絲每一款內衣皆採用細緻車縫防滑收邊，訴求再劇烈的運動都不擔心內衣位移。