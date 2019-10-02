親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋

女性運動內衣市場熱夯 MOLLIFIX從電商進軍新光三越

2019-10-02 13:15經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

女「力」崛起，也炒熱女性運動內衣市場。鎖焦東方女性身材特色設計，並強調與每日衣著混搭的台灣自創運動內衣品牌-MOLLIFIX瑪莉菲絲，2019年秋天從過去以經營電商通路為主，正式跨足實體通路，並同步進軍新光三越南西與A8。

繼春夏主打簡約大理石印花布料，營造都會冷調印象，MOLLIFIX瑪莉菲絲今年早秋系列選用大自然叢林元素拼接展露時尚風格，再巧妙配襯以Y字美背設計來展現出背部線條，無論外搭西裝外套、露肩背心都時髦有型，大膽展露時尚女力。

同時，隨時序進入秋日時節，呼應時尚舞台動物圖騰正熾，MOLLIFIX瑪莉菲絲也推出時尚豹紋設計，狂野豹紋化身浪漫花卉，除了美背剪裁的運動內衣，亦有同套搭配具美臀修飾效果的小尻修飾訓練動塑褲，與適合外搭的立領短版長袖上衣，鮮活的紅與冷洌藏青，為秋日注入時尚活力。

除了訴求時尚設計，MOLLIFIX瑪莉菲絲亦針對低、中、高等不同運動強度需求，量身設計功能款式，如針對慢跑、拳擊、球類等高強度運動，採用一體成型塑模罩杯搭配不同時尚背帶設計，提供穩定支持同時更兼顧時尚搭配美感，細看更會發現，MOLLIFIX瑪莉菲絲每一款內衣皆採用細緻車縫防滑收邊，訴求再劇烈的運動都不擔心內衣位移。

迎接女力時代，MOLLIFIX瑪莉菲絲2019年秋冬，也將繼與歐陽靖合作一系列「Survivor Girls」運動背心後，知名運動女力代表小孄、都會女性代表小禎也將陸續加入MOLLIFIX瑪莉菲絲設計團隊，透過自身對於運動時尚的熱愛與專業經驗，推出聯名商品，展現美麗貼身穿搭時尚氣勢。

鎖焦東方女性身材特色設計，並強調與每日衣著混搭的台灣自創運動內衣品牌-MOLLI...
鎖焦東方女性身材特色設計，並強調與每日衣著混搭的台灣自創運動內衣品牌-MOLLIFIX瑪莉菲絲，2019年秋天從過去以經營電商通路為主，正式跨足實體通路，並同步進軍新光三越南西與A8。 圖／MOLLIFIX提供
分享
除了訴求時尚設計，MOLLIFIX瑪莉菲絲亦針對低、中、高等不同運動強度需求，量...
除了訴求時尚設計，MOLLIFIX瑪莉菲絲亦針對低、中、高等不同運動強度需求，量身設計功能款式，如針對慢跑、拳擊、球類等高強度運動，採用一體成型塑模罩杯搭配不同時尚背帶設計，提供穩定支持同時更兼顧時尚搭配美感。 圖／MOLLIFIX提供
分享
女「力」崛起，炒熱女性運動內衣市場。 圖／MOLLIFIX提供
女「力」崛起，炒熱女性運動內衣市場。 圖／MOLLIFIX提供
分享

電商
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

孔曉振文青美 網紅Nicole Warne霸氣 平平戴伯爵珠寶

2019-10-02 13:47

日本超人氣甜點選品店登台 《BAKE WORKS》快閃152天

2019-10-02 13:16

香濃好滋味 全家「鮮乳坊小農拿鐵」北部限定販售

2019-10-02 12:01

全球首家「BAKE WORKS」開幕 4大超人氣日系甜點輪番上陣

2019-10-02 00:39

陳庭妮現身Cartier東京特展 見珠寶「公主心大爆發」想婚惹

2019-10-01 23:08

不明女子闖香奈兒謝幕 被超模Gigi請下台

2019-10-01 20:41

男人有氣質才帥氣！6個小技巧讓宅男變帥哥 從襪子的選擇開始

2019-10-01 19:58

新光三越用APP 破解周年慶「蹺班排隊、人擠人」難題

2019-10-01 19:03

巴黎時裝周／Stella McCartney跨世代女力 古力娜扎花衫看McQueen

2019-10-01 17:46

京華城商場熄燈倒數計時 封館拍賣最低1.3折

2019-10-01 17:03

當海鹽碰上焦糖！ GODIVA秋季限定「海鹽焦糖霜淇淋」登場

2019-10-01 16:55

嗜辣族最愛！金鴨「四川麻辣什錦脆片」最對味

2019-10-01 16:35

國外就醫核退件數 呼吸道感染、腎衰竭居前2名

2019-10-01 14:30

歐美IG打卡熱銷款登台！ 復古老爹鞋秋冬繼續夯

2019-10-01 14:00

Bose進軍時尚圈？！ 推出結合音響的太陽眼鏡 還有AR體驗

2019-10-01 12:39

在地金融新標竿 台灣Pay打造行動支付版高速公路

2019-10-01 00:26

周年慶買美鑽 送你去沖繩

2019-10-01 00:23

當社會新鮮人 車銀優帥背新包

2019-10-01 00:19

肉類買1送1！一個人也能吃的「燒肉Like」超狂優惠 限時1個月

2019-09-30 21:38

巴黎時裝周／超模凱亞葛柏為GIVENCHY秀性感 內衣背心挖空外穿超美啦！

2019-09-30 18:13

「芝加哥米其林指南」公佈了！5間餐廳首摘一星 Alinea獨奪三星

2019-09-30 18:10

巴黎時裝周／BALENCIAGA超誇張羽絨外套剩一顆頭、Kitty包登場太有趣

2019-09-30 17:42

巴黎時裝周／白色控瘋狂～VALENTINO打造白色、螢光仙女風

2019-09-30 17:12

更新中／米塔入夜後風雨恐增強　新光三越、SOGO提早17點打烊

2019-09-30 14:06

楊丞琳「人妻裝」機場時尚包緊緊 飛巴黎看LV靠色塊搶眼

2019-09-30 14:05

咖啡控 等一杯暖暖小確幸

2019-09-30 13:05

秋颱米塔來襲！全聯、家樂福、愛買增蔬菜備量且有促銷

2019-09-29 23:43

巴黎時尚周／Hermès解放服裝線條 讓女人穿上最舒適設計

2019-09-29 15:25

Tiffany打造最夢幻的藍色 開啟傳奇鑽石歷史

2019-09-29 14:34

從前菜到甜點 30種酪梨料理法教給你

2019-09-29 11:18

RICHARD MILLE首創先例 打造第一只兩地時間鬧鈴陀飛輪腕表

2019-09-29 10:53

院士王明珂研究羌名著變漫畫 國際驚艷

2019-09-29 09:27

超商三明治或飯糰 需要加熱再吃嗎？

2019-09-29 07:26

奢侈品牌珠寶 衝進男性市場

2019-09-28 23:22

媒體人退休後學做麵包 葛傳富：做自己想做的事很幸福

2019-09-28 19:20

達珂塔強生秋日穿搭帥氣又迷人 西裝外套、大衣備起來

2019-09-28 19:05

周年慶開打！百貨樓層改裝、送百萬豪車攬客

2019-09-28 18:34

IU搶先拎成「德魯納酒店」社長穿搭 LONGCHAMP新包款上市

2019-09-28 18:17

想當高年級實習生 先問自己這個問題

2019-09-28 17:23
看更多

熱門文章

好市多中和店收停車費了 奇幻畫面讓網友敲碗：全台跟進

2019-10-02 10:29

大陸十一長假登場 墾丁陸客：我們既稀有又瀕絕

2019-10-01 15:28

京華城商場熄燈倒數計時 封館拍賣最低1.3折

2019-10-01 17:03

10月4大超好運星座來了！處女終於可以脫單、摩羯財運滾滾來

2019-10-01 21:59

兩個月消費26張發票就有4張中獎 她大方分享秘訣

2019-10-01 21:35

起司控快筆記！ PABLO半熟起司塔期間限定買一送一

2019-10-01 16:31

星宇首架飛機編號B58201 最快12月中對外售票

2019-10-02 11:05

北捷檢討票價優惠 研擬每月搭乘超過40次享8折

2019-10-01 17:56

「大樂透」號碼出爐 頭獎上看5.5億

2019-10-01 21:20

回收手機參加抽獎 環保署送iPhone手機

2019-10-02 11:53

高層次超音波檢查 助孕媽確保胎兒器官健康無遺漏

2019-10-01 15:15

肩膀骨刺遽痛又易誤診 媽祖醫院微創新方速解痛

2019-10-01 16:29

男子美國就醫獲健保核退35.5萬 實際金額恐破千萬

2019-10-01 19:00

影／家人拒絕醫師對孕媽施藥 胎兒落地終身帶此病

2019-10-01 18:02

延遲篩檢新生兒劇增...錯過出生黃金期 傷害不可逆

2019-10-02 01:05

還有颱風嗎？賴忠瑋：有擾動發展 未來兩周持續觀察

2019-10-02 07:27

劍湖山世界擴大優惠！ 國慶四天連假身分證號「1」、「0」入園只要299

2019-10-01 18:34

每日限量7500杯！全家便利商店「鮮乳坊小農拿鐵」北部門市限定

2019-10-01 15:38

每日星座運勢／獅子運勢不錯的一天　賺錢的機會多

2019-10-02 00:00

中油：10月家用桶裝瓦斯不調漲 天然氣調降

2019-10-01 16:09

出發看秀比行頭！辛芷蕾露腰微辣上街 Jennie拎香奈兒最新包款

2019-10-01 14:47

你該少吃紅肉？新研究：此說無扎實的科學證據

2019-10-01 15:35

魚油養生？ 北市抽驗1件魚油膠囊塑化劑超標

2019-10-01 18:33

不明女子闖香奈兒謝幕 被超模Gigi請下台

2019-10-01 20:41

【婚內心事】林初／我想讓他當上好爸爸

2019-10-02 06:00

【生活見聞】藍月／他的第一次大人味

2019-10-02 06:00

工研院自駕車將在南寮公開場域測試 勿好奇干擾

2019-10-01 19:58

影／少吃紅肉對健康幫助不大？新研究掀學界論戰

2019-10-01 17:22

告別月光族！12星座都適用的5項守財原則

2019-10-01 15:55

宜蘭昨創83年來10月最高溫 竟跟米塔有關

2019-10-02 07:22

眼睛也有「在地病」 竹科人特別容易得這些眼疾

2019-10-02 10:42

小米克斯未開眼就送收容 奶爸奶媽爆肝照料「求包養」

2019-10-01 20:22

Uber轉型 攜手多元計程車

2019-10-02 01:05

全球首家「BAKE WORKS」開幕 4大超人氣日系甜點輪番上陣

2019-10-02 00:39

成大登革熱群聚再一例 外校人士參加社團感染

2019-10-01 14:59

女生愛看！男生健身必練這五大部位肌肉

2019-10-01 15:16

【我見我思】劉愛玲／善用美麗的雙眼

2019-10-02 06:00

全台最高加油站停業整修 中橫加油手冊教你去哪加油

2019-10-01 14:43

歐美IG打卡熱銷款登台！ 復古老爹鞋秋冬繼續夯

2019-10-01 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top