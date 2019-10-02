全球首家「BAKE WORKS」開幕！ 四大超人氣日系甜點輪番上陣

2019-10-02 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



來自日本的甜點品牌「BAKE lnc.」，10/1起集結旗下四大人氣品牌，於微風南山Atre 2樓正式開出全球首間品牌集合店《BAKE WORKS》，以快閃外帶店模式帶來四款人氣商品，其中包含二個首度登台的巧克力磅蛋糕Chocolaphil、風靡日本的焦糖奶油夾心餅乾PRESS BUTTER SAND，將與現烤起司塔BAKE CHEESE TART、RAPL澎派令果，在為期5個月營業期間接力登場。

BAKE lnc.旗下品牌BAKE CHEESE TART、ZAKUZAKU棒棒泡芙及RAPL澎派令果登台後獲得好評，業者發現台灣消費者愛嚐鮮、追求新口味，因此決定打造實驗性的全球首間品牌集合店《BAKE WORKS》，主打以三大限定「營業期間限定」來台僅營業152天、「口味期間限定」品牌平均51至101天販賣期、以及「全球首發台灣限定新店型」，極致玩轉「限定」精神。

位於微風南山Atre 2樓的《BAKE WORKS》佔地約84平方米，店內分為現烤產品區及伴手禮產品區。店舖設計以「臨時架設感」的概念作為構思，店內以建築鷹架鐵管組合而成的隧道，形成特殊的空間感。商品部份則由BAKE CHEESE TART、Chocolaphil兩款商品搶先開賣，即日起販售至2020/1/9；第二波則由PRESS BUTTER SAND、全新尺寸的Mini RAPL接力，於2020/1/10至2020/2/29期間販售。

「BAKE WORKS」

地址：台北市信義區松智路17號2樓(微風南山Atre 2樓)