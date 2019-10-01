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陳庭妮現身Cartier東京特展 見珠寶「公主心大爆發」想婚惹！

2019-10-01 23:08聯合報 記者曾智緯╱即時報導

從即日起至12月16日為止，法國頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）選在東京國立新美術館舉辦「卡地亞。時之結晶」特展。而女星陳庭妮也首度以品牌的珠寶形象大使身份出席，在看了的中多精彩的作品之後，也直呼「我很難得公主心大爆發」，還打趣說如果有人要拿其中的寶石來求婚，一定會迫不及待答應。

對於首次以形象大使的身份來看展，陳庭妮提到非常榮幸之外，還能看到非常多讓人驚嘆的私人典藏作品，「而且我看到皇冠難得少女心大噴發，裡面的每一顆寶石都太美了，如果有人要拿其中一顆來跟我求婚，我會馬上說『Yes, I do.』」。還透露如果真的擁有一個皇冠，就像做夢的感覺，會想無時無刻的戴著。而身為品牌大使的陳庭妮還力薦這是一個值得親眼來見證的展覽，「因為我覺得裡面每一個作品都非常的昂貴，真的是貧窮限制了我們的想像力」，不能帶回家沒關係，但可以用眼睛印在腦海裡。此外，因為看了展覽後，陳庭妮還表示，未來如果另一半的對象是在博物館向她求婚，一定是非常的浪漫。

睽違十年，卡地亞第四度於日本舉辦「時之結晶」盛大展覽，選在擁有日本最大樓地板面積的東京國立新美術館展出。此次聚焦於七〇年代後的品牌經典作品，而這也是自1989年卡地亞舉辦典藏展後，初次關注現代設計。為此，品牌特意找來日本攝影大師杉本博司與榊田倫之共同成立的的新素材研究所來擔任展場規劃與策展，並與卡地亞形象、風格與文化傳承總監Pierre Rainero合作，共同自數千件的藏品中挑選出，最能符合品牌當代精神的作品，和過去的系列共同映照出，時間對於美學觀點的改變與刺激。

「卡地亞。時之結晶」特展以時間為主軸，並分成三大主題，聚焦七〇年代後的作品。圖／...
「卡地亞。時之結晶」特展以時間為主軸，並分成三大主題，聚焦七〇年代後的作品。圖／Cartier提供
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卡地亞在東京舉辦「卡地亞。時之結晶」特展，邀請了日本攝影大師杉本博司與榊田倫之共...
卡地亞在東京舉辦「卡地亞。時之結晶」特展，邀請了日本攝影大師杉本博司與榊田倫之共同成立的的新素材研究所來擔任展場規劃與策展。圖／Cartier提供
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女星陳庭妮配戴了美洲豹系列戒指、手環，並手提卡地亞包，現身「卡地亞。時之結晶」特...
女星陳庭妮配戴了美洲豹系列戒指、手環，並手提卡地亞包，現身「卡地亞。時之結晶」特展。圖／Cartier
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女星陳庭妮首次以卡地亞台灣區珠寶形象大使身份，參與東京特展，並演繹了招牌的美洲豹...
女星陳庭妮首次以卡地亞台灣區珠寶形象大使身份，參與東京特展，並演繹了招牌的美洲豹系列戒指、手環。圖／Cartier提供
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女星陳庭妮首次以卡地亞台灣區珠寶形象大使身份，參與東京特展，並演繹了招牌的美洲豹...
女星陳庭妮首次以卡地亞台灣區珠寶形象大使身份，參與東京特展，並演繹了招牌的美洲豹系列戒指、手環。記者曾智緯／攝影
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