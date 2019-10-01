陳庭妮現身Cartier東京特展 見珠寶「公主心大爆發」想婚惹！

2019-10-01 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



從即日起至12月16日為止，法國頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）選在東京國立新美術館舉辦「卡地亞。時之結晶」特展。而女星陳庭妮也首度以品牌的珠寶形象大使身份出席，在看了的中多精彩的作品之後，也直呼「我很難得公主心大爆發」，還打趣說如果有人要拿其中的寶石來求婚，一定會迫不及待答應。

對於首次以形象大使的身份來看展，陳庭妮提到非常榮幸之外，還能看到非常多讓人驚嘆的私人典藏作品，「而且我看到皇冠難得少女心大噴發，裡面的每一顆寶石都太美了，如果有人要拿其中一顆來跟我求婚，我會馬上說『Yes, I do.』」。還透露如果真的擁有一個皇冠，就像做夢的感覺，會想無時無刻的戴著。而身為品牌大使的陳庭妮還力薦這是一個值得親眼來見證的展覽，「因為我覺得裡面每一個作品都非常的昂貴，真的是貧窮限制了我們的想像力」，不能帶回家沒關係，但可以用眼睛印在腦海裡。此外，因為看了展覽後，陳庭妮還表示，未來如果另一半的對象是在博物館向她求婚，一定是非常的浪漫。