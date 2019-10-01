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康百視美食音樂節 16年慶來囉

2019-10-01 21:37經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中歷史最悠久、又廣受歡迎的康百視美食音樂節，將於10月5、6日(周六、日)在台中大遠百旁的UNO廣場，舉辦第16年度的甜蜜節慶。現場提供優質音樂、異國美食、各種飲品與娛樂項目，要把歡樂帶給大家。

台中唯一雙語月刊的康百視雜誌，以「台中最棒」為主題，活動時間為星期六、日，週六從中午12點到晚間10點結束、週日則到晚間9點結束。

一連串精彩活動，包含來自18個樂團與音樂家帶來的現場音樂、販賣美食、飲品與其他各種商品約50個攤位，還有中信兄弟俱樂部球員，也將在此活動中亮相。

2019康百視美食音樂節活動舉辦的地點與去年一樣，選在台灣大道三段的前UNO市集進行活動，UNO位於台中大遠百貨旁。

康百視合夥發行人何道明表示，歷年的美食音樂節活動，平均都會吸引大約1.5萬至2萬人次進場。

民眾可以享受整天的現場音樂，表演的曲風相當豐富，從搖滾、龐克、嘻哈、爵士藍調到鄉村音樂，精彩可期，今年演出團體包含Dave Stanley、Native Space、First Time Again、Dirty Skies、Shapemaster、Point 22、三腳貓樂團、PhiloSophia，以及3-Day Bender等。

另有首次參與的樂團Schoen Oslund、The Beat Sharks、Drive-by Texters、Project Zeelandia、Rare Groove、Cam Collective與Cafe Con Pan。

康百視活動除了兼具視覺與聽覺享受，還有多個攤位提供民眾品嚐台中在地與來自其他國家的特色美食。其中包含來自餐廳、咖啡廳與食品行供應商的攤位，另有來自台東的當地美食與特色商品。

何道明表示，許多店家已經陸續報名，其中包含美式糕點、墨西哥捲餅、西式烤牛排、熱狗到台式水餃與大腸包小腸，樣樣皆有；飲品選項包含茶類、咖啡與酒精飲品。

除了長期支持的贊助商：台灣啤酒、世界健身俱樂部與台灣康寧之外，今年首次合作的贊助商，還有潭子觀光蘭園與中信兄弟棒球俱樂部，活動現場也會有球員前來助陣，與販賣周邊商品。

何道明説，活動完全免費入場，除了颱風天之外，無論雨天或晴天，主辦單位將會準備遮雨棚與座位區供大眾方便使用。

包含美式糕點、墨西哥捲餅、西式烤牛排、熱狗到台式水餃與大腸包小腸，樣樣皆有；飲品...
包含美式糕點、墨西哥捲餅、西式烤牛排、熱狗到台式水餃與大腸包小腸，樣樣皆有；飲品選項包含茶類、咖啡與酒精飲品。記者宋健生／攝影
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歷年的美食音樂節活動，平均都會吸引大約1.5萬至2萬人次進場。記者宋健生／攝影
歷年的美食音樂節活動，平均都會吸引大約1.5萬至2萬人次進場。記者宋健生／攝影
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台中歷史最悠久、又廣受歡迎的康百視美食音樂節，將於10月5、6日(周六、日)在台...
台中歷史最悠久、又廣受歡迎的康百視美食音樂節，將於10月5、6日(周六、日)在台中大遠百旁的UNO廣場，舉辦第16年度的甜蜜節慶。記者宋健生／攝影
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