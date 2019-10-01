佳士得鐘表秋拍百達翡麗領銜 有拍賣會有史以來估價最貴的表
佳士得將於11月11日於日內瓦登場的鐘表秋拍，領銜拍品為知名大收藏家小亨利格雷夫斯（Henry Graves Jr.，1868-1953）珍藏的獨一無二黃金酒桶形三問計時腕表，這是他近30枚百達翡麗腕表收藏中的第一只百達翡麗，也是百達翡麗已知最早期的三問計時腕表。1927年製造的這枚三問是由格雷夫斯特別訂製、於1928年交貨，因在製表史上的重要性及顯赫來源，估價高達
9,300萬元。美國億萬富翁兼運動員小亨利格雷夫斯是百達翡麗重要藏家，因曾委託製作舉世知名的「Graves Super-Complication」懷表，是當時全球最複雜的時計，後來更曾成為拍賣史上最昂貴的鐘表，也讓小亨利格雷夫斯舉世知名。
而在11月27日香港秋拍名表拍賣領銜百達翡麗型號2523腕表，是佳士得拍賣史上估價最高的一枚鐘表。這枚相當罕見的雙表冠世界時間腕表，是品牌1950年代「黃金時代」的代表作。據悉玫瑰金款全世界只生產了7枚。該拍品於1953年製造，並於1957年4月售予百達翡麗於米蘭的知名經銷商Gobbi，是唯一「聯名雙標」的型號2523，同時也是2枚已知採用半透明藍色琺瑯表盤的其中之一。此表搭獨特的世界時間系統（Heures Universelles)，由傳奇製表大師 Louis Cottier於1930年代初發明及取得專利。
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