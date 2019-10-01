佳士得鐘表秋拍百達翡麗領銜 有拍賣會有史以來估價最貴的表

2019-10-01 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



佳士得將於11月11日於日內瓦登場的鐘表秋拍，領銜拍品為知名大收藏家小亨利格雷夫斯（Henry Graves Jr.，1868-1953）珍藏的獨一無二黃金酒桶形三問計時腕表，這是他近30枚百達翡麗腕表收藏中的第一只百達翡麗，也是百達翡麗已知最早期的三問計時腕表。1927年製造的這枚三問是由格雷夫斯特別訂製、於1928年交貨，因在製表史上的重要性及顯赫來源，估價高達

9,300萬元。美國億萬富翁兼運動員小亨利格雷夫斯是百達翡麗重要藏家，因曾委託製作舉世知名的「Graves Super-Complication」懷表，是當時全球最複雜的時計，後來更曾成為拍賣史上最昂貴的鐘表，也讓小亨利格雷夫斯舉世知名。