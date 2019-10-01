不明女子闖香奈兒謝幕 被超模Gigi請下台

2019-10-01 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



香奈兒在巴黎時裝周發表2020春夏系列，謝幕時發生意外插曲。一名女子爬上屋頂裝置伸展台企圖參與走秀，被名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid)請下台。