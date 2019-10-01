男人有氣質才帥氣！6個小技巧讓宅男變帥哥 從襪子的選擇開始

2019-10-01 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



許多男生，會因為想要凸顯在人群中的耀眼度，會不停把所有的名牌，全都放在身上，就認為自己與眾不同，但這些並不能讓你看起來更有氣質，以下整理幾點，男人該怎麼展現穿著上的氣質呢？

簡潔就是時尚

每次都穿著同樣的黑色、白色、灰色的男生，別以為他們不重視穿著跟搭配，其實男生的質感來自於簡潔造型，在穿搭上面比較不會出錯，更能體現男人的魅力。

身材的維持

身材，就是男人最好的時尚，可以讓你穿衣服可以比較挺拔，在造型上，更是不可缺少的搭配關鍵，然而養成運動的習慣，讓身體變得更強壯，也是時尚氣質的最佳關鍵。

鞋、襪現品味

男人的時尚，最能凸顯是配件，當然沒有一雙好看的鞋子、襪子，這樣的男士時尚，就不夠完整。這個品項其實是大家最不容易注意到的，但你能在這個小地方也注重品味，相信在他人的仔細觀察之下，將是品味型男的代表。

注重細節與品味共存

許多事情成敗都來自於「細節」，當然能締造時尚的人，當然從頭到腳都是亮點，無論是面料的選擇、剪裁及版型、配件的合適度，每一個關鍵細節，都能讓時尚變成一個質感的代表。

不跟風時尚趨勢

許多人在購買衣服的時候，時常會追尋著時下時尚的趨勢走，然而在這樣的趨勢裡，你真的適合嗎？真正的趨勢，是適合你的身形及風格，當然你因此忽略的趨勢的動向，錢相對的也可以省下不少。

髮型的重視