LA NEW桃園公益大健走 走完全程再抽10萬大獎

2019-10-01 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



台灣氣墊健康鞋品牌LA NEW，將於桃園石門水庫舉辦第53場健走嘉年華「LA住幸福齊步走-2019 LA NEW桃園公益大健走」，活動當天也將進行LA NEW桃園桌球隊公益贊助捐贈儀式，希望號召民眾一起關注基層運動，為深耕在地體育盡一份心力。

今年LA NEW將於11月2日在桃園石門水庫舉辦嘉年華大健走，活動當天除規劃一系列的表演活動、美食、闖關體驗、公益攤位及LA NEW特賣會，也將過往在門市舉辦的「全方位科技足部測量服務」帶到現場，透過精密機器足部掃描，產出個人化報告，幫助民眾找出最適合自己的鞋款。

LA NEW長久以來也關懷基層體育教育，自2016年起與桃園市政府合作，成立LA NEW桃園桌球隊，提供12年1億的奧運桌球國手養成計畫。本次也希望透過公益健走活動，將全部的報名費收入捐給LA NEW桃園桌球隊，希望集結更多力量，一起打造更棒的體育教育環境。

「LA NEW桃園公益大健走」自即日起開始報名，報名費用499元，包含市價1280元的健走帽紀念品與保險，活動當天走完全程再抽10萬元大獎，為方便各地旅客抵達，主辦單位也提供接駁車服務，活動詳情請至LA NEW全台門市或上LA NEW官方網站查詢。