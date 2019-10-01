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新光三越用APP 破解周年慶「蹺班排隊、人擠人」難題

2019-10-01 19:03聯合報 記者江佩君╱即時報導

新光三越今年用APP解決周年慶「排隊、人擠人」的難題，打開APP即可隨時用手機逛...
新光三越今年用APP解決周年慶「排隊、人擠人」的難題，打開APP即可隨時用手機逛周年慶。圖／新光三越提供
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百貨周年慶資深買家都會知道，首四日排隊商品可說是精銳盡出，但對上班族、學生來說，除非請假不然可說是看得到買不到；就算請假，這些秒殺商品可還要早起排隊才有望買得到。始終站在百貨新零售趨勢浪頭的新光三越，今年用APP解決周年慶「排隊、人擠人」的難題，打開APP即可隨時用手機逛周年慶，「免排隊」就可以「快狠準」優雅的完成年度血拚大事。

新光三越10月3日起包括台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多等六店首波登場。近年往往領先業界啟動零售革命的新光三越，今年又有新革命、數位服務優化再往前邁進一步，透過新光三越APP，線上線下串連創造24小時不打烊的周年慶購物商場。打開APP瀏覽各店EDM，線上周年慶商品用skm pay即可輕鬆買到再到店取貨，到店前還可先在APP預訂餐廳，滿千送百回饋禮券直接存在APP，買東西、吃東西、賺回饋都可直接透過手機APP完成。

新光三越APP線上周年慶，10月3日上午10點起至10月16日首波六店登場，囊括12大品牌、超過33萬組精選商品，用APP就可秒買最搶手的美妝特惠組；Apple新品iPhone 11、HomePod；dyson年度最新HP06涼暖空氣清淨機及V11無線吸塵器；小米AI智慧音箱及空氣淨化器2S等話題3C小家電與超市人氣箱購。

另外，令台灣「角落迷」振奮的消息，新光三越周年慶推出來自日本、風靡親子圈的「角落小夥伴」聯名贈品。不只如此，10月10日起周慶首波六店推出角落小夥伴販賣機，只要下載APP使用skm pay支付，即可購買杯墊、束口袋、飲料提袋+吸管組等角落小夥伴限定商品。

新光三越貴賓卡X新光三越聯名卡限定卡友禮，角落小夥伴分隔保鮮盒。圖／新光三越提供
新光三越貴賓卡X新光三越聯名卡限定卡友禮，角落小夥伴分隔保鮮盒。圖／新光三越提供
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角落小夥伴販賣機飲料提袋，10/10起用skm pay支付即可購買。圖／新光三越...
角落小夥伴販賣機飲料提袋，10/10起用skm pay支付即可購買。圖／新光三越提供
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角落小夥伴販賣機白熊束口袋，10月10日起用skm pay支付即可購買。圖／新光...
角落小夥伴販賣機白熊束口袋，10月10日起用skm pay支付即可購買。圖／新光三越提供
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周年慶另一大人氣指標「日本商品展」首站即日起至10月8日在台北南西店一館登場，網羅近40家日本人氣商品，獨家帶來「東急澀谷藍塔大飯店」的原創牛肉咖哩飯，還有甲子園限定美食「甲子園炸雞」。也少不了相機先食的打卡美食，像是「卡娜赫拉人形燒」、「Mr.Friendly人形燒」等可愛系甜點登場。

東急澀谷藍塔大飯店原創牛肉咖哩飯每份230元，日本展期間每天可賣超過百份。圖／新...
東急澀谷藍塔大飯店原創牛肉咖哩飯每份230元，日本展期間每天可賣超過百份。圖／新光三越提供
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APP線上周年慶，dyson V11 Absolute無線吸塵器，推薦價26,900元，買即送4,000元品牌禮券。圖／新光三越提供
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MARC JACOBS Snapshot撞色相機包，售價15,900元（10/3~10/6使用skm pay可優先購買）。圖／新光三越提供
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CLARINS超級精華黃金美肌組價值4,770元，特價2,900元，使用skm pay購買再送「愜意巴黎化妝包」。圖／新光三越提供
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Panasonic NA-9A吹風機原價5,990元，特價4,590元 （南西店及台中店各限量100台）。圖／新光三越提供
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APP線上周年慶，小米空氣淨化器2S原價4,495元，特價4,295元（10/3至10/9全台限量）。圖／新光三越提供
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