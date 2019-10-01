新光三越用APP 破解周年慶「蹺班排隊、人擠人」難題

2019-10-01 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



新光三越今年用APP解決周年慶「排隊、人擠人」的難題，打開APP即可隨時用手機逛周年慶。圖／新光三越提供 分享 facebook 百貨周年慶資深買家都會知道，首四日排隊商品可說是精銳盡出，但對上班族、學生來說，除非請假不然可說是看得到買不到；就算請假，這些秒殺商品可還要早起排隊才有望買得到。始終站在百貨新零售趨勢浪頭的新光三越，今年用APP解決周年慶「排隊、人擠人」的難題，打開APP即可隨時用手機逛周年慶，「免排隊」就可以「快狠準」優雅的完成年度血拚大事。

新光三越10月3日起包括台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多等六店首波登場。近年往往領先業界啟動零售革命的新光三越，今年又有新革命、數位服務優化再往前邁進一步，透過新光三越APP，線上線下串連創造24小時不打烊的周年慶購物商場。打開APP瀏覽各店EDM，線上周年慶商品用skm pay即可輕鬆買到再到店取貨，到店前還可先在APP預訂餐廳，滿千送百回饋禮券直接存在APP，買東西、吃東西、賺回饋都可直接透過手機APP完成。

新光三越APP線上周年慶，10月3日上午10點起至10月16日首波六店登場，囊括12大品牌、超過33萬組精選商品，用APP就可秒買最搶手的美妝特惠組；Apple新品iPhone 11、HomePod；dyson年度最新HP06涼暖空氣清淨機及V11無線吸塵器；小米AI智慧音箱及空氣淨化器2S等話題3C小家電與超市人氣箱購。

另外，令台灣「角落迷」振奮的消息，新光三越周年慶推出來自日本、風靡親子圈的「角落小夥伴」聯名贈品。不只如此，10月10日起周慶首波六店推出角落小夥伴販賣機，只要下載APP使用skm pay支付，即可購買杯墊、束口袋、飲料提袋+吸管組等角落小夥伴限定商品。 新光三越貴賓卡X新光三越聯名卡限定卡友禮，角落小夥伴分隔保鮮盒。圖／新光三越提供 分享 facebook 角落小夥伴販賣機飲料提袋，10/10起用skm pay支付即可購買。圖／新光三越提供 分享 facebook 角落小夥伴販賣機白熊束口袋，10月10日起用skm pay支付即可購買。圖／新光三越提供 分享 facebook