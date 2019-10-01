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香港十一大抗爭：港警實彈開火 高中生左胸中槍命危

巴黎時裝周／慵懶露香肩 Jennie把香奈兒大蝴蝶結穿上身

2019-10-01 18:47聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

巴黎時裝周迎來重頭戲香奈兒2020春夏大秀，這次品牌將巴黎的「城市天際線」搬到秀場，天台屋頂、大理石面、砌磚人行道、煙囪與閣樓天窗，模特兒們穿上藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）打造的新裝，不受拘束的遊走於這樣看似日常卻又跳脫以往視角界線的景色間，呈現出充滿創意的自由靈魂。眾多香奈兒品牌大使也齊聚秀場，包括卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、小松菜奈（Nana Komatsu）、Jennie Kim（Blackpink）、朴秀珠（Soo Joo Park）、女歌手Cardi B、以及女演員辛芷蕾等人。其中Jennie Kim還穿上度假系列的一身超大蝴蝶結上衣配「要穿不穿」的外套，慵懶性感。

花都的屋頂讓維吉妮維婭想起五、六零年代法國所掀起的電影新浪潮（La Nouvelle Vague），與其所描繪出「漫不精心的女人味」。維吉妮維婭表示：「漫步在屋頂上的女子身影，令我聯想到克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）扮演的珍茜寶（Jean Seberg），及當時那些穿上由香奈兒女士所打造服裝的女演員們。」珍茜寶是新浪潮時期電影大師高達的成名作《斷了氣》的女主角，而作為香奈兒品牌大使，克莉絲汀史都華今年重點大戲正是珍茜寶傳記電影《Seberg》，前陣子她在各大影展與相關宣傳活動也都穿上香奈兒服飾現身，現在看來也像是提前為香奈兒2020春夏大秀做了最佳預告。

雖然秀的背景是屋頂、煙囪這類水泥、磚頭砌出的物件，但2020春夏系列的服飾用色和材質可沒有那麼冷調。在黑、灰、白等基本色之中，依然能見到大量的紅、藍、橘色調作為點綴。斜紋軟呢以平口或是西裝剪裁幻化為連身短褲，在優雅之中增添俏皮韻味，荷葉邊與波浪線條搭配亮色的格紋、珊瑚橘圓釦，藏不住夢幻少女心，就連硬挺帥氣的丹寧也在荷葉邊的加持下，為叛逆的街頭風格注入甜美氣息；黑色皮夾克以紅色滾邊裝飾出宛如信封設計樣式，或以白色軟呢大衣搭藍皮革翻領，呈現亮眼清新的撞色效果。深藍色的垂墜百褶洋裝裙襯著白色點點，像是巴黎夜晚的星空那般浪漫。

雪紡與希格蘭紗（cigaline）更加精緻輕薄，搭配巴黎建築和煙囪的插圖、裝飾雙C logo記號的窗戶與遮陽篷印花，有種天真趣味。這幾季不時會出現的CHANEL字樣圖騰，則是在粉紅、藍、黑、白多色組成的城市剪影圖樣中拼湊現身，沒那麼直接了當，卻能在讀出字體後接收到驚喜。羽毛、刺繡、寶石細節，也再次呈現出香奈兒工坊的細膩工藝。包款與服裝材質、用色相呼應，包含經典鍊帶或是寬背帶款式，也有許多迷你包現身。而最新主打包款CHANEL 19也跳脫以往皮革或布面的設計，多了許多以印花呈現的樣式。

無論是從整體輪廓或是細節的裝飾看來，香奈兒2020春夏系列無疑又是維吉妮維婭所再一次完成的更貼近女人心的全新作品。

香奈兒2020春夏大秀將巴黎的「城市天際線」搬到秀場。記者陳若齡／攝影
香奈兒2020春夏大秀將巴黎的「城市天際線」搬到秀場。記者陳若齡／攝影
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CHANEL字樣圖騰則是在粉紅、藍、黑、白多色組成的城市剪影圖樣中拼湊現身，沒那...
CHANEL字樣圖騰則是在粉紅、藍、黑、白多色組成的城市剪影圖樣中拼湊現身，沒那麼直接了當，卻能在讀出字體後接收到驚喜。圖／摘自nowfashion
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荷葉邊與波浪線條搭配亮色的格紋、珊瑚橘圓釦，藏不住夢幻少女心。圖／摘自nowfa...
荷葉邊與波浪線條搭配亮色的格紋、珊瑚橘圓釦，藏不住夢幻少女心。圖／摘自nowfashion
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少不了近來當紅的迷你包。圖／摘自nowfashion
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硬挺帥氣的丹寧也在荷葉邊的加持下，為叛逆的街頭風格注入甜美氣息。圖／摘自nowf...
硬挺帥氣的丹寧也在荷葉邊的加持下，為叛逆的街頭風格注入甜美氣息。圖／摘自nowfashion
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小松菜奈。記者陳若齡／攝影
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雪紡與希格蘭紗（cigaline）更加精緻輕薄，搭配巴黎建築和煙囪的插圖、裝飾雙...
雪紡與希格蘭紗（cigaline）更加精緻輕薄，搭配巴黎建築和煙囪的插圖、裝飾雙C logo記號的窗戶與遮陽篷印花，有種天真趣味。圖／摘自nowfashion
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包款色系與材質都呼應了服裝。圖／摘自nowfashion
包款色系與材質都呼應了服裝。圖／摘自nowfashion
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斜紋軟呢以平口或是西裝剪裁幻化為連身短褲，在優雅之中增添俏皮韻味。圖／摘自now...
斜紋軟呢以平口或是西裝剪裁幻化為連身短褲，在優雅之中增添俏皮韻味。圖／摘自nowfashion
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Jennie Kim穿上度假系列的一身超大蝴蝶結上衣配「要穿不穿」的外套，慵懶性...
Jennie Kim穿上度假系列的一身超大蝴蝶結上衣配「要穿不穿」的外套，慵懶性感。記者陳若齡／攝影
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黑色皮夾克以紅色滾邊裝飾出宛如信封設計樣式。圖／摘自nowfashion
黑色皮夾克以紅色滾邊裝飾出宛如信封設計樣式。圖／摘自nowfashion
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