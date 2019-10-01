巴黎時裝周／慵懶露香肩 Jennie把香奈兒大蝴蝶結穿上身

2019-10-01 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



巴黎時裝周迎來重頭戲香奈兒2020春夏大秀，這次品牌將巴黎的「城市天際線」搬到秀場，天台屋頂、大理石面、砌磚人行道、煙囪與閣樓天窗，模特兒們穿上藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）打造的新裝，不受拘束的遊走於這樣看似日常卻又跳脫以往視角界線的景色間，呈現出充滿創意的自由靈魂。眾多香奈兒品牌大使也齊聚秀場，包括卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、小松菜奈（Nana Komatsu）、Jennie Kim（Blackpink）、朴秀珠（Soo Joo Park）、女歌手Cardi B、以及女演員辛芷蕾等人。其中Jennie Kim還穿上度假系列的一身超大蝴蝶結上衣配「要穿不穿」的外套，慵懶性感。

花都的屋頂讓維吉妮維婭想起五、六零年代法國所掀起的電影新浪潮（La Nouvelle Vague），與其所描繪出「漫不精心的女人味」。維吉妮維婭表示：「漫步在屋頂上的女子身影，令我聯想到克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）扮演的珍茜寶（Jean Seberg），及當時那些穿上由香奈兒女士所打造服裝的女演員們。」珍茜寶是新浪潮時期電影大師高達的成名作《斷了氣》的女主角，而作為香奈兒品牌大使，克莉絲汀史都華今年重點大戲正是珍茜寶傳記電影《Seberg》，前陣子她在各大影展與相關宣傳活動也都穿上香奈兒服飾現身，現在看來也像是提前為香奈兒2020春夏大秀做了最佳預告。

雖然秀的背景是屋頂、煙囪這類水泥、磚頭砌出的物件，但2020春夏系列的服飾用色和材質可沒有那麼冷調。在黑、灰、白等基本色之中，依然能見到大量的紅、藍、橘色調作為點綴。斜紋軟呢以平口或是西裝剪裁幻化為連身短褲，在優雅之中增添俏皮韻味，荷葉邊與波浪線條搭配亮色的格紋、珊瑚橘圓釦，藏不住夢幻少女心，就連硬挺帥氣的丹寧也在荷葉邊的加持下，為叛逆的街頭風格注入甜美氣息；黑色皮夾克以紅色滾邊裝飾出宛如信封設計樣式，或以白色軟呢大衣搭藍皮革翻領，呈現亮眼清新的撞色效果。深藍色的垂墜百褶洋裝裙襯著白色點點，像是巴黎夜晚的星空那般浪漫。

雪紡與希格蘭紗（cigaline）更加精緻輕薄，搭配巴黎建築和煙囪的插圖、裝飾雙C logo記號的窗戶與遮陽篷印花，有種天真趣味。這幾季不時會出現的CHANEL字樣圖騰，則是在粉紅、藍、黑、白多色組成的城市剪影圖樣中拼湊現身，沒那麼直接了當，卻能在讀出字體後接收到驚喜。羽毛、刺繡、寶石細節，也再次呈現出香奈兒工坊的細膩工藝。包款與服裝材質、用色相呼應，包含經典鍊帶或是寬背帶款式，也有許多迷你包現身。而最新主打包款CHANEL 19也跳脫以往皮革或布面的設計，多了許多以印花呈現的樣式。