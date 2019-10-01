富藝斯日內瓦鐘表秋拍來台巡展 4大罕見複雜功能勞力士 聯名雙標百達翡麗
國際拍賣行富藝斯（Phillips in Association with Bacs & Russo）繼今年春拍鐘表部創下多項世界拍賣新紀錄和亮眼成交佳績之後，令人期待的「名錶薈萃─日內瓦 X」秋拍將於11月9日至10日登場，共推出近200件拍品；11月9日的更推出專場「Double Signed 聯名雙標」主題拍賣，向製表商與零售商的合作致敬。其中精選50件總價約2.5億元的精選拍品，將於10月1日起至2日止於台北辦事處舉辦預覽，其中包括領拍的4枚罕見複雜功能勞力士骨董腕表「Fantastic Four」。
領銜的「Fantastic Four」搜羅向來標榜為專業人士製作實用工具表的勞力士中，最少見的複雜功能作品，能同時出現更不容易。最令人矚目的型號4113是一款1942年的雙追針計時碼表，據信一共只生產了12支，是當時專為賽車界特定人士製作，自1991年來這是第4次出現在拍賣場上，估價超過4688萬元（150萬瑞郎）。其他三枚焦點拍品包括型號8171不鏽鋼自動上鍊三重日曆功能腕表「Padellone」、來自知名藏家的型號6062玫瑰金三曆月相表、以及1947年的勞力士型號6236 Dato-Compax配有防水蠔式表殼的不鏽鋼三重日曆時計腕表。
「Double Signed 聯名雙標」主題拍賣，則薈萃逾60支由鐘表商為全球最負盛名的零售商發行的骨董和現代時計。領銜拍品為由義大利那不勒斯表店Trucchi所發行的一枚百達翡麗型號2499粉紅金萬年曆計時腕表，是百達翡麗最受追捧的第二枚萬年曆計時，本來搭配第三代表盤及塑料表鏡，後由原廠換成第四代的水晶表鏡和面盤，是百達翡麗很少見的處理方式，極有可能為世界上獨一無二之表款。另一焦點為由紐約的Tiffany&Co.發行14K黃金勞力士型號6241「Cosmograph Daytona」，鑑賞重點為「John Player Special Paul Newman」表盤，是當時專為菸商John Player打造以其贊助賽車隊黑金配色為主要視覺的作品，世界僅10枚；印有表店Tiffany&Co.更罕見，估價約1,400萬元（45萬瑞郎）起。
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