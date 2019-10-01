富藝斯日內瓦鐘表秋拍來台巡展 4大罕見複雜功能勞力士 聯名雙標百達翡麗

2019-10-01 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



國際拍賣行富藝斯（Phillips in Association with Bacs & Russo）繼今年春拍鐘表部創下多項世界拍賣新紀錄和亮眼成交佳績之後，令人期待的「名錶薈萃─日內瓦 X」秋拍將於11月9日至10日登場，共推出近200件拍品；11月9日的更推出專場「Double Signed 聯名雙標」主題拍賣，向製表商與零售商的合作致敬。其中精選50件總價約2.5億元的精選拍品，將於10月1日起至2日止於台北辦事處舉辦預覽，其中包括領拍的4枚罕見複雜功能勞力士骨董腕表「Fantastic Four」。

領銜的「Fantastic Four」搜羅向來標榜為專業人士製作實用工具表的勞力士中，最少見的複雜功能作品，能同時出現更不容易。最令人矚目的型號4113是一款1942年的雙追針計時碼表，據信一共只生產了12支，是當時專為賽車界特定人士製作，自1991年來這是第4次出現在拍賣場上，估價超過4688萬元（150萬瑞郎）。其他三枚焦點拍品包括型號8171不鏽鋼自動上鍊三重日曆功能腕表「Padellone」、來自知名藏家的型號6062玫瑰金三曆月相表、以及1947年的勞力士型號6236 Dato-Compax配有防水蠔式表殼的不鏽鋼三重日曆時計腕表。