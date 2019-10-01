親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

柯以柔掰了郭宗坤 法院判離婚柯獲賠40萬

反送中／港警開槍射中示威者左胸！ 倒地大量滲血送醫

巴黎時裝周／Stella McCartney跨世代女力 古力娜扎花衫看McQueen

2019-10-01 17:46聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

巴黎時裝周近尾聲，個性獨具的Stella McCartney、Alexander McQueen、agnès b.不約而同以黑白色的塗鴉或線性結構打造2020春夏女裝，帶來既鮮明又各具巧思的表現。

Stella McCartney的靈感以跨世代的女性作為象徵，陳述過去、現在和未來的女性勇於創造自己的世界，不論是追求自由自在的生活、藝術家，或是冒險者，她們都在自我主張中綻放光芒；因此在服裝調性上結合自然之美，以流動、穩定圖形兩種衝突結合，加上線性結構的視覺，將女性多變的心思樣態呈現在服裝之上。

色彩上是黑、白與大地色、牛津藍與檸檬黃為主，火焰橙、薑啡色則有仿舊的水洗色澤，Stella McCartney秉持守護環境的精神，全系列超過75%的成衣都以環保物料製造，多方面運用聚酯、有機棉等，本季還加上新創的KOBA Fur Free Fur之可回收的聚酯纖維，致力實踐循環再利用，也在製程中節能並減少排出63%的溫室氣體。

Alexander McQueen創意總監Sarah Burton則是以忠於品牌基調的浪漫鏤空、浮誇羊腿袖、貴氣羽毛等元素，打造出風格多重的女裝，拼接西裝外套、刺繡裙裝，或是宛如甲冑的短大衣，都亮眼出眾，品牌大中華區代言人古力娜扎獲邀前往看秀，身穿浪漫裙裝，像是一整座燦爛花園都在她身上；agnès b.合併男女裝發表，展現日常穿搭的清新美好，丹寧、條紋等品牌標誌元素融入其中，展現俯拾皆是的浪漫。

Stella McCartney以各世代女性群像為主題打造2020春夏系列。圖／...
Stella McCartney以各世代女性群像為主題打造2020春夏系列。圖／Stella McCartney提供
分享
Alexander McQueen剪裁別緻。圖／取自wwdjapan.com
Alexander McQueen剪裁別緻。圖／取自wwdjapan.com
分享
AlexanderMcQueen大中華區代言人古力娜扎身穿波紋花蕾印花洋裝、配戴...
AlexanderMcQueen大中華區代言人古力娜扎身穿波紋花蕾印花洋裝、配戴金屬雕花耳環，前去觀賞春夏大秀。圖／取自微博
分享
agnès b.展現日常穿搭的清新浪漫。圖／取自wwdjapan.com
agnès b.展現日常穿搭的清新浪漫。圖／取自wwdjapan.com
分享
Alexander McQueen的黑白色線性結構服裝，肩袖處為品牌經典樣貌。圖...
Alexander McQueen的黑白色線性結構服裝，肩袖處為品牌經典樣貌。圖／取自wwdjapan.com
分享
AlexanderMcQueen大中華區代言人古力娜扎身穿波紋花蕾印花洋裝、配戴...
AlexanderMcQueen大中華區代言人古力娜扎身穿波紋花蕾印花洋裝、配戴金屬雕花耳環，前去觀賞春夏大秀。圖／取自微博
分享
Stella McCartney 2020春夏的謝幕合影。圖／Stella Mc...
Stella McCartney 2020春夏的謝幕合影。圖／Stella McCartney提供
分享
AlexanderMcQueen大中華區代言人古力娜扎身穿波紋花蕾印花洋裝、配戴...
AlexanderMcQueen大中華區代言人古力娜扎身穿波紋花蕾印花洋裝、配戴金屬雕花耳環，前去觀賞春夏大秀。圖／取自微博
分享
凱亞葛柏展現Stella McCartney 2020春夏多變明朗的女性風采。圖...
凱亞葛柏展現Stella McCartney 2020春夏多變明朗的女性風采。圖／Stella McCartney提供
分享
AlexanderMcQueen大中華區代言人古力娜扎身穿波紋花蕾印花洋裝、配戴...
AlexanderMcQueen大中華區代言人古力娜扎身穿波紋花蕾印花洋裝、配戴金屬雕花耳環，前去觀賞春夏大秀。圖／取自微博
分享

品牌巴黎
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

京華城商場熄燈倒數計時 封館拍賣最低1.3折

2019-10-01 17:03

當海鹽碰上焦糖！ GODIVA秋季限定「海鹽焦糖霜淇淋」登場

2019-10-01 16:55

嗜辣族最愛！金鴨「四川麻辣什錦脆片」最對味

2019-10-01 16:35

國外就醫核退件數 呼吸道感染、腎衰竭居前2名

2019-10-01 14:30

歐美IG打卡熱銷款登台！ 復古老爹鞋秋冬繼續夯

2019-10-01 14:00

Bose進軍時尚圈？！ 推出結合音響的太陽眼鏡 還有AR體驗

2019-10-01 12:39

在地金融新標竿 台灣Pay打造行動支付版高速公路

2019-10-01 00:26

周年慶買美鑽 送你去沖繩

2019-10-01 00:23

當社會新鮮人 車銀優帥背新包

2019-10-01 00:19

肉類買1送1！一個人也能吃的「燒肉Like」超狂優惠 限時1個月

2019-09-30 21:38

巴黎時裝周／超模凱亞葛柏為GIVENCHY秀性感 內衣背心挖空外穿超美啦！

2019-09-30 18:13

「芝加哥米其林指南」公佈了！5間餐廳首摘一星 Alinea獨奪三星

2019-09-30 18:10

巴黎時裝周／BALENCIAGA超誇張羽絨外套剩一顆頭、Kitty包登場太有趣

2019-09-30 17:42

巴黎時裝周／白色控瘋狂～VALENTINO打造白色、螢光仙女風

2019-09-30 17:12

更新中／米塔入夜後風雨恐增強　新光三越、SOGO提早17點打烊

2019-09-30 14:06

楊丞琳「人妻裝」機場時尚包緊緊 飛巴黎看LV靠色塊搶眼

2019-09-30 14:05

咖啡控 等一杯暖暖小確幸

2019-09-30 13:05

秋颱米塔來襲！全聯、家樂福、愛買增蔬菜備量且有促銷

2019-09-29 23:43

巴黎時尚周／Hermès解放服裝線條 讓女人穿上最舒適設計

2019-09-29 15:25

Tiffany打造最夢幻的藍色 開啟傳奇鑽石歷史

2019-09-29 14:34

從前菜到甜點 30種酪梨料理法教給你

2019-09-29 11:18

RICHARD MILLE首創先例 打造第一只兩地時間鬧鈴陀飛輪腕表

2019-09-29 10:53

院士王明珂研究羌名著變漫畫 國際驚艷

2019-09-29 09:27

超商三明治或飯糰 需要加熱再吃嗎？

2019-09-29 07:26

奢侈品牌珠寶 衝進男性市場

2019-09-28 23:22

媒體人退休後學做麵包 葛傳富：做自己想做的事很幸福

2019-09-28 19:20

達珂塔強生秋日穿搭帥氣又迷人 西裝外套、大衣備起來

2019-09-28 19:05

周年慶開打！百貨樓層改裝、送百萬豪車攬客

2019-09-28 18:34

IU搶先拎成「德魯納酒店」社長穿搭 LONGCHAMP新包款上市

2019-09-28 18:17

想當高年級實習生 先問自己這個問題

2019-09-28 17:23

喝起來！全家便利商店「咖啡第2杯7折」 國際咖啡日另有單日限定優惠

2019-09-28 17:07

台灣設計師汪俐伶大膽結合鋼管舞蹈與時尚 驚豔「東方藝式流」

2019-09-28 16:19

生活工場「URBAN都會個性系列家具」新登場！多段式調整讓空間更有彈性

2019-09-28 14:35

巴黎時裝周／從天而降的歡樂！ISSEY MIYAKE新設計師擁抱服裝本質

2019-09-28 13:02

美食拼盤／只要899元 就能嘗到A CUT牛排套餐

2019-09-28 12:53

美食拼盤／馬告山胡椒雲嗆蟹+富貴雞 收服竹科老饕

2019-09-28 12:48

美食拼盤／品嘗秋刀魚料理 展開秋旬美味

2019-09-28 12:46

巴黎時裝周／BALMAIN聯名富豪女化妝品 紀錄片上映話題多

2019-09-28 11:10

「粉紅系香水」新貨到！Chloé、三宅一生、PACO RABANNE從香味到瓶身都美翻

2019-09-28 10:22
看更多

熱門文章

優惠整理包／10月1日國際咖啡日 星巴克、7-11買一送一

2019-10-01 07:17

多項交通新制今上路 小心挨罰

2019-10-01 00:25

颱風夜三星彩開出999 台彩慘賠

2019-09-30 22:24

驚人一幕！米塔過境好市多貨架掃蕩一空 網友：世界末日嗎？

2019-10-01 10:43

男生不能說「耶」？ 486先生挨批性別歧視 網友喊退粉

2019-10-01 11:33

被搖醒！南台灣地牛翻身 最大震度4級在高雄、屏東

2019-10-01 01:28

優惠不間斷！ 漢堡王最新優惠券享中薯、辣薯球買一送一

2019-09-30 20:52

大陸十一長假登場 墾丁陸客：我們既稀有又瀕絕

2019-10-01 15:28

每日星座運勢／牡羊財運與事業相關　翻書增加靈感

2019-10-01 00:00

24小時內2震 震央都在高雄

2019-10-01 01:28

流感疫苗接種時程延後 今天沒有疫苗別白跑

2019-10-01 07:49

【夫妻之間】吳一忠／阿公的堅持

2019-10-01 06:00

肉類買1送1！一個人也能吃的「燒肉Like」超狂優惠 限時1個月

2019-09-30 21:38

【心情點滴】小草／就讓命運隨遇而安

2019-10-01 06:00

米塔颱風眼是顆「愛心」 快速北上天氣回溫轉晴

2019-10-01 10:18

「波波醫師」條款 衛福部預告《醫師法》修法

2019-10-01 13:55

成大登革熱疫情再擴大 到學校活動的人也中標

2019-10-01 12:42

米塔颱風過境 阿里山出現「日落火燒雲」大景

2019-10-01 12:20

【我見我思】Miss Tweety／另類的陪伴

2019-10-01 06:00

中油：10月家用桶裝瓦斯不調漲 天然氣調降

2019-10-01 16:09

高層次超音波檢查 助孕媽確保胎兒器官健康無遺漏

2019-10-01 15:15

咖啡控 等一杯暖暖小確幸

2019-09-30 13:05

男子每夜起床尿5次 醫用雷射治療為他除患

2019-10-01 10:12

你該少吃紅肉？新研究：此說無扎實的科學證據

2019-10-01 15:35

全世界最大的屏東味超市啟動 台灣設計展5日揭幕

2019-09-30 15:15

出發看秀比行頭！辛芷蕾露腰微辣上街 Jennie拎香奈兒最新包款

2019-10-01 14:47

起司控快筆記！ PABLO半熟起司塔期間限定買一送一

2019-10-01 16:31

影／國健署新生兒篩檢 今起加碼到21項

2019-10-01 11:54

女生愛看！男生健身必練這五大部位肌肉

2019-10-01 15:16

京華城商場熄燈倒數計時 封館拍賣最低1.3折

2019-10-01 17:03

同志遊行10月底登場 彩虹配件上百攤

2019-10-01 08:27

每日限量7500杯！全家便利商店「鮮乳坊小農拿鐵」北部門市限定

2019-10-01 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top