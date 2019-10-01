巴黎時裝周／Stella McCartney跨世代女力 古力娜扎花衫看McQueen

2019-10-01 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



巴黎時裝周近尾聲，個性獨具的Stella McCartney、Alexander McQueen、agnès b.不約而同以黑白色的塗鴉或線性結構打造2020春夏女裝，帶來既鮮明又各具巧思的表現。

Stella McCartney的靈感以跨世代的女性作為象徵，陳述過去、現在和未來的女性勇於創造自己的世界，不論是追求自由自在的生活、藝術家，或是冒險者，她們都在自我主張中綻放光芒；因此在服裝調性上結合自然之美，以流動、穩定圖形兩種衝突結合，加上線性結構的視覺，將女性多變的心思樣態呈現在服裝之上。

色彩上是黑、白與大地色、牛津藍與檸檬黃為主，火焰橙、薑啡色則有仿舊的水洗色澤，Stella McCartney秉持守護環境的精神，全系列超過75%的成衣都以環保物料製造，多方面運用聚酯、有機棉等，本季還加上新創的KOBA Fur Free Fur之可回收的聚酯纖維，致力實踐循環再利用，也在製程中節能並減少排出63%的溫室氣體。