京華城商場熄燈倒數計時 封館拍賣最低1.3折

2019-10-01 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



京華城9/25標售成功後，球體建築將拆除，商場將營業至11月底熄燈。京華城今天宣布即日起展開封館拍賣，萬件商品最低1.3折起讓民眾撿便宜。另外，要募集民眾對京華城的回憶，公開上傳照片至臉書，有機會抽小米手環4。

京華城即日起展開封館拍賣，像是流行女裝0918、Pink；童裝open for kids、 crocodile junior、諾貝達、精典泰迪；寢飾舒夢、寢室物語、精工坊等折扣下殺2折起。另有運動休閒鞋及童鞋特賣會，其中STAU義大利手工鞋原價7,380元，特價990元，折扣1.3折起。

另外，京華城也趁國慶連假加碼感謝慶，10/10~10/13、10/19~10/20、10/26~10/27刷京華卡單筆滿2,000送200商品券，不限卡友單筆滿2,000送120商品券。10/10~10/13刷京華卡當日累積3萬元贈日本麗克特Home Coffee Stand經典咖啡機(限量25份)，10/10~10/31刷京華卡單筆2500元送愛佳寶時尚高科技不銹鋼刀2件組(限量500份)、持Living Card＋單筆1,000元送2019台灣國際茶酒咖啡展門票2張（限量1000份）。

為募集民眾對京華城的回憶，10/10~10/31上傳與京華城在不同年紀合照的2張照片，公開於個人FB，並留言#京華城陪伴我一起長大，有機會獲得小米手環4。