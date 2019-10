嗜辣族最愛!金鴨「四川麻辣什錦脆片」最對味

2019-10-01 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



俗話說:「世界愈快,心愈慢。」結束一天繁忙工作,來包涮嘴零食搭配沁涼啤酒,讓身心靈都放鬆。零食品牌金鴨看好商機,針對嗜辣一族推出全新「四川麻辣什錦脆片」,混合多種辛香料調味,香麻帶辣令人難忘,即日起於全省JASONS Market Place販售。

新品「四川麻辣什錦脆片」選用魚皮、3種精選菇類及酥脆豆腐皮為食材,加入四川花椒、茴香、八角、香菜、辣椒、芹菜葉、芝麻等19種辛香料製作,為了完美重現四川香麻風味,主廚耗時半年前往當地實地考察,多次調整配料比例,美味「四川麻辣什錦脆片」孕育而生。

對饕客而言,選對下酒菜可讓酒品美味更加分,精釀啤酒佐以嗆辣「四川麻辣什錦脆片」是個好選擇。想小酌一杯民眾,可前往啜飲室 大安度過美好時光,現場供應金鴨零嘴外,建議搭配「1PA」、「925 Nine to Five Taiwanese Larger」及「莓納斯的誕生」3款精釀啤酒享用,別有一番滋味。

新加坡金鴨集團品牌策略總監陳春來說,零食品牌「金鴨」成立於2015年,今年4月引進台灣大獲好評,銷量突破5萬包大關,銷售額逾台幣1000萬,交出亮眼成績單。陳春來進一步分享,金鴨秉持品牌初衷,致力提供美味零食給消費者,每款新品上市前會進行約50次口味研發與測試,新品「四川麻辣什錦脆片」以其獨特椒麻香氣和爽脆口感,顛覆消費者味蕾。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康