嗜辣族最愛！金鴨「四川麻辣什錦脆片」最對味

2019-10-01 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



俗話說：「世界愈快，心愈慢。」結束一天繁忙工作，來包涮嘴零食搭配沁涼啤酒，讓身心靈都放鬆。零食品牌金鴨看好商機，針對嗜辣一族推出全新「四川麻辣什錦脆片」，混合多種辛香料調味，香麻帶辣令人難忘，即日起於全省JASONS Market Place販售。

新品「四川麻辣什錦脆片」選用魚皮、3種精選菇類及酥脆豆腐皮為食材，加入四川花椒、茴香、八角、香菜、辣椒、芹菜葉、芝麻等19種辛香料製作，為了完美重現四川香麻風味，主廚耗時半年前往當地實地考察，多次調整配料比例，美味「四川麻辣什錦脆片」孕育而生。

對饕客而言，選對下酒菜可讓酒品美味更加分，精釀啤酒佐以嗆辣「四川麻辣什錦脆片」是個好選擇。想小酌一杯民眾，可前往啜飲室 大安度過美好時光，現場供應金鴨零嘴外，建議搭配「1PA」、「925 Nine to Five Taiwanese Larger」及「莓納斯的誕生」3款精釀啤酒享用，別有一番滋味。

新加坡金鴨集團品牌策略總監陳春來說，零食品牌「金鴨」成立於2015年，今年4月引進台灣大獲好評，銷量突破5萬包大關，銷售額逾台幣1000萬，交出亮眼成績單。陳春來進一步分享，金鴨秉持品牌初衷，致力提供美味零食給消費者，每款新品上市前會進行約50次口味研發與測試，新品「四川麻辣什錦脆片」以其獨特椒麻香氣和爽脆口感，顛覆消費者味蕾。

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