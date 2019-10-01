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京都必買狐狸造型「稻荷仙貝」好吃又可愛！五大京菓子名店齊聚SOGO

2019-10-01 16:23聯合報 記者江佩君╱即時報導

台灣百貨日本展始祖台北SOGO忠孝館，今日起至10/13推出「京都美食展」，匯聚88家日本人氣美食與經典工藝品參展，當中，美食比例高達60家，其中又有三分之一為初登場。今年特別的是，SOGO首度推出「SOGO SELECT」企劃，獨家帶進的5家京菓子名店中，有4家為當地百年老舖，另外，也首度有握壽司、關東煮在日本展出店。

いなりや稻荷仙貝，185元 (3入)。記者江佩君／攝影
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SOGO日本展連續舉辦32年，每年致力創造新話題，今年就特別集結5家京菓子名店。但要京都百年老舖出店台灣有難度，於是SOGO直接把商品買斷，讓SOGO主顧客不用出國也能買到京都百年名物。另外，呼應IG世代愛拍照的特性，這回也特蒐「好吃、顏值高」的美食。SOGO京都展13天檔期預計達成業績5,400萬，等於每天可創造超過400萬銷售額。

五大京菓子包括像是去京都必訪的伏見稻荷大社，當地特色名產外型為狐狸造型的「いなりや稻荷仙貝」，不僅好吃造型也相當討喜吸睛；創業於1755年的「俵屋吉富」秋季限定的栗子羊羹，另也帶來可愛萬聖節造型的糖蜜；昭和25年創業的「都松庵」的水羊羹與布丁；還有京都百年糖果老舖「金西製菓」帶來傳統與創新結合的京糖CROCHET；還有米菓老舖「かなだや」的野菜脆片。

過去日本展主食以拉麵居多，今年京都展，SOGO引進東京「青山壽司」，這也是日本展首度有握壽司的選擇，一開幕隨即爆單，可見消費者踴躍，另也首度帶來滋味相當鮮美的關東煮。另外，也引進京風炒麵、高湯玉子燒、日式炸雞、飯糰等多家初登場京都特色美食。還有京都嵐山限定販售的「嵐電便當」，紫色嵐電招牌車款的便當外盒，鐵道迷不要錯過。

嵐電便當，350元。記者江佩君／攝影
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京都松榮堂。記者江佩君／攝影
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CROCHET KYOTO京糖CROCHET，280元。記者江佩君／攝影
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