開花24小時就凋謝的「五月梵尼蘭」 香奈兒拍《Beyond the Jar》影片揭開背後保養秘密

2019-10-01 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



肌膚出現狀況時，我們都會挑選合適的保養品使用，但保養品的成分之中，有哪些可以讓自己的肌膚達到完美膚質呢？當選用這些保養品時，是否真的了解產品過成分的來源？

頂級品牌香奈兒（CHANEL）首度針對旗下保養品，推出系列影片《Beyond the Jar》，讓大家可以深入了解保養品中成分的真實秘密。香奈兒之前曾以品牌經典的元素，製作《Inside CHANEL》系列影片，讓大家更了解香奈兒背後的品牌精髓，保養品系列影片《Beyond the Jar》，同樣讓人看到香奈兒從時尚到保養，秉持一貫最高要求與精神。

《Beyond the Jar》第一章，就是香奈兒保養品中最著名的「植物界的綠色寶石－五月梵尼蘭」，影片中，一起踏上馬達加斯加島，一探蘊含著強大賦活分子的五月梵尼蘭，其背後神秘功效與修護再生能量，還能激化五種生長因子，香奈兒團隊歷經15年的研究與專業知識，從中萃取出精華，是香奈兒保養品中，無與倫比的頂級護膚瑰寶。

影片中，我們可以看到，實際種植五月梵尼蘭的地方，全由手工種植、摘取，且五月梵尼蘭的種植，需要溫度與溼度的配合，更重要是種植的人。而透過影片，我們才知道，五月梵尼蘭是非常奇妙的花朵，開花24小時內會凋謝，因此得靠人工授粉結果，而且從花朵、果實、葉片，都能萃取出保養皮膚的最佳成分。

如今，香奈兒推出賦活乳液、賦活油、重生乳霜，或全方位乳霜，皆含有五月梵尼蘭的成分，讓這些肌膚保養品，彷彿注入了新的靈魂，讓保濕跟修護，去抵禦肌膚的各項問題。香奈兒，最近也以「五月梵尼蘭」推出全新產品「香奈兒奢華金燦清潔系列」，添加了珍稀原料的產品，就是想要全方位的，為大家帶來更多的保養驚喜。

香奈兒透過《Beyond the Jar》系列影片，帶我們一同探索著，香奈兒這些珍稀原料的來源及出處，讓我們從影片中，展開了對於原物料的新視野，在品牌研究團隊的細心鑽研及研發之下，為解決大家的肌膚困擾，這些熱愛肌膚保養產品的科學家，更充滿熱情仔細地為大家著想。