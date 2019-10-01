巴黎時裝周／曾馨瑩為夏姿獻出看秀初體驗 侯佩岑新造型身高180

2019-10-01 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



曾馨瑩把第一次看時裝秀的體驗，獻給夏姿．陳 SHIATZY CHEN 2020春夏女裝「芯藝」系列發表，和侯佩岑、謝金燕以及話題正熱的三吉彩花（Ayaka Miyoshi），都以黑色、刺繡元素穿出夏姿的經典風格，品牌好友侯佩岑的街拍更是以長版襯衫裙，詮釋出氣場強大、宛如身高180的亮眼造型。

夏姿以「芯藝」為發想，在巴黎當代藝術中心的東京宮發表2020春夏女裝，秀場佈置以總長超過千碼的烏干紗，帶來宛如置身竹林的蔥綠之中，洋溢濃郁的東方風情，也以竹子生長的堅毅精神、盤根錯節，化為服裝美學，闡述竹子的氣節與清幽。這樣的人文氣息也融入春夏季的服裝輪廓，修長版型隨著步伐移動展現柔美飄逸的俠氣，刺繡、肚兜元素則有著竹林的影影綽綽，襬褶細節與光澤感布料的律動，豐富了服裝輪廓。材質仍以多重烏干紗的疊砌為主，前短後長的剪裁運用薄透的蕾絲、棉麻、絲緞等，打造輕盈的低調性感。