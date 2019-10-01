巴黎時裝周／曾馨瑩為夏姿獻出看秀初體驗 侯佩岑新造型身高180
曾馨瑩把第一次看時裝秀的體驗，獻給夏姿．陳 SHIATZY CHEN 2020春夏女裝「芯藝」系列發表，和侯佩岑、謝金燕以及話題正熱的三吉彩花（Ayaka Miyoshi），都以黑色、刺繡元素穿出夏姿的經典風格，品牌好友侯佩岑的街拍更是以長版襯衫裙，詮釋出氣場強大、宛如身高180的亮眼造型。
夏姿以「芯藝」為發想，在巴黎當代藝術中心的東京宮發表2020春夏女裝，秀場佈置以總長超過千碼的烏干紗，帶來宛如置身竹林的蔥綠之中，洋溢濃郁的東方風情，也以竹子生長的堅毅精神、盤根錯節，化為服裝美學，闡述竹子的氣節與清幽。這樣的人文氣息也融入春夏季的服裝輪廓，修長版型隨著步伐移動展現柔美飄逸的俠氣，刺繡、肚兜元素則有著竹林的影影綽綽，襬褶細節與光澤感布料的律動，豐富了服裝輪廓。材質仍以多重烏干紗的疊砌為主，前短後長的剪裁運用薄透的蕾絲、棉麻、絲緞等，打造輕盈的低調性感。
品牌最擅長的圖騰刺繡，在本季以白描方式呈現竹林中的蝴蝶、螳螂、蝸牛等，用墨色的深淺來做為線繩的色澤層次。在烏干紗打造的蓊鬱竹林場景中，創意總監王陳彩霞共發表了48套作品，帽飾和鞋履也是一大亮點，竹節、網狀造型搭配樹葉形貌的五金釦飾，造就流行涼鞋款式，運動鞋則是以光影變化為靈感，呈現為不規則線條結構；除了台灣女星力挺，夏姿全球代言人暨超模何穗、大陸時尚部落客包先生，都是本季夏姿大秀的嘉賓。
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