歐美IG打卡熱銷款登台！ 復古老爹鞋秋冬繼續夯

2019-10-01 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



今年秋冬，復古厚底的老爹鞋繼續夯！如今不只潮流品牌，部分以往著重在戶外休閒及強調運動機能的品牌，也都紛紛推出新品，準備搶攻年輕人的目光市場。

以鋼頭鞋、黃靴聞名的美國品牌CAT，秋冬結合英倫設計風格推出「CAT Intruder老爹鞋」，曾在英國更創下開賣10天就斷貨的銷售佳績，也搶占英美社群網站討論。這款改造自家1996年的厚底鞋款，異材質鞋面，細緻的牛巴戈皮革和網布拼接，彈性的EVA中底，舒適、透氣兼具街頭流行風；鞋底設計源自挖土機履帶的靈感，顆粒紋的橡膠大底，粗獷中帶有細膩的質感。共有全黑、全白百搭造型配色共四款，全尺碼男女同版型。

而向來給人機能感較重的UNDER ARMOUR，日前也推出3款「Sport Style運動休閒鞋」，其中「Valsetz Trek」鞋款以戶外、登山的野性為靈感發想，設計出風格粗曠的街頭潮鞋；「Forge 96」則具備時下流行的厚底與復古風格，搭載90年代當時最創新的緩震技術一體式EVA發泡材料中底，大底的幾何線條紋路設計，巧妙透過挖空還有分布在大底前、中、後的切割手法，化解老爹鞋通常過於笨重的問題。