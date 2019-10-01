Bose進軍時尚圈？！ 推出結合音響的太陽眼鏡 還有AR體驗

2019-10-01 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



穿戴式智慧裝置越來越有創意，越來越多品牌把腦筋動到每天不可或缺的時尚配件上。Bose推出全新可穿戴式音響「Bose太陽眼鏡-方款」，擁有無線耳機的科技體驗，又具備太陽眼鏡的時尚品味，更擁有業界首創的音頻擴增實境平台Bose AR，還能依照個人風格替換鏡片，一鏡滿足三種需求，實在有夠潮！

Bose太陽眼鏡-方款在外觀上與眼鏡設計幾乎無異，就像一般墨鏡一樣可阻擋高達99%的UVA/UVB射線，更搭載了Bose迄今為止最小、最輕便的聲學系統，透過鏡架兩邊隱藏Bose微型發聲單體，提供豐富飽滿、令人驚嘆的音質效果，但旁人幾乎聽不到任何聲音。在觸控和語音控制方面，微型麥克風和多功能按鈕位於右側鏡架，按鈕可用來開關機、藍牙配對、啟動語音助理，也可用來切換或暫停播放內容。將微聲學、語音控制和個人聆聽體驗提升到一個全新境界，讓用戶自在收聽串流音樂、接聽與撥打電話、使用語音助理，同時確保了聆聽內容的私密性。