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Bose進軍時尚圈？！ 推出結合音響的太陽眼鏡 還有AR體驗

2019-10-01 12:39聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

穿戴式智慧裝置越來越有創意，越來越多品牌把腦筋動到每天不可或缺的時尚配件上。Bose推出全新可穿戴式音響「Bose太陽眼鏡-方款」，擁有無線耳機的科技體驗，又具備太陽眼鏡的時尚品味，更擁有業界首創的音頻擴增實境平台Bose AR，還能依照個人風格替換鏡片，一鏡滿足三種需求，實在有夠潮！

Bose太陽眼鏡-方款在外觀上與眼鏡設計幾乎無異，就像一般墨鏡一樣可阻擋高達99%的UVA/UVB射線，更搭載了Bose迄今為止最小、最輕便的聲學系統，透過鏡架兩邊隱藏Bose微型發聲單體，提供豐富飽滿、令人驚嘆的音質效果，但旁人幾乎聽不到任何聲音。在觸控和語音控制方面，微型麥克風和多功能按鈕位於右側鏡架，按鈕可用來開關機、藍牙配對、啟動語音助理，也可用來切換或暫停播放內容。將微聲學、語音控制和個人聆聽體驗提升到一個全新境界，讓用戶自在收聽串流音樂、接聽與撥打電話、使用語音助理，同時確保了聆聽內容的私密性。

而Bose太陽眼鏡-方款也是品牌第一款嵌入Bose AR的產品。與其他AR眼鏡或擴增實境平台不同，Bose AR不會改變用戶所看到的內容，沒有另外安裝一個突兀的相機鏡頭，也不是通過手機鏡頭將物體堆疊於視線中，而是使用九軸運動感測器以及行動裝置中的GPS，來了解使用者的位置以及視線內的景物。透過Bose AR手機應用程式為太陽眼鏡自動添加一層聲音，讓用戶以嶄新方式體驗旅行、運動、學習、玩樂及其他活動。

鏡架兩邊隱藏Bose微型發聲單體，整體重量僅45公克。圖／Bose提供
鏡架兩邊隱藏Bose微型發聲單體，整體重量僅45公克。圖／Bose提供
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全新Bose太陽眼鏡-方款，提供無線耳機體驗、時尚墨鏡功能，更支援Bose AR...
全新Bose太陽眼鏡-方款，提供無線耳機體驗、時尚墨鏡功能，更支援Bose AR。圖／Bose提供
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Bose太陽眼鏡-方款，建議售價6,800元，即日起在台灣正式上市。提供鏡面銀（...
Bose太陽眼鏡-方款，建議售價6,800元，即日起在台灣正式上市。提供鏡面銀（偏光）和漸層藍（非偏光）可替換鏡片，建議售價分別為980元及700元。圖／Bose提供
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