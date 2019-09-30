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「芝加哥米其林指南」公佈了！5間餐廳首摘一星 Alinea獨奪三星

2019-09-30 18:10聯合報 記者陳睿中╱即時報導

2020《芝加哥米其林指南》，已經於日前正式公佈。今年共有25間餐廳摘星。名店「Alinea」今年維持最高等級的三星榮耀，另外Acadia、Oriole等3間餐廳則是拿下二星。至於一星共有21間，當中5間餐廳為首次摘星。

本次共有近200間餐廳入選《芝加哥米其林指南》，種類囊括西餐、日式料理等多元的料理種類。唯一獲得最高三星榮耀的Alinea，是由擅長分子料理的主廚Grant Achatz領軍，同時也名列世界50大餐廳。店內規劃有3種用餐環境，不僅料理本身，同時也重視用餐時的感官體驗。

二星名單中，則是有Acadia、Oriole、Smyth等3間各具特色的餐廳入榜。至於25間一星餐廳中，共有Yūgen、Kikkō、Mako、Next、Omakase Yume等5間餐廳為摘星新血，而且多數具有日系因子。其中Mako提供了精緻的壽司料理；Omakase Yume則是供應無菜單的日式料理；至於Yūgen呈現受到日式技巧影響的現代料理。

除了星級料理之外，2020《芝加哥米其林指南》，也收錄超過100間的餐盤推薦餐廳，以及54間的必比登推介餐廳。

Omakase Yume供應無菜單的日式料理，今年首度摘星。圖／取自Omakas...
Omakase Yume供應無菜單的日式料理，今年首度摘星。圖／取自Omakase Yume臉書粉絲頁
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新進一星榜單的Mako，提供了精緻的壽司料理。圖／取自Mako臉書粉絲頁
新進一星榜單的Mako，提供了精緻的壽司料理。圖／取自Mako臉書粉絲頁
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主廚Grant Achatz領軍的Alinea，今年再度拿下米其林三星。圖／取自...
主廚Grant Achatz領軍的Alinea，今年再度拿下米其林三星。圖／取自Alinea臉書粉絲頁
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芝加哥米其林
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