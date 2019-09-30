巴黎時裝周／BALENCIAGA超誇張羽絨外套剩一顆頭、Kitty包登場太有趣

2019-09-30 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每回大秀後，總會引發討論風潮的BALENCIAGA巴黎世家，這回2020春夏巴黎時裝周上，有著「誇張墊肩」的設計，遵循著不按牌理出牌的風格，讓人眼睛為之一亮。在社群媒體上流傳最多的照片，就是一件誇張的高墊肩羽絨衣，模特兒只剩下一顆頭，當然還有Hello Kitty的聯名包，讓人一看就尖叫。

BALENCIAGA巴黎世家這回喊出「新時尚制服」，創造出強勢的墊肩設計，因為代表著不同服裝風格的權威感，也因此創意總監 Demna Gvasalia大量演繹各種新式的制服。

自然誇張的墊肩設計，顛覆了大家對傳統美學的想像，也因此成為討論的焦點，BALENCIAGA的落肩剪裁，更讓服裝有鬆身的效果，增添街頭氣息，羽絨外套、西裝外套等，重新定義肩線的位置。

誇張的材質運用，也是BALENCIAGA的重點，譬如這回採用Super Plisse，運用皺褶打造出超大尺寸的衣服，最後的晚禮服設計，就運用該款材質，且禮服也讓裙襯可以拆卸，製造多樣化的穿著方式。

配件是一大亮點，當 Hello Kitty 外型手提包現身時，也讓不少人吃了一驚，相信也能吸引喜歡Hello Kitty的粉絲們，不得不入手的俐落時尚與可愛共存。