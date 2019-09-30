巴黎時裝周／白色控瘋狂～VALENTION打造白色、螢光仙女風

2019-09-30 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



喜歡白衣仙女嗎？那麼VALENTION絕對能滿足仙女們的幻想，2020春夏巴黎時裝周上，VALENTION創意總監Pierpaolo Piccioli帶來一系列絕美白衣設計，搭配螢光純色的洋裝，直到後半場才出現野獸般印花的衣著，象徵女人從純潔到經歷冒險。

VALENTION這回設計靈感來自「灰色彩繪法（Grisaille）」，原是一種以灰色、白色為創作畫作、繪圖，回歸單一色彩，讓整體服裝設計與輪廓，徹底呈現出來，對VALENTION來說，也是一種實驗式的嘗試。

全面單一純色設計，挑戰VALENTION的製作工藝，從高級訂製服的製作手法中，將襯衫、連身裙、鉛筆裙，這些形式的裝扮，重新以單一色彩演繹，搭配著造型澎袖、再用羽毛點綴，創造一種仙氣的飄逸感。

展場的模特兒除了全身白的服裝之外，連手上拿的包包、身上搭配的飾品，都以全白再加上一點點的金色來點出華麗。

VALENTION也運用大膽的野獸派印花，就像是經歷冒險的風采，有著螢光色，綠、黃、橙、粉紅及淡藍，更能凸顯出品牌的大膽嘗試，從浪漫絲綢長版洋裝，到俏麗的宮廷澎袖短版洋裝，為系列注入鮮明活力。