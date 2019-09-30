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巴黎時裝周／白色控瘋狂～VALENTION打造白色、螢光仙女風

2019-09-30 17:12聯合報 記者劉小川╱即時報導

喜歡白衣仙女嗎？那麼VALENTION絕對能滿足仙女們的幻想，2020春夏巴黎時裝周上，VALENTION創意總監Pierpaolo Piccioli帶來一系列絕美白衣設計，搭配螢光純色的洋裝，直到後半場才出現野獸般印花的衣著，象徵女人從純潔到經歷冒險。

VALENTION這回設計靈感來自「灰色彩繪法（Grisaille）」，原是一種以灰色、白色為創作畫作、繪圖，回歸單一色彩，讓整體服裝設計與輪廓，徹底呈現出來，對VALENTION來說，也是一種實驗式的嘗試。

全面單一純色設計，挑戰VALENTION的製作工藝，從高級訂製服的製作手法中，將襯衫、連身裙、鉛筆裙，這些形式的裝扮，重新以單一色彩演繹，搭配著造型澎袖、再用羽毛點綴，創造一種仙氣的飄逸感。

展場的模特兒除了全身白的服裝之外，連手上拿的包包、身上搭配的飾品，都以全白再加上一點點的金色來點出華麗。

VALENTION也運用大膽的野獸派印花，就像是經歷冒險的風采，有著螢光色，綠、黃、橙、粉紅及淡藍，更能凸顯出品牌的大膽嘗試，從浪漫絲綢長版洋裝，到俏麗的宮廷澎袖短版洋裝，為系列注入鮮明活力。

另外VALENTION也首度在秀上推出「即看即買」，秀上剛曝光的螢光版本Rockstud Spike手袋，分有3種尺寸與5種顏色，已在官方網站發售。

VALENTION運用野獸派印花，展現女人的大膽。圖／摘自官網
VALENTION運用野獸派印花，展現女人的大膽。圖／摘自官網
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VALENTION最後一套以白色結尾，充滿浪漫女人風情。圖／摘自官網
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VALENTION推出「即看即買」的螢光版本Rockstud Spike手袋。圖...
VALENTION推出「即看即買」的螢光版本Rockstud Spike手袋。圖／VALENTION提供
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VALENTION讓超模們穿上白色仙女裝，搭配金色配件，充滿優雅貴氣。圖／摘自官...
VALENTION讓超模們穿上白色仙女裝，搭配金色配件，充滿優雅貴氣。圖／摘自官網
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VALENTION純色仙女裝，讓人一看就愛。圖／摘自官網
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VALENTION讓白襯衫也有新風貌。圖／摘自官網
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VALENTION徹底展現女人柔美的一面。圖／摘自官網
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VALENTION將白色運用到淋漓盡致。圖／摘自官網
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VALENTION明年春夏印花大膽、鮮明。圖／摘自官網
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VALENTION明年春夏，打造純白新裝。圖／摘自官網
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VALENTION的螢光色極度搶眼。圖／摘自官網
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VALENTION明年春夏主打螢光色。圖／摘自官網
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