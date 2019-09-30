咖啡控 等一杯暖暖小確幸

2019-09-30 13:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



台北美福飯店於Moment café & bakery自明日起每周推出一款由職人精心烘焙的咖啡豆，由駐店的專業咖啡師獻上一杯獨具風味的手沖咖啡。 圖／台北美福提供 分享 facebook

時序進入微涼的秋季，一杯溫暖的咖啡在手心，是這個季節裡感受生活美好的小確幸。迎接即將來臨的10月1日「世界咖啡日」，除了咖啡外，各種與咖啡相關的商品，如咖啡口味的餅乾、冰淇淋，還有調味用的咖啡冰糖、砂糖，以及咖啡濾紙…等咖啡周邊商品多有優惠活動，要用濃濃的咖啡香，呼叫「咖啡控」出列。 全聯推出30款咖啡相關商品自即日起至10月3日買一送一起優惠，讓咖啡喜愛者一次買足。 圖／全聯提供 分享 facebook

全聯30款買一送一

因應10月1日世界咖啡日，全聯推出30款咖啡相關商品自即日起至10月3日買一送一起優惠，讓咖啡喜愛者一次買足。除了沖泡咖啡、即飲咖啡、咖啡豆等咖啡商品，還有調味用的咖啡冰糖、砂糖、生活良好無漂白咖啡濾紙，另外品嘗咖啡時搭配的餅乾，還有Haagen-Dazs的極致濃粹咖啡師系列商品也都有優惠促銷。

另外，購買全品項咖啡豆、咖啡粉、即溶、三合一、二合一、濾掛等商品任兩件，還可獲得OFF COFFEE熱美式15元嘗鮮券一張（原價25元）。

看好咖啡豆市場，今年全聯還特別獨家引進多款咖啡：如星巴克派克市場烘培咖啡豆與星巴克濃縮烘焙咖啡豆，另外摩卡衣索比亞烘焙豆及摩卡哥倫比亞烘焙豆也是全聯獨家販售的品項。

OKmart自即日起至10月23日，全台902間門市OKCafe大杯全品項第2杯7折。 圖／OKmart提供 分享 facebook

OKmart第2杯7折

OKmart則自即日起至10月23日，全台902間門市與喜歡咖啡的朋友同樂，不僅OKCafe大杯全品項第2杯7折，並於明（1）日世界咖啡日當天推出新品「香蕉歐蕾」，嚐鮮價55元。OKCafe指出，「香蕉歐蕾」是從韓國紅到台灣的香蕉牛奶，結合香蕉與牛奶的濃郁風味，也兼顧營養價值與香氣，且口感柔順溫潤，清爽不膩是許多上班族、學生下午茶飲品的新寵兒，預估可帶動風味飲咖啡業績二成。

美廉社滿百加價購

美廉社的世界咖啡日活動，則自即日起至10月7日，於全台52家販售現磨咖啡門市，推出單杯享8.5折優惠，消費滿100元即可以19元加購不限口味中杯咖啡一杯。

風味拿鐵-海鹽焦糖 圖／cama café提供 分享 facebook

cama café找風味拿鐵

cama café也以「尋找你的風味拿鐵」活動來迎接世界咖啡日，且活動將一直持續到11月17日，特別推薦蜂蜜拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、黑糖拿鐵。據說，這三款風味拿鐵可是門市隱藏版人氣必點。

此外，歡慶明（1）日世界咖啡日，cama café還特別加碼舉辦會員限定「拿鐵、黑咖啡同品項大杯第二件7折」活動，加入會員即享有此優惠。

同時，活動期間使用街口支付還另享有「點拿鐵，免費升級風味拿鐵」優惠，凡期間內拍限量活動咖啡杯套並上傳IG，另可再抽Beano公仔組與街口幣。

伯朗咖啡館歡慶世界咖啡日10月1日至5日連續5天多數門市飲品買一送一。 圖／伯朗咖啡提供 分享 facebook

伯朗連5天買一送一

伯朗咖啡也將自10月1日至10月5日，推出連續五天飲品買一送一活動，其中10月5日還適逢雙十國慶補班日，且這次推出的買一送一優惠不限同品項、全天不限時段皆可享優惠。

此外，伯朗咖啡館也加入 2019 台北國際咖啡展跑館店家，即日起至11月30日，持咖啡展月票所附的免費兌換券至伯朗咖啡館，即可免費兌換大杯美式咖啡一杯，持6折券或8折券，則可享任一杯飲品折扣優惠。

台北美福飯店集滿四款不同口味的咖啡，即可獲得台灣在地知名陶瓷品牌-瓷林的精選馬克杯一只。 圖／台北美福提供 分享 facebook

美福飯店職人專作

台北美福飯店則於Moment café & bakery展開為期一個月的「世界咖啡日」活動，自明日起每周推出一款由職人精心烘焙的咖啡豆，由駐店的專業咖啡師獻上一杯獨具風味的手沖咖啡，再搭配兩款精緻小西點，活動期間集滿四款不同口味的單品手沖咖啡，即可獲得台灣在地知名陶瓷品牌-瓷林的精選馬克杯一只。

台北美福飯店指出，由Moment café & bakery駐店咖啡師精選出的四款各具風味咖啡豆，有花香厚實帶有焦糖甜味的花神拉米尼塔、果香十足的哈特曼莊園、擁有香草香氣的梅賽德斯，以及富含優雅酸甜調性的耶加雪非。咖啡師憑藉著多年的手感經驗，以及跟咖啡豆培養出來的完美感應，細心沖煮出一杯乘載著尊崇與愛戀的褐色液體，也展演出咖啡多層次味譜的優點。