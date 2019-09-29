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巴黎時尚周／Hermès解放服裝線條 讓女人穿上最舒適設計

2019-09-29 15:25聯合報 記者曾智緯╱即時報導

穿孔式的袋包，在視覺上呈現穿透的輕盈感，是Hermès2020春夏系列女裝重點配...
穿孔式的袋包，在視覺上呈現穿透的輕盈感，是Hermès2020春夏系列女裝重點配件之一。圖／美聯社
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低調奢華一直都是Hermès的特色，不論服裝或皮具皆然，因此2020春夏女裝系列，也一如男裝的概念，線條寬鬆而洗鍊，但有著更多的皮革運用。設計師Vanhee-Cybulski更結合了品牌工匠的服裝元素與馬鞍用具的概念，讓這季的服裝輪廓呈現讓人舒心的剪裁。

兩個月前才重返工作職位的設計師Vanhee-Cybulski立即就接手規劃到一半的Hermès 2020春夏系列女裝，生產後的她，明顯可看見風格的調整。在發表會後，她向媒體述說「舒適、實穿與時髦」是本季品牌女裝的主軸，更是向位於巴黎近郊的Hermès工廠工匠致敬之作。自2014年接任女裝創意總監後，Vanhee-Cybulski一直醉心於簡約的幾何線條，而在最新的系列中，又同時兼顧了傳統，她把工匠穿著的圍裙，以及製作的馬鞍用具等元素帶入，加上九〇年代的流行風格，建構出這季的輪廓。涼鞋、拖鞋仍是主要的鞋款，搭配同樣帶有輕盈氛圍的穿孔式袋包或是如同氣球般的包款，以及小型的公事包提袋、側背包，不是黑、白配色就是深棕色，藉以烘托服裝的苔綠色、淡褐色及藕灰色的特點。

Vanhee-Cybulski把工匠圍裙的形式，利用皮革裁剪出露背上衣，搭配寬鬆的長褲，流露出帶有性感與休閒結合的設計。而鞍具的扣環、金屬裝飾也散見於不同的皮夾克、大衣或連身皮革洋裝之上，讓簡鍊的線條，多了視覺層次感。運動式的背心也是Hermès 2020春夏系列女裝重點之一，設計師搭配了同樣材質短褲或是Oversized皮褲，無處不展現洗鍊的閒適趣味。穿孔的長褲、以及工作服不斷的貫穿整個系列，再度提醒著觀看者，這是一個以精細手工聞名的品牌，也是設計師Vanhee-Cybulski刻意在自我風格與品牌傳統之間的平衡。

運動式的背心也是Hermès 2020春夏系列女裝重點之一，設計師搭配了同樣材質...
運動式的背心也是Hermès 2020春夏系列女裝重點之一，設計師搭配了同樣材質短褲無處不展現洗鍊的閒適趣味。圖／美聯社
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Hermès的苔綠色皮革工裝夾克，搭配灰色低腰寬褲，中性的服裝線條，替女性帶來更...
Hermès的苔綠色皮革工裝夾克，搭配灰色低腰寬褲，中性的服裝線條，替女性帶來更多穿搭的可能。圖／美聯社
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鞍具的扣環、金屬裝飾也散見於不同的皮夾克、大衣或連身皮革洋裝之上，讓簡鍊的線條，...
鞍具的扣環、金屬裝飾也散見於不同的皮夾克、大衣或連身皮革洋裝之上，讓簡鍊的線條，多了視覺層次感。圖／美聯社
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