親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
米塔颱風雨襲台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

何韻詩現身挺港遊行 突遭人潑紅漆表情錯愕無奈

輕颱米塔周一影響最大會放颱風假？吳德榮這樣說

Tiffany打造最夢幻的藍色 開啟傳奇鑽石歷史

2019-09-29 14:34聯合報 記者曾智緯╱即時報導

不論是否曾經看過「第凡內早餐」電影，還是著迷於知更鳥藍的盒子，全部都是紐約珠寶Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）最為人熟知的品牌元素。而Tiffany從即日起到11月10日為止，在上海的復星藝術中心，舉辦了別開生面的「匠心妙藝」展覽，讓人一窺180年來的傳奇歷史。

就如同乘載幸福象徵一般的Tiffany藍盒子，向來是女性們心中的夢幻逸品，更在經典電影「第凡內早餐（Breakfast at Tiffanys）」中，被描述成愛情的表徵。因此，於匠心妙藝展覽中，Tiffany也特意規劃出一區展出女主角也是電影界傳奇的奧黛莉赫本，對於添加個人註解的原始電影劇本與第五大道旗艦店幕後花絮照等獨家收藏，帶領參觀的人深入瞭解電影的幕後故事。展品中有多禎當時，劇組及奧黛莉赫本實際在Tiffany旗艦店中拍攝場景的照片，這是流行時尚史上重要的史料，亦可讓人了暸解近60年前的電影發展。

而匠心妙藝另一看點就是品牌高級珠寶系列，也是繼7月首度於香港現身後，再次於上海展出。名為The Tiffany Blue Book的高級珠寶，其名稱亦源自創辦人Charles Lewis Tiffany最早替品牌開辦的郵購目錄而來，也是因為這項舉措，讓招牌的Tiffany Blue廣為人知。因此，展廳的展品涵蓋1845年版的創刊號Blue Book（美國第一本郵購目錄）及曾為Tiffany工作的珠寶設計師Jean Schlumberger與Elsa Peretti創作，娓娓道出Tiffany近兩個世紀發揮源源創造能力的設計發展與工藝，品牌現任藝術總監Reed Krakoff的Blue Book系列收錄作品也在其中。

Tiffany匠心妙藝品牌展覽，分成不同區域，包括鑽石自然的奇蹟展廳。圖／Tif...
Tiffany匠心妙藝品牌展覽，分成不同區域，包括鑽石自然的奇蹟展廳。圖／Tiffany & Co.提供
分享
匠心妙藝品牌展覽，特別規劃出電影「第凡內早餐」的主題區。圖／Tiffany & ...
匠心妙藝品牌展覽，特別規劃出電影「第凡內早餐」的主題區。圖／Tiffany & Co.提供
分享
奧黛莉赫本實際在Tiffany旗艦店中拍攝場景的照片，也是匠心妙藝品牌展覽中的看...
奧黛莉赫本實際在Tiffany旗艦店中拍攝場景的照片，也是匠心妙藝品牌展覽中的看點。圖／Tiffany & Co.提供
分享
1850年第一本Blue Book之高級珠寶作品。圖／Tiffany & Co....
1850年第一本Blue Book之高級珠寶作品。圖／Tiffany & Co.提供
分享
Tiffany 2019 Blue Book高級珠寶作品。圖／Tiffany &...
Tiffany 2019 Blue Book高級珠寶作品。圖／Tiffany & Co.提供
分享
1961年Jean Schlumberger為Tiffany所創造的Blue B...
1961年Jean Schlumberger為Tiffany所創造的Blue Book高級珠寶。圖／Tiffany & Co.提供
分享
Tiffany 2019 Blue Book高級珠寶作品。圖／Tiffany &...
Tiffany 2019 Blue Book高級珠寶作品。圖／Tiffany & Co.提供
分享
Tiffany匠心妙藝品牌展覽入口，就以招牌的藍色點綴，成為不少人的打卡點。圖／...
Tiffany匠心妙藝品牌展覽入口，就以招牌的藍色點綴，成為不少人的打卡點。圖／Tiffany & Co.提供
分享

Tiffany電影珠寶

相關新聞

路痴終極救星！Google地圖AR導航功能雙系統開放測試中

2019-09-29 12:11

聽到乾杯聲就拍照上傳 科大生發明獲發明獎金牌

2019-09-29 11:56

從前菜到甜點 30種酪梨料理法教給你

2019-09-29 11:18

愛奇藝攜手STUDIO A首推學生專案 搭Apple教育價最高可省1萬5

2019-09-29 10:57

RICHARD MILLE首創先例 打造第一只兩地時間鬧鈴陀飛輪腕表

2019-09-29 10:53

院士王明珂研究羌名著變漫畫 國際驚艷

2019-09-29 09:27

超商三明治或飯糰 需要加熱再吃嗎？

2019-09-29 07:26

奢侈品牌珠寶 衝進男性市場

2019-09-28 23:22

媒體人退休後學做麵包 葛傳富：做自己想做的事很幸福

2019-09-28 19:20

達珂塔強生秋日穿搭帥氣又迷人 西裝外套、大衣備起來

2019-09-28 19:05

周年慶開打！百貨樓層改裝、送百萬豪車攬客

2019-09-28 18:34

IU搶先拎成「德魯納酒店」社長穿搭 LONGCHAMP新包款上市

2019-09-28 18:17

想當高年級實習生 先問自己這個問題

2019-09-28 17:23

喝起來！全家便利商店「咖啡第2杯7折」 國際咖啡日另有單日限定優惠

2019-09-28 17:07

台灣設計師汪俐伶大膽結合鋼管舞蹈與時尚 驚豔「東方藝式流」

2019-09-28 16:19

生活工場「URBAN都會個性系列家具」新登場！多段式調整讓空間更有彈性

2019-09-28 14:35

巴黎時裝周／從天而降的歡樂！ISSEY MIYAKE新設計師擁抱服裝本質

2019-09-28 13:02

美食拼盤／只要899元 就能嘗到A CUT牛排套餐

2019-09-28 12:53

美食拼盤／馬告山胡椒雲嗆蟹+富貴雞 收服竹科老饕

2019-09-28 12:48

美食拼盤／品嘗秋刀魚料理 展開秋旬美味

2019-09-28 12:46

巴黎時裝周／BALMAIN聯名富豪女化妝品 紀錄片上映話題多

2019-09-28 11:10

「粉紅系香水」新貨到！Chloé、三宅一生、PACO RABANNE從香味到瓶身都美翻

2019-09-28 10:22

巴黎時裝周／LOEWE絕美詩意 全新氣球包很想來一顆

2019-09-28 10:03

女力自信匯集 rather精簡實穿的都會日常

2019-09-27 23:51

袁詠琳出道10年大豐收 BV嶄新一頁 青春正漾

2019-09-27 23:44

台北時裝周 文化部、北市府2大秀尬場

2019-09-27 23:13

喬治傑生銀雕展「The Bed床」驚豔

2019-09-27 22:32

一代設計巨匠 Kerry Hill經典作品回顧展

2019-09-27 22:26

任容萱當一日站長帶逛！「呂Ryo頭皮研究站」巡迴首站在台北華山文創

2019-09-27 19:31

巴黎時裝周／CHLOÉ和ISABEL MARANT 日裝悠閒與海濱性感的輕快

2019-09-27 17:32

加碼抽iPhone 11 Pro！momo購物網「咖啡大賞」25大品牌精選商品買1送1

2019-09-27 17:31

百貨週慶必備神卡！刷「兆豐」最高享3.5%現金回饋

2019-09-27 17:25

迎接國際咖啡日！萊爾富雲端超商App限時優惠「美式咖啡買10送10」

2019-09-27 16:47

2019台北時裝周SS20 宣傳大使出動比氣場

2019-09-27 16:20

海壽司推「只要1元」優惠 還有「現殺生魚片」免費吃

2019-09-27 16:19

職人品質再進化－日本MISOKA「V型牙醫款」奈米護牙牙刷 清潔力升級！

2019-09-27 15:18

beard papa聯手森永牛奶糖 3款復刻滋味10月1日開賣

2019-09-27 14:36

買一送一來了！國際咖啡日10月1日登場 業者推優惠吸客

2019-09-27 13:22

U值媒／眼見不一定真的！詐欺師的對決！

2019-09-27 12:48
看更多

熱門文章

米塔颱風8時30分海警！ 「路徑往台灣靠」最快今晚陸警

2019-09-29 08:24

颱風米塔逼近 29日可能發海警

2019-09-28 18:31

米塔恐以中颱逼近台灣 吳德榮：登陸機率不能完全排除

2019-09-29 07:50

又是關ATP！ 台鐵區間車司機開過站竟偷偷「倒退嚕」

2019-09-29 09:26

一張圖看米塔颱風各國預測 暴風圈將壟罩台灣陸地

2019-09-29 10:19

輕颱米塔周一影響最大會放颱風假？吳德榮這樣說

2019-09-29 15:12

米塔今晚恐轉中颱將發陸警 明天最靠近台灣威脅大

2019-09-29 10:55

米塔明影響最劇 北部、東北部防豪雨

2019-09-29 00:22

媒體人退休後學做麵包 葛傳富：做自己想做的事很幸福

2019-09-28 19:20

米塔颱風發海警！ 周一影響最劇 北東「至少豪雨等級」

2019-09-29 08:59

米塔颱風快速逼近 天氣風險：來者不善

2019-09-29 09:10

殺破狼周運勢／巨蟹小心流言中傷 處女有賺外快機會

2019-09-29 00:00

米塔颱風明影響最明顯 賈新興：這些縣市留意風雨防颱

2019-09-29 11:51

影／一夜大雨不斷 宜蘭市區排水不及多處淹水

2019-09-29 06:35

豪雨特報！ 鄭明典：颱風雨區將和東北風雨區重疊

2019-09-29 07:32

駭客入侵事件 台大醫院改口「真有其事」政院調查中

2019-09-28 17:08

影／台灣小黑熊偷吃雞飼料遭逮 台東林管處接力照養

2019-09-28 16:10

喝起來！全家便利商店「咖啡第2杯7折」 國際咖啡日另有單日限定優惠

2019-09-28 17:07

超商三明治或飯糰 需要加熱再吃嗎？

2019-09-29 07:26

「最冷十一」 大陸限縮 黃金周陸客消失了

2019-09-28 23:25

熱議題／還記得CPR嗎？沒人學 急救存活率僅2成

2019-09-28 23:50

米塔颱風預計晚間發布陸警 內政部籲民做好防颱準備

2019-09-29 12:55

輕颱米塔明下半天最接近 北部東北部防淹水

2019-09-29 11:59

紓解交通壅塞！國道1號桃園交流道拓寬

2019-09-29 11:52

病後喝魚湯滋補只喝湯有效嗎？ 醫師這麼說

2019-09-29 13:32

紅顏知己VS舊愛 前任誰讓現任女友更感不安？網掀論戰...結論是「她」

2019-09-28 19:41

米塔颱風近中心對流集中 鄭明典：強度持續增強

2019-09-29 09:45

影／西非驚現大批瓜頭鯨離奇擱淺 上百頭死亡

2019-09-28 16:42

搭台鐵去看國慶煙火！ 散場加開、延長行駛班次一次看

2019-09-29 10:05

達珂塔強生秋日穿搭帥氣又迷人 西裝外套、大衣備起來

2019-09-28 19:05

捐血可以臨時起意 但乳房攝影不行

2019-09-29 07:27

一次性醫材重消管理關鍵 學者：「再處理」是製造行為

2019-09-28 16:38

每日星座運勢／金牛有想法就要行動　要小心爛桃花

2019-09-29 00:00

颱風米塔來勢洶洶 台北市河濱隨時啟動「只出不進」

2019-09-29 15:33

開朗少女一夕間猶如活屍 她罹患罕見的抗NMDA受體腦炎

2019-09-29 09:28

試試7個改變 別再說更年期好難瘦

2019-09-28 18:19

山區降雨不斷 台8線中橫公路關原至洛韶段今晚封閉

2019-09-28 19:54

受米塔颱風影響 30日蘭嶼及綠島客輪全部停駛

2019-09-29 11:28

颱風米塔發布海警 消防局籲：不能輕忽防颱準備

2019-09-29 14:16

熱議題／AED缺乏管理 沒在檢查恐變「裝置藝術」？

2019-09-28 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top