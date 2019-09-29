Tiffany打造最夢幻的藍色 開啟傳奇鑽石歷史
不論是否曾經看過「第凡內早餐」電影，還是著迷於知更鳥藍的盒子，全部都是紐約珠寶Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）最為人熟知的品牌元素。而Tiffany從即日起到11月10日為止，在上海的復星藝術中心，舉辦了別開生面的「匠心妙藝」展覽，讓人一窺180年來的傳奇歷史。
就如同乘載幸福象徵一般的Tiffany藍盒子，向來是女性們心中的夢幻逸品，更在經典電影「第凡內早餐（Breakfast at Tiffanys）」中，被描述成愛情的表徵。因此，於匠心妙藝展覽中，Tiffany也特意規劃出一區展出女主角也是電影界傳奇的奧黛莉赫本，對於添加個人註解的原始電影劇本與第五大道旗艦店幕後花絮照等獨家收藏，帶領參觀的人深入瞭解電影的幕後故事。展品中有多禎當時，劇組及奧黛莉赫本實際在Tiffany旗艦店中拍攝場景的照片，這是流行時尚史上重要的史料，亦可讓人了暸解近60年前的電影發展。
而匠心妙藝另一看點就是品牌高級珠寶系列，也是繼7月首度於香港現身後，再次於上海展出。名為The Tiffany Blue Book的高級珠寶，其名稱亦源自創辦人Charles Lewis Tiffany最早替品牌開辦的郵購目錄而來，也是因為這項舉措，讓招牌的Tiffany Blue廣為人知。因此，展廳的展品涵蓋1845年版的創刊號Blue Book（美國第一本郵購目錄）及曾為Tiffany工作的珠寶設計師Jean Schlumberger與Elsa Peretti創作，娓娓道出Tiffany近兩個世紀發揮源源創造能力的設計發展與工藝，品牌現任藝術總監Reed Krakoff的Blue Book系列收錄作品也在其中。
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