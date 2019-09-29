Tiffany打造最夢幻的藍色 開啟傳奇鑽石歷史

2019-09-29 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



不論是否曾經看過「第凡內早餐」電影，還是著迷於知更鳥藍的盒子，全部都是紐約珠寶Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）最為人熟知的品牌元素。而Tiffany從即日起到11月10日為止，在上海的復星藝術中心，舉辦了別開生面的「匠心妙藝」展覽，讓人一窺180年來的傳奇歷史。

就如同乘載幸福象徵一般的Tiffany藍盒子，向來是女性們心中的夢幻逸品，更在經典電影「第凡內早餐（Breakfast at Tiffanys）」中，被描述成愛情的表徵。因此，於匠心妙藝展覽中，Tiffany也特意規劃出一區展出女主角也是電影界傳奇的奧黛莉赫本，對於添加個人註解的原始電影劇本與第五大道旗艦店幕後花絮照等獨家收藏，帶領參觀的人深入瞭解電影的幕後故事。展品中有多禎當時，劇組及奧黛莉赫本實際在Tiffany旗艦店中拍攝場景的照片，這是流行時尚史上重要的史料，亦可讓人了暸解近60年前的電影發展。